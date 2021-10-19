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Кота решили погладить игрушечной рукой куклы, и он такого не ожидал – забавное видео
Кота решили погладить игрушечной рукой куклы, и он такого не ожидал – забавное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T11:38+0400
2021-10-19T11:38+0400
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Куда делась большая, мягкая и теплая рука хозяина? Что здесь происходит?На кадрах видно, как рыжий кот сидит на кресле и умывается, когда к нему сзади приближается крошечная пластиковая рука. Это хозяин решил так подшутить над своим питомцем. Он начинает гладить пушистого, а тот разворачивается, чтобы потереться мордочкой о руку, и видит перед собой нечто странное – она, рука, стала намного меньше. Кот несколько раз смотрит то на хозяина, то на руку, затем ненадолго "зависает", а после начинает нюхать эту странную палку. Может, он подумал, что это все дурной сон?Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Кота решили погладить игрушечной рукой куклы, и он такого не ожидал – забавное видео
11:38 19.10.2021 (обновлено: 11:50 19.10.2021)
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Куда делась большая, мягкая и теплая рука хозяина? Что здесь происходит?
На кадрах видно, как рыжий кот сидит на кресле и умывается, когда к нему сзади приближается крошечная пластиковая рука. Это хозяин решил так подшутить над своим питомцем. Он начинает гладить пушистого, а тот разворачивается, чтобы потереться мордочкой о руку, и видит перед собой нечто странное – она, рука, стала намного меньше. Кот несколько раз смотрит то на хозяина, то на руку, затем ненадолго "зависает", а после начинает нюхать эту странную палку. Может, он подумал, что это все дурной сон?
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