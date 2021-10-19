Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211019/kota-reshili-pogladit-igrushechnoy-rukoy-kukly-i-on-takogo-ne-ozhidal--zabavnoe-video-260674940.html
Кота решили погладить игрушечной рукой куклы, и он такого не ожидал – забавное видео
Кота решили погладить игрушечной рукой куклы, и он такого не ожидал – забавное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T11:38+0400
2021-10-19T11:50+0400
видеоклуб
кошки
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250914864_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ec8a0b02d194cd8f5afae64e27bfa255.png
Куда делась большая, мягкая и теплая рука хозяина? Что здесь происходит?На кадрах видно, как рыжий кот сидит на кресле и умывается, когда к нему сзади приближается крошечная пластиковая рука. Это хозяин решил так подшутить над своим питомцем. Он начинает гладить пушистого, а тот разворачивается, чтобы потереться мордочкой о руку, и видит перед собой нечто странное – она, рука, стала намного меньше. Кот несколько раз смотрит то на хозяина, то на руку, затем ненадолго "зависает", а после начинает нюхать эту странную палку. Может, он подумал, что это все дурной сон?Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250914864_127:0:876:562_1920x0_80_0_0_ca79c183460593c0e8b689b7c5ca9afa.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Кота решили погладить игрушечной рукой куклы, и он такого не ожидал – забавное видео

11:38 19.10.2021 (обновлено: 11:50 19.10.2021)
249
© TikTok / pawsomepetsХозяин решил погладить кота миниатюрной рукой и шокировал его – забавное видео
Хозяин решил погладить кота миниатюрной рукой и шокировал его – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© TikTok / pawsomepets
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Куда делась большая, мягкая и теплая рука хозяина? Что здесь происходит?
 
На кадрах видно, как рыжий кот сидит на кресле и умывается, когда к нему сзади приближается крошечная пластиковая рука. Это хозяин решил так подшутить над своим питомцем. Он начинает гладить пушистого, а тот разворачивается, чтобы потереться мордочкой о руку, и видит перед собой нечто странное – она, рука, стала намного меньше. Кот несколько раз смотрит то на хозяина, то на руку, затем ненадолго "зависает", а после начинает нюхать эту странную палку. Может, он подумал, что это все дурной сон?
Смотрите на видео также:
Хозяйка попросила обиженного кота сделать "лицо попроще"
Настоящий джентльмен: кот покорил соцсети своей заботой о собаке
Воссоединение девушки с потерянным два месяца назад котом закончилось его побегом
Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:04Премьер Грузии ответил на письмо "мудрых европарламентариев" о Саакашвили
13:39Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария
13:31Премьер Грузии призвал однопартийцев не говорить о Саакашвили после выборов
13:24Лучший учитель мира из Грузии отправился учиться в Испанию
13:09Наблюдать за погодой в Грузии будут 89 новых гидрометеостанций
12:39Международный день балета: топ-5 восходящих звезд грузинской школы
12:08В аэропорту Мюнхена изъяли 1,2 тонны наркотиков
11:53Главное о COVID на 19 октября: число инфицированных в регионах Грузии резко возросло
11:37В Грузии вновь могут понадобиться полевые госпитали – эксперт
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 739
10:43Убийство россиянки в Тбилиси: задержан третий подозреваемый
10:26Мощное землетрясение произошло на востоке Средиземного моря
10:12Как удалить личное фото из чужих соцсетей? Ответ специалиста
09:36"Шахтер" Донецк - "Реал" Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
09:20Курс лари на вторник – 3,1344 GEL/$1
09:01Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика
08:42Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей
08:26Латвия вводит локдаун: в стране будет действовать комендантский час
08:02Грузинские дизайнеры представлены на шоурумах в Париже, Милане, Шанхае, Лондоне, Сингапуре
07:32Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены