https://sputnik-georgia.ru/20211019/ubiystvo-rossiyanki-v-tbilisi-zaderzhan-tretiy-podozrevaemyy-260672537.html

Убийство россиянки в Тбилиси: задержан третий подозреваемый

Убийство россиянки в Тбилиси: задержан третий подозреваемый

Официальное обвинение подозреваемым в причастности к убийству Анастасии Шаталовой будет предъявлено предположительно сегодня 19.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. По делу убийства молодой россиянки Анастасии Шаталовой в Тбилиси задержан третий подозреваемый, сообщает телеканал "Рустави 2".Шаталова была застрелена ночью в понедельник, 18 октября, в столичном районе Сабуртало. Преступление произошло возле дома, где она снимала квартиру. Вскоре СМИ сообщили, что по делу задержаны двое - один по обвинению в убийстве, а второй - за соучастие в преступлении.Убийство россиянки в Тбилиси: что известно на данный момент>>Что стало мотивом убийства молодой женщины, неизвестно. Как сказали Sputnik Грузия в МВД, уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которое наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет. О деталях преступления ведомство пока никакой информации не распространяет.Обвинение задержанным официально будет предъявлено предположительно сегодня. В изоляторе временного содержания с ними уже встречались адвокаты, которые утверждают, что их подзащитные не признают себя виновными.По информации "Рустави 2", полиция задержала трех человек в течение нескольких часов после убийства. Это некий Джабаев, в квартире которого в районе Глдани прятались злоумышленники, Бидзина Хасия, на машине которого они приехали на улицу Газапхули, и судимый в прошлом Бека Латария, который якобы несколько раз выстрелил в Шаталову. Сообщается, что в ходе задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полиции и даже открыл гранату.Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси>>По словам очевидцев, до нападения, женщина убегала и просила о помощи.В СМИ появилась версия о заказном убийстве.Сама Шаталова стала известна общественности после интервью с различными СМИ. 25-летняя женщина жаловалась на бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, с которым у нее общий ребенок.Беридзе находится на свободе. Фигурирует ли он в деле и по какой причине его дом обыскивали, МВД пока не сообщает. Известно, что полиция среди прочего изъяла компьютерную технику.Отношения россиянки с грузинским чиновникомОб отношениях с Беридзе СМИ рассказала сама Шаталова еще год назад, после того, как у них испортились отношения. Проблемы начались после того, как Шаталова в сожительстве с Беридзе родила от него ребенка, а затем узнала о том, что он женат и разводиться не собирается. Шаталова также рассказала, что после операции по удалению аневризмы сосудов головного мозга у Беридзе резко испортился характер, он стал агрессивным и ревнивым. Пара несколько раз расставалась и мирилась. После очередного примирения Беридзе с разрешения Шаталовой увез на несколько дней ребенка к себе и больше не возвращал его матери.Как рассказала Шаталова в сентябре прошлого года в одном из последних интервью, ребенка воспитывала жена Беридзе. Чтобы вернуть ребенка, молодая женщина наняла адвоката и подала на него в суд, в ответ на что Беридзе обвинил ее в проституции и краже золота.По данным СМИ, Беридзе был привлечен к уголовной ответственности за насилие и жестокость и освобожден под залог в 50 тысяч лари. На него также выписан сдерживающий ордер, срок действия которого просила продлить Шаталова.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, грузия, убийство