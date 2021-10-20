https://sputnik-georgia.ru/20211020/ubiystvo-rossiyanki-v-tbilisi-obvinyaemyy-otritsaet-znakomstvo-s-zhenschinoy-261329152.html

Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной

Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной

Задержанный за убийство гражданки России в столице Грузии хранит молчание 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T13:28+0400

2021-10-20T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Обвиняемый в умышленном убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой в Тбилиси не признает вину и говорит, что никогда не видел ее, сообщил Sputnik Грузия адвокат Георгий Лагидзе.Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало в понедельник около 00:30. Преступление произошло возле дома, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от многочисленных ранений.По его словам, Латария не признает своей вины и использует право хранить молчание."Мой клиент никогда не был знаком с жертвой и в глаза ее не видел", - подчеркнул Лагидзе.Убийство россиянки в Тбилиси: прокуратура настаивает на аресте фигурантов дела>>На сегодняшнем судебном заседании защита поставит вопрос об освобождении Латария. Прокуратура, в свою очередь, уже обратилась в суд с ходатайством о помещении под арест на время следствия как Латария, так и других задержанных в рамках дела.Ранее адвокат обратился к Народному защитнику, утверждая, что его подзащитного задержали с многочисленными нарушениями.Латария обвиняется в умышленном убийстве, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).Еще один задержанный в рамках дела, Бидзина Хасия, обвиняется в сокрытии убийства Шаталовой, в попытке убийства полицейских при задержании и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов (ручные гранаты).Убийство россиянки в Тбилиси: МВД подтвердило задержание трех человек>>Что касается третьего задержанного, Левана Раджаева, ему прокуратура предъявила обвинение в оказании сопротивления полиции с применением насилия во время задержания Хасия и в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).Детали дела>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, убийство