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Поздно! – Каладзе отказал Мелия в дебатах
Поздно! – Каладзе отказал Мелия в дебатах
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии считает, что его конкурент упустил свой шанс, когда в первый раз отказался от дебатов с ним 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T11:53+0400
2021-10-20T11:53+0400
2021-10-20T12:22+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отказался от предложения своего конкурента во втором туре выборов – лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, устроить публичные дебаты.Как заявил Каладзе, он не видит в этом смысла, в особенности после первых предвыборных дебатов."В любое время, в любом эфире" - Мелия вызвал Каладзе на дебаты>>По итогам первого тура выборов, который состоялся 2 октября, Каладзе набрал 45% голосов избирателей, а Мелия – 34%. Незадолго до выборов все кандидаты в мэры Тбилиси приняли участие в дебатах, которые Мелия демонстративно покинул.Оппозиция работает над формированием теневого правительства Тбилиси>>Дебаты с участием всех 16 кандидатов в мэры Тбилиси прошли в прямом эфире Первого канала 21 сентября. Тогда, Ника Мелия обвинил Каладзе в коррумпированности и насилии, и заявил, что не желает с ним дебатировать.Второй тур местных выборов пройдет 30 октября в 20 городах и районах, в том числе в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы
Поздно! – Каладзе отказал Мелия в дебатах
11:53 20.10.2021 (обновлено: 12:22 20.10.2021)
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии считает, что его конкурент упустил свой шанс, когда в первый раз отказался от дебатов с ним
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отказался от предложения своего конкурента во втором туре выборов – лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, устроить публичные дебаты.
Как заявил Каладзе, он не видит в этом смысла, в особенности после первых предвыборных дебатов.
По итогам первого тура выборов, который состоялся 2 октября, Каладзе набрал 45% голосов избирателей, а Мелия – 34%. Незадолго до выборов все кандидаты в мэры Тбилиси приняли участие в дебатах, которые Мелия демонстративно покинул.
"Когда были дебаты, он сбежал, хулиганил в студии. Он ругается, оскорбляет меня и мою семью, и это в то время, когда они ("Национальное движение" - ред.) не представили никакого видения развития Тбилиси. И сейчас, за несколько дней до выборов они вспомнили о дебатах?!", – заявил Каладзе журналистам.
Дебаты
с участием всех 16 кандидатов в мэры Тбилиси прошли в прямом эфире Первого канала 21 сентября. Тогда, Ника Мелия обвинил Каладзе в коррумпированности и насилии, и заявил, что не желает с ним дебатировать.
Второй тур местных выборов пройдет 30 октября в 20 городах и районах, в том числе в Тбилиси.
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