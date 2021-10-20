https://sputnik-georgia.ru/20211020/kandidat-v-mery-ot-gruzinskoy-mechty-podal-v-sud-na-oppozitsionnyy-telekanal-261334501.html

Кандидат в мэры от "Грузинской мечты" подал в суд на оппозиционный телеканал

Кандидат в мэры от "Грузинской мечты" подал в суд на оппозиционный телеканал

Кандидат от "Грузинской мечты" планирует начать правовую борьбу против "тотальной лжи и оскорблений" 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T16:49+0400

2021-10-20T16:49+0400

2021-10-20T16:49+0400

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суд

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Кутаиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Иосиф Хахалеишвили подал жалобу в суд против оппозиционного телеканала "Мтавари архи".В сюжете, который вышел в эфире "Мтавари архи", журналист упомянул Хахалеишвили как агента Службы государственной безопасности.Главные игроки, расклад сил и фактор Саакашвили - до выборов рукой подать>>Как заявил Хахалеишвили, гендиректору телеканала Нике Гварамия и автору сюжета придется ответить за распространение клеветнической и дискредитирующей информации.Хахалеишвили требует от телеканала публичного опровержения клеветы, а также возмещения морального ущерба в размере 55 555 лари (примерно 18 тысяч долларов). Эта сумма (пять пятерок) символична, так как кандидаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" представлены на выборах под номером 5.По информации Хахалеишвили, его примеру планируют последовать и другие члены "Грузинской мечты" и начать правовую борьбу против "тотальной лжи и оскорблений".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, суд