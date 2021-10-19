https://sputnik-georgia.ru/20211019/kitayskiy-chudo-tonnel-vozle-granitsy-s-rossiey--doroga-k-larsu-stanet-bezopasnee-260637621.html

Китайский чудо-тоннель возле границы с Россией – дорога к Ларсу станет безопаснее

Китайский чудо-тоннель возле границы с Россией – дорога к Ларсу станет безопаснее

Грузия, которая в последние 15 лет активно развивает свою центральную автомагистраль Восток-Запад, решила улучшить еще одну дорогу – на этот раз не на запад, а... 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T13:55+0400

2021-10-19T13:55+0400

2021-10-19T13:55+0400

грузия

военно-грузинская дорога

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В Тбилиси взялись за перестройку самого опасного участка Военно-Грузинской дороги. Новая дорога включает гигантский девятикилометровый тоннель, что обеспечит безопасное транзитное сообщение для всех видов автомобильного транспорта в любое время года на самом неудобном участке пути. К тому же новая дорога избавит Национальный парк Казбеги и зимний курорт Гудаури от пробок и транзитных грузовиков.В 2019 году проект новой дороги был утвержден, в сентябре 2020 года началось строительство, а закончат его к 2024 году.Крестовый перевал"А как там сегодня дорога?" – вопрос, который интересует всех, кто собирается пересечь сухопутную границу между Россией и Грузией. Ответ на него изменчив, как погода в горах, и зависит от многих обстоятельств – времени года, снега в октябре, яркого солнца в марте, камнепадов и даже графика работы снегоуборочной техники.Самое капризное место – отрезок серпантина через Крестовый перевал. Это самая высокая точка Военно-Грузинской дороги — 2 395 метров. И если Дарьяльское ущелье является границей между странами, то по Крестовому перевалу или, как говорят в Грузии, перевалу Джвари, Кавказ разделяется на Северный и Южный.Зачастую путешественники могут без проблем пересечь со стороны России границу на Ларсе, но затем просидеть в городке Степанцминда от нескольких часов до нескольких суток в ожидании открытия проходящего через перевал участка между селом Коби и курортом Гудаури. Даже если на всем пути в воздухе будет только две-три снежинки, то трассу на Крестовом из-за географических особенностей покроют сугробы. А если что-то не понравится синоптикам, которые наблюдают за лавинами на метеостанции высоко в горах, то дорожная полиция первым делом именно здесь закроет передвижение на неопределенное время.Еще одно обычное явление – длинная цепочка трейлеров на обочине. Водители большегрузов смиренно ждут разрешения на проезд в ночные часы, чтобы не создавать пробки на границе и не мешать другим автомобилистам. Между тем грузовики с включенным двигателем на дороге, коптящие воздух в километровой пробке, явно не улучшают экологическую ситуацию.На Крестовом перевале есть действующий монастырь, где монахи считают своей обязанностью принимать застрявших на зимней дороге людей. Всего в 10 километрах отсюда – современный горнолыжный курорт Гудаури, однако добраться до него в метель иногда бывает совершенно нереально.Самое сложное время на дороге – зима и ранняя весна, хотя неприятные сюрпризы могут произойти и в июне, и в октябре.В мае 2014 года в этом районе произошла трагедия – в горах резко потеплело и с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. Мощный селевой поток в Дарьяльском ущелье за считанные часы перекрыл русло реки Терек. Это вызвало наводнение, участок дороги разрушился, погибли шесть человек.В последнее время, с 2019 года, проблему с перемещением местных жителей и эвакуацией застрявших туристов помогает решить канатная дорога, которая покрывает 9,5 км между Коби и Гудаури. Однако канатка, которая возит пассажиров по воздуху через заснеженную трассу, не работает в сильный ветер, что на перевале не редкость, да и проблемы автомобилистов этот метод не решает.Между тем дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс имеет стратегическое значение: в настоящее время это единственная действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией.Таможенный пункт на Ларсе активно используют компании-перевозчики из Турции, России, Армении, Украины и других стран.Раньше между Грузией и Россией действовали еще два автомобильных КПП – в Южной Осетии и Абхазии, однако они на долгие годы закрыты не по погодным, а по политическим причинам.По подсчетам Автодорожного департамента Грузии, в среднем ежедневно коридором Север-Юг пользуются 3,5 тысячи транспортных средств, и в течение ближайших 10 лет эта цифра должна удвоиться.Старый и новый маршрутОт села Квешети до села Коби около 35 километров.Действующая дорога начинается от села Квешети, вьется серпантином у села Млета, пересекает Гудаури и Крестовый перевал. Здесь установлены противолавинные галереи и тоннели, которые периодически ремонтируют, однако серьезная реконструкция дороги не проводилась почти 80 лет.Новая скоростная магистраль Коби-Квешети спроектирована по принципу "умный в гору не пойдет". В обход перевала трассу проведут через долину Хада, по самым немыслимым местам – путешественники проедут над горными реками и ущельями по высоким арочным мостам, а самый проблемный участок пересекут насквозь.Склон южного Кавказа на этом участке резко поднимается, самая низкая точка этого участка – 2 911 метров, что на 500 метров выше Крестового перевала.Поэтому на новой дороге от села Цкере автомобилисты будут не карабкаться в гору, а ехать сквозь нее целых девять километров – движение станет полностью безопасным для автомобилей любого типа.В целом участок будет включать двухполосную асфальтобетонную дорогу протяженностью 22,7 км, а также пять тоннелей и пять новых мостов, в том числе арочный мост через реку Хадисцкали, протекающей на дне ущелья.Благодаря мостам и тоннелям дорога сократится на 10 км, и вместо поездки по горным виражам продолжительностью в один час путешествие по скоростной магистрали займет всего 20 минут.Дело еще и в том, что если по существующему горному серпантину можно ехать со скоростью 30-35 км/час, то на новой можно будет развивать скорость до 80 км/час.Транзитное сообщение здесь будет осуществляться беспрепятственно в любое время года.А через трассу Коби-Гудаури больше не будет проходить транзит, что, конечно же, обрадует посетителей курорта.Китайцы, пробивающие гору"Смело иди вперед и стремись к совершенству" – такой девиз выведен на двух языках, крупными китайскими иероглифами и грузинской вязью, на фасаде базы китайских строителей в самом начале Крестового перевала.Сотни китайцев строят здесь если не совершенство, то уж точно большую редкость – тоннель длиной в девять километров и шириной в 15 метров, который пройдет точно под перевалом.Тоннель войдет в список тоннелей мира с огромнейшим диаметром и станет одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе.Специально для того, чтобы пробить тоннель через Крестовый перевал, была создана буровая машина TBM, которая работает с минимальными вибрациями.Строительство разделено на два участка. Компании, которые их строят, были отобраны по итогам международного тендера.Выдавшие кредит для финансирования проекта банки осуществляют мониторинг за строительством через международную надзорную компанию UBM.Ущелье Хада – блокада 100 дней в годуИз-за того, что дорога в ущелье Хада зимой практически не чистится, местные села отрезаны от внешнего мира приблизительно 100 дней в году – застревают машины с товарами, медицинская помощь и транзит.Живописная долина с множеством исторических памятников почти пуста – здесь нет продуктового магазина, аптеки, пункта медицинской помощи. Местным зачастую приходится по бездорожью зимой идти пешком до Квешети. И это притом, что в селах живут в основном люди среднего или пожилого возраста.В правительстве считают, что новая дорога поможет вернуть в эти места молодежь, развивать туризм и малый бизнес.Проект представил общественности в 2019 году бывший тогда премьер-министром Грузии Мамука Бахтадзе. Он подчеркнул, что новая дорога в Россию "поможет сократить бедность" и не менее важна, чем коридор Восток-Запад, где также строят сложные мосты и новый тоннель через перевал Рикоти."Для пространственного развития Грузии это было компонентом, который является самым капитал-интенсивным, самым дорогостоящим участком и очень сложным с инженерной точки зрения. Подписав этот контракт, мы завершили контрактирование развития нашей инфраструктуры", – пояснил Бахтадзе, говоря о проектах Восток-Запад и Север-Юг."Когда мы говорим о развитии критической инфраструктуры, мы должны учитывать, какую дополнительную пользу принесет это нашим гражданам. Хорошим примером этого стал проект канатной дороги, связывающей Коби с Гудаури. В результате Коби ожил, в нем появилась новая жизнь и сегодня вы фактически не увидите свободного места, о котором не шел бы разговор по поводу строительства новой гостиницы или нового туристического объекта… Это ориентир того, как мы должны развивать инфраструктуру в Грузии", – подчеркнул Бахтадзе.Пешеходный тур имени ПушкинаВоенно-Грузинская дорога – сама по себе достопримечательность и памятник.Древний исторический путь, описанный еще Страбоном, превратился в инженерное сооружение в конце XVIII века, после подписания в 1783 году Георгиевского трактата о переходе Грузии под протекторат Российской империи.Россия строила дорогу в горах 14 лет, чтобы иметь возможность отправить на Кавказ войска. Но величественные горные пейзажи вдохновляли не только генералов, но и самых знаменитых русских поэтов – Грибоедова, Лермонтова и Пушкина.Длина дороги – 208 километров. Путь начинается в долине реки Терек, пересекает Дарьяльское ущелье, затем проходит по Крестовому перевалу, спускается в долину реки Белая Арагви и по берегу реки Куры доходит до Тбилиси.На грузинской территории путь от Казбеги до Тбилиси составляет 156 км.Сегодня при хорошей погоде от Владикавказа до Тбилиси можно доехать за пять часов, а вот Александр Грибоедов в октябре 1818 года ехал по Военно-Грузинской дороге целых пять суток.Свои странствия он описал в "Путевых записках", которые малоизвестны и цитируются в основном специалистами русской литературы. И тогда дорога возле деревни Коби была самым тяжелым отрезком пути:"Ужасное положение Коби – ветер, снег кругом, вышина и пропасть. Идем все по косогору; узкая, скользкая дорога, с боку Терек; поминутно все падают, и все камни и снега, солнца не видать. Все вверх, часто проходим через быструю воду, верхом почти не можно, более пешком. Усталость, никакого селения… Наконец добираемся до Крестовой горы… От усталости падаю несколько раз. Подъем на Гуд-гору по косогору преузкому; пропасть неизмеримая с боку… Не знаю, как не падают в пропасть кибитка и наши дрожки".Пушкину, который тоже путешествовал по Военно-Грузинской дороге чуть позже Грибоедова, с погодой повезло больше. В "Путешествии в Арзрум" он так описывает свои впечатления:"Мгновенный переход от грозного дикого Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника.С высоты Гуд-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, – и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога…"Поэт даже свой 30-й день рождения – 6 июня 1829 года – встретил на пути в Тифлис.После того, как лошади опоздали, поэт, как заправский спортсмен, отшагал больше 20 верст от Пасанаури до Ананури, а затем еще десять верст до Душети. В итоге у него получился марафон протяженностью 32 км."Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком.Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати. Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь все выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена.Я совершенно утомился. Темнота увеличивалась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город недалеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и потребовал за то с меня абаз".Позже, уже в XX веке, Военно-Грузинская дорога пользовалась такой популярностью, что в Российской империи готовился грандиозный проект – трамвайная линия от Владикавказа до Тифлиса протяженностью 202 км. Для обеспечения линии в горах планировалось построить мини-гидроэлектростанции.Проект обсуждался в 1910-1914 годах, однако ему не суждено было сбыться из-за начала Первой мировой войны, а затем распада Российской империи.Дорожный бумПравительство "Грузинской мечты" анонсировало план экономического развития на 10 лет вперед, рассчитывая остаться у власти еще надолго. Уже объявлено, что до 2030 года Грузия потратит до 32 миллиардов лари или около 10 миллиардов долларов на инфраструктуру и региональное развитие."32 миллиарда лари будет потрачено на развитие регионов, инфраструктуры, дорог, мостов, водоснабжения, чтобы полностью изменить картину практически во всех муниципалитетах страны. По сути, это должно быть планом обновления и модернизации", – заявил недавно премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время презентации долгосрочной стратегии Минрегионразвития.Согласно плану министерства инфраструктуры, к 2030 году в стране должно быть завершено строительство всех международных автомагистралей, разрешены проблемы с водоснабжением и муниципальными свалками.В целом на развитие дорожной инфраструктуры за 10 лет планируется потратить 17 миллиардов лари – по сегодняшнему курсу это около 5,5 миллиарда долларов.Сегодня параллельно с работами на Крестовом перевале интенсивные работы ведутся на Рикотском перевале, который разделяет Грузию на восточную и западную части. На Рикоти будет построено 51,6 км дорог, 96 мостов и 53 туннеля. 80% проекта уже на стадии активного строительства. В сентябре открылся первый участок этого сложного отрезка протяженностью 2,5 километра с шестью мостами и четырьмя тоннелями.Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. В целом протяженность новой дороги, строящейся здесь, составит 51,6 километра. Проект также планируется завершить в 2024 году.После этого с востока на запад Грузии – от Красного моста на границе с Азербайджаном до Сарпи, или границы с Турцией, можно будет проехать в два раза быстрее – за 4-4,5 часа.

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2021

Давид Беридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251321205_631:-1:1911:1280_100x100_80_0_0_2c8fd36f6bc19c7d189a10c4fe59cf39.jpg

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грузия, военно-грузинская дорога