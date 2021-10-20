https://sputnik-georgia.ru/20211020/desyat-dney-do-vyborov-v-gruzii-glavnye-igroki-rasklad-sil-i-faktor-saakashvili-261326353.html

Десять дней до выборов в Грузии: главные игроки, расклад сил и фактор Саакашвили

Десять дней до выборов в Грузии: главные игроки, расклад сил и фактор Саакашвили

Власти и оппозиция с головой ушли в выборы – исход второго тура могут определить несколько факторов 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T12:54+0400

2021-10-20T12:54+0400

2021-10-20T13:17+0400

грузия

аналитика

михаил саакашвили

колумнисты

единое нацдвижение

грузинская мечта

местные выборы

возвращение и арест саакашвили

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ЦИК Грузии уже официально назначил дату второго тура выборов в органы местной власти на 30 октября, открыв предвыборную кампанию, в которой сойдутся по два кандидата.Во второй раз жителям отдельных городов и районов придется выбирать как мэров, так и мажоритарных депутатов совещательных органов.Грузинские "игры престолов": упоение властью и ее последствия>>Битва в большинстве случаев будет традиционно между кандидатами от двух главных политических игроков – правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционной партией "Единое национальное движение".Ставки для обоих сил велики: правящей партии нужно продемонстрировать, что ее власть непоколебима, а для "Нацдвижения" победа – это надежда на возвращение былой славы.Подняло накал предвыборных страстей и усилило борьбу между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением" возвращение в Грузию экс-президента страны Михаила Саакашвили.Новые оттенки выборовИтоги первого тура показали, что правящей партией не особо довольны в крупных городах страны, в том числе в Тбилиси. Вторые туры пройдут в 20 городах и районах (из 64).Поздно! – Каладзе отказал Мелия в дебатах>>В большинстве случаев "Грузинская мечта" хоть и обошла конкурентов, но для победы голосов ей не хватило.Более того, кандидатам оппозиционного "Нацдвижения" удалось по числу голосов обойти своих главных конкурентов во втором по величине городе страны Кутаиси, в черноморском Батуми и Зугдиди. А это уже серьезный знак.Неслабые позиции оказались у кандидатов от "Нацдвижения" и по другую сторону Рикотского перевала – второй тур пройдет в самом крупном промышленном центре Восточной Грузии Рустави и в Телави, в центре винного региона Кахети.В 17 муниципалитетах за места мэра поборются кандидаты именно от "Грузинской мечты" и "Нацдвижения".Что касается мажоритарных выборов в совещательные органы, то они пройдут лишь в 2% от всех округов и существенно не изменят картину в сакребуло.Тактика партийПравящая партия объявила полную мобилизацию, лидеры, включая премьер-министра, срочно отправились в вояж по городам, где пройдут вторые туры, чтобы встретится с партийным активом и обсудить план действий. Агитаторы внимательно прислушиваются к мнению избирателей, спрашивая уже не за кого они будут голосовать, а что им нравится или не нравится в работе партии. Главное – не повторить допущенные в первом туре ошибки, чтобы "Нацдвижение" не смогло вернуться к власти.Оппозиция работает над формированием теневого правительства Тбилиси>>"Нацдвижение", в отличии от своих конкурентов, сделало ставку на неопределившихся избирателей. Для начала партия решила продемонстрировать силу, заполнив центральную площадь Тбилиси тысячами своих сторонников, а после продолжила работу в регионах.Параллельно партия ведет переговоры со своими коллегами по оппозиции, чтобы получить дополнительные голоса.Учитывая то, что общая поддержка оппозиции по стране превышает 53%, голоса сторонников других партий могут сыграть решающую роль.Еще один немаловажный фактор–- для избирателей в Грузии важны не столько призывы лидеров партий и их предвыборные программы, сколько общий эмоциональный фон в стране.Фактор СаакашвилиОдним из главных факторов, который может повлиять на исход выборов – состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в тюремной камере с 1 октября.Не надо быть провидцем, чтобы понимать, что если бывший глава Грузии продолжит голодовку до дня голосования – это чревато последствиями. Власти это хорошо понимают, и во избежание спекуляций уже приставили к Саакашвили целый консилиум врачей.Премьер Грузии назвал Саакашвили аферистом>>Очевидно, ситуация сложная, ведь Саакашвили недвусмысленно дал понять, что готов рисковать жизнью, лишь бы на выборах победила оппозиция. Поддержи власти требования оппозиции об освобождении Саакашвили, правящая партия потеряет голоса своих сторонников, для которых место экс-президента – исключительно в тюрьме. Что случится, если Саакашвили своей голодовкой доведет себя до критического состояния, можно только гадать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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https://sputnik-georgia.ru/20211015/arest-saakashvili-i-mnogotysyachnaya-aktsiya---igra-va-bank-za-serdtsa-koleblyuschikhsya-izbirateley-260596313.html

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грузия, аналитика, михаил саакашвили, колумнисты, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы, возвращение и арест саакашвили