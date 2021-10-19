https://sputnik-georgia.ru/20211019/kota-reshili-pogladit-igrushechnoy-rukoy-kukly-i-on-takogo-ne-ozhidal--zabavnoe-video-260674940.html

Кота решили погладить игрушечной рукой куклы, и он такого не ожидал – забавное видео

Кота решили погладить игрушечной рукой куклы, и он такого не ожидал – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T11:38+0400

2021-10-19T11:38+0400

2021-10-19T11:50+0400

видеоклуб

кошки

видео с животными

смешные видео

вирусные видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250914864_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ec8a0b02d194cd8f5afae64e27bfa255.png

Куда делась большая, мягкая и теплая рука хозяина? Что здесь происходит?На кадрах видно, как рыжий кот сидит на кресле и умывается, когда к нему сзади приближается крошечная пластиковая рука. Это хозяин решил так подшутить над своим питомцем. Он начинает гладить пушистого, а тот разворачивается, чтобы потереться мордочкой о руку, и видит перед собой нечто странное – она, рука, стала намного меньше. Кот несколько раз смотрит то на хозяина, то на руку, затем ненадолго "зависает", а после начинает нюхать эту странную палку. Может, он подумал, что это все дурной сон?Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео