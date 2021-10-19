https://sputnik-georgia.ru/20211019/saakashvili-ne-protiv-gospitalizatsii---advokaty-261085731.html

Саакашвили не против госпитализации - адвокаты

Саакашвили не против госпитализации - адвокаты

Саакашвили, который находится в заключении, голодает уже 19-й день 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T17:11+0400

2021-10-19T17:11+0400

2021-10-19T17:43+0400

политика

новости

михаил саакашвили

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не откажется от госпитализации в случае необходимости, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.Голодающий в тюрьме Саакашвили отказывается от помощи врачей>>Саакашвили 19-й день продолжает голодовку, которую объявил в день своего задержания. Во вторник его обследует консилиум из шести врачей в присутствии личного доктора экс-президента.В то же время, по словам адвоката, у Саакашвили нет особых ожиданий от действий консилиума"Мы не ждем ничего особенного от этой группы, но, естественно, мешать им не будем", - сказал Садзаглишвили.В то же время адвокат не исключил помещения экс-президента не в гражданскую клинику, а в тюремную.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, михаил саакашвили, голодовка, возвращение и арест саакашвили