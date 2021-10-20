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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211020/pozdno--kaladze-otkazal-meliya-v-debatakh-261322592.html
Поздно! – Каладзе отказал Мелия в дебатах
Поздно! – Каладзе отказал Мелия в дебатах
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии считает, что его конкурент упустил свой шанс, когда в первый раз отказался от дебатов с ним 20.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-20T12:22+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отказался от предложения своего конкурента во втором туре выборов – лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, устроить публичные дебаты.Как заявил Каладзе, он не видит в этом смысла, в особенности после первых предвыборных дебатов."В любое время, в любом эфире" - Мелия вызвал Каладзе на дебаты&gt;&gt;По итогам первого тура выборов, который состоялся 2 октября, Каладзе набрал 45% голосов избирателей, а Мелия – 34%. Незадолго до выборов все кандидаты в мэры Тбилиси приняли участие в дебатах, которые Мелия демонстративно покинул.Оппозиция работает над формированием теневого правительства Тбилиси&gt;&gt;Дебаты с участием всех 16 кандидатов в мэры Тбилиси прошли в прямом эфире Первого канала 21 сентября. Тогда, Ника Мелия обвинил Каладзе в коррумпированности и насилии, и заявил, что не желает с ним дебатировать.Второй тур местных выборов пройдет 30 октября в 20 городах и районах, в том числе в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы

Поздно! – Каладзе отказал Мелия в дебатах

11:53 20.10.2021 (обновлено: 12:22 20.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября
Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии считает, что его конкурент упустил свой шанс, когда в первый раз отказался от дебатов с ним
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отказался от предложения своего конкурента во втором туре выборов – лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, устроить публичные дебаты.
Как заявил Каладзе, он не видит в этом смысла, в особенности после первых предвыборных дебатов.
"В любое время, в любом эфире" - Мелия вызвал Каладзе на дебаты>>
По итогам первого тура выборов, который состоялся 2 октября, Каладзе набрал 45% голосов избирателей, а Мелия – 34%. Незадолго до выборов все кандидаты в мэры Тбилиси приняли участие в дебатах, которые Мелия демонстративно покинул.

"Когда были дебаты, он сбежал, хулиганил в студии. Он ругается, оскорбляет меня и мою семью, и это в то время, когда они ("Национальное движение" - ред.) не представили никакого видения развития Тбилиси. И сейчас, за несколько дней до выборов они вспомнили о дебатах?!", – заявил Каладзе журналистам.

Оппозиция работает над формированием теневого правительства Тбилиси>>
Дебаты с участием всех 16 кандидатов в мэры Тбилиси прошли в прямом эфире Первого канала 21 сентября. Тогда, Ника Мелия обвинил Каладзе в коррумпированности и насилии, и заявил, что не желает с ним дебатировать.
Второй тур местных выборов пройдет 30 октября в 20 городах и районах, в том числе в Тбилиси.
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