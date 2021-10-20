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Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной
Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной
Задержанный за убийство гражданки России в столице Грузии хранит молчание 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T13:28+0400
2021-10-20T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Обвиняемый в умышленном убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой в Тбилиси не признает вину и говорит, что никогда не видел ее, сообщил Sputnik Грузия адвокат Георгий Лагидзе.Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало в понедельник около 00:30. Преступление произошло возле дома, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от многочисленных ранений.По его словам, Латария не признает своей вины и использует право хранить молчание."Мой клиент никогда не был знаком с жертвой и в глаза ее не видел", - подчеркнул Лагидзе.Убийство россиянки в Тбилиси: прокуратура настаивает на аресте фигурантов дела&gt;&gt;На сегодняшнем судебном заседании защита поставит вопрос об освобождении Латария. Прокуратура, в свою очередь, уже обратилась в суд с ходатайством о помещении под арест на время следствия как Латария, так и других задержанных в рамках дела.Ранее адвокат обратился к Народному защитнику, утверждая, что его подзащитного задержали с многочисленными нарушениями.Латария обвиняется в умышленном убийстве, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).Еще один задержанный в рамках дела, Бидзина Хасия, обвиняется в сокрытии убийства Шаталовой, в попытке убийства полицейских при задержании и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов (ручные гранаты).Убийство россиянки в Тбилиси: МВД подтвердило задержание трех человек&gt;&gt;Что касается третьего задержанного, Левана Раджаева, ему прокуратура предъявила обвинение в оказании сопротивления полиции с применением насилия во время задержания Хасия и в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).Детали дела&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, убийство

Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной

13:28 20.10.2021 (обновлено: 13:50 20.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Задержанный за убийство гражданки России в столице Грузии хранит молчание
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Обвиняемый в умышленном убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой в Тбилиси не признает вину и говорит, что никогда не видел ее, сообщил Sputnik Грузия адвокат Георгий Лагидзе.
Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало в понедельник около 00:30. Преступление произошло возле дома, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от многочисленных ранений.
"Материалы дела были переданы мне вчера вечером. Я ознакомился лишь с частью материалов и по-моему мнению, у следствия нет прямых доказательств того, что убийство совершил мой клиент или вообще имеет к нему какое-либо отношение", - сказал адвокат.
По его словам, Латария не признает своей вины и использует право хранить молчание.
"Мой клиент никогда не был знаком с жертвой и в глаза ее не видел", - подчеркнул Лагидзе.
Убийство россиянки в Тбилиси: прокуратура настаивает на аресте фигурантов дела>>
На сегодняшнем судебном заседании защита поставит вопрос об освобождении Латария. Прокуратура, в свою очередь, уже обратилась в суд с ходатайством о помещении под арест на время следствия как Латария, так и других задержанных в рамках дела.
Ранее адвокат обратился к Народному защитнику, утверждая, что его подзащитного задержали с многочисленными нарушениями.
"При задержании моего подзащитного, он и его супруга, которая на тот момент находилась дома, подверглись психологическому и физическому давлению. Мы сообщили о нарушениях Народному защитнику. Далее моего клиента перевезли в здание МВД, где давление продолжилось", - сказал Лагидзе.
Латария обвиняется в умышленном убийстве, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).
Еще один задержанный в рамках дела, Бидзина Хасия, обвиняется в сокрытии убийства Шаталовой, в попытке убийства полицейских при задержании и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов (ручные гранаты).
Убийство россиянки в Тбилиси: МВД подтвердило задержание трех человек>>
Что касается третьего задержанного, Левана Раджаева, ему прокуратура предъявила обвинение в оказании сопротивления полиции с применением насилия во время задержания Хасия и в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).
Детали дела>>
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