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Кандидат в мэры от "Грузинской мечты" подал в суд на оппозиционный телеканал
Кандидат в мэры от "Грузинской мечты" подал в суд на оппозиционный телеканал
Кандидат от "Грузинской мечты" планирует начать правовую борьбу против "тотальной лжи и оскорблений" 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T16:49+0400
2021-10-20T16:49+0400
2021-10-20T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Кутаиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Иосиф Хахалеишвили подал жалобу в суд против оппозиционного телеканала "Мтавари архи".В сюжете, который вышел в эфире "Мтавари архи", журналист упомянул Хахалеишвили как агента Службы государственной безопасности.Главные игроки, расклад сил и фактор Саакашвили - до выборов рукой подать>>Как заявил Хахалеишвили, гендиректору телеканала Нике Гварамия и автору сюжета придется ответить за распространение клеветнической и дискредитирующей информации.Хахалеишвили требует от телеканала публичного опровержения клеветы, а также возмещения морального ущерба в размере 55 555 лари (примерно 18 тысяч долларов). Эта сумма (пять пятерок) символична, так как кандидаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" представлены на выборах под номером 5.По информации Хахалеишвили, его примеру планируют последовать и другие члены "Грузинской мечты" и начать правовую борьбу против "тотальной лжи и оскорблений".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, суд
Кандидат в мэры от "Грузинской мечты" подал в суд на оппозиционный телеканал
Кандидат от "Грузинской мечты" планирует начать правовую борьбу против "тотальной лжи и оскорблений"
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Кутаиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Иосиф Хахалеишвили подал жалобу в суд против оппозиционного телеканала "Мтавари архи".
В сюжете, который вышел в эфире "Мтавари архи", журналист упомянул Хахалеишвили как агента Службы государственной безопасности.
Как заявил Хахалеишвили, гендиректору телеканала Нике Гварамия и автору сюжета придется ответить за распространение клеветнической и дискредитирующей информации.
Хахалеишвили требует от телеканала публичного опровержения клеветы, а также возмещения морального ущерба в размере 55 555 лари (примерно 18 тысяч долларов). Эта сумма (пять пятерок) символична, так как кандидаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" представлены на выборах под номером 5.
"В случае выигрыша дела, сумма будет перечислена на счет благотворительного фонда "Кутаиси", основной деятельностью которого является помощь тяжелобольным",- заявил Хахалеишвили на брифинге.
По информации Хахалеишвили, его примеру планируют последовать и другие члены "Грузинской мечты" и начать правовую борьбу против "тотальной лжи и оскорблений".
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