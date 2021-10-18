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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T15:40+0400
2021-10-18T15:40+0400
2021-10-18T15:47+0400
землетрясения в грузии
новости
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 30 километрах от города Дедоплисцкаро (регион Кахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 14:49 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 39 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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землетрясения в грузии, новости, грузия
В Грузии произошло землетрясение
15:40 18.10.2021 (обновлено: 15:47 18.10.2021)
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 30 километрах от города Дедоплисцкаро (регион Кахети), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 14:49 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 39 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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