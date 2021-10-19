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Саакашвили не против госпитализации - адвокаты
Саакашвили не против госпитализации - адвокаты
Саакашвили, который находится в заключении, голодает уже 19-й день 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T17:11+0400
2021-10-19T17:11+0400
2021-10-19T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не откажется от госпитализации в случае необходимости, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.Голодающий в тюрьме Саакашвили отказывается от помощи врачей>>Саакашвили 19-й день продолжает голодовку, которую объявил в день своего задержания. Во вторник его обследует консилиум из шести врачей в присутствии личного доктора экс-президента.В то же время, по словам адвоката, у Саакашвили нет особых ожиданий от действий консилиума"Мы не ждем ничего особенного от этой группы, но, естественно, мешать им не будем", - сказал Садзаглишвили.В то же время адвокат не исключил помещения экс-президента не в гражданскую клинику, а в тюремную.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, михаил саакашвили, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили не против госпитализации - адвокаты
17:11 19.10.2021 (обновлено: 17:43 19.10.2021)
Саакашвили, который находится в заключении, голодает уже 19-й день
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не откажется от госпитализации в случае необходимости, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.
Саакашвили 19-й день продолжает голодовку, которую объявил в день своего задержания. Во вторник его обследует консилиум из шести врачей в присутствии личного доктора экс-президента.
"Нам нужно дождаться итогов консилиума, и если для сохранения жизненных параметров будет необходимо его помещение в частную клинику или больницу, Михаил Саакашвили против не будет", - сказал Садзаглишвили.
В то же время, по словам адвоката, у Саакашвили нет особых ожиданий от действий консилиума
"Мы не ждем ничего особенного от этой группы, но, естественно, мешать им не будем", - сказал Садзаглишвили.
В то же время адвокат не исключил помещения экс-президента не в гражданскую клинику, а в тюремную.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными.
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