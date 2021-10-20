https://sputnik-georgia.ru/20211020/ubiystvo-rossiyanki-v-tbilisi-obvinyaemyy-otritsaet-znakomstvo-s-zhenschinoy-261329152.html
Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной
Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной
Задержанный за убийство гражданки России в столице Грузии хранит молчание 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T13:28+0400
2021-10-20T13:28+0400
2021-10-20T13:50+0400
новости
грузия
тбилиси
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259465766_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_8fd9485d8b977cd6a570cd6c70aeea7e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Обвиняемый в умышленном убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой в Тбилиси не признает вину и говорит, что никогда не видел ее, сообщил Sputnik Грузия адвокат Георгий Лагидзе.Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало в понедельник около 00:30. Преступление произошло возле дома, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от многочисленных ранений.По его словам, Латария не признает своей вины и использует право хранить молчание."Мой клиент никогда не был знаком с жертвой и в глаза ее не видел", - подчеркнул Лагидзе.Убийство россиянки в Тбилиси: прокуратура настаивает на аресте фигурантов дела>>На сегодняшнем судебном заседании защита поставит вопрос об освобождении Латария. Прокуратура, в свою очередь, уже обратилась в суд с ходатайством о помещении под арест на время следствия как Латария, так и других задержанных в рамках дела.Ранее адвокат обратился к Народному защитнику, утверждая, что его подзащитного задержали с многочисленными нарушениями.Латария обвиняется в умышленном убийстве, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).Еще один задержанный в рамках дела, Бидзина Хасия, обвиняется в сокрытии убийства Шаталовой, в попытке убийства полицейских при задержании и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов (ручные гранаты).Убийство россиянки в Тбилиси: МВД подтвердило задержание трех человек>>Что касается третьего задержанного, Левана Раджаева, ему прокуратура предъявила обвинение в оказании сопротивления полиции с применением насилия во время задержания Хасия и в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).Детали дела>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259465766_373:185:2857:2048_1920x0_80_0_0_c31a673b15a7f07fcbd25f9967584d7c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, убийство
Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной
13:28 20.10.2021 (обновлено: 13:50 20.10.2021)
Задержанный за убийство гражданки России в столице Грузии хранит молчание
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
Обвиняемый в умышленном убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой в Тбилиси не признает вину и говорит, что никогда не видел ее, сообщил Sputnik Грузия
адвокат Георгий Лагидзе.
Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало в понедельник около 00:30. Преступление произошло возле дома, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от многочисленных ранений.
"Материалы дела были переданы мне вчера вечером. Я ознакомился лишь с частью материалов и по-моему мнению, у следствия нет прямых доказательств того, что убийство совершил мой клиент или вообще имеет к нему какое-либо отношение", - сказал адвокат.
По его словам, Латария не признает своей вины и использует право хранить молчание.
"Мой клиент никогда не был знаком с жертвой и в глаза ее не видел", - подчеркнул Лагидзе.
На сегодняшнем судебном заседании защита поставит вопрос об освобождении Латария. Прокуратура, в свою очередь, уже обратилась в суд с ходатайством о помещении под арест на время следствия как Латария, так и других задержанных в рамках дела.
Ранее адвокат обратился к Народному защитнику, утверждая, что его подзащитного задержали с многочисленными нарушениями.
"При задержании моего подзащитного, он и его супруга, которая на тот момент находилась дома, подверглись психологическому и физическому давлению. Мы сообщили о нарушениях Народному защитнику. Далее моего клиента перевезли в здание МВД, где давление продолжилось", - сказал Лагидзе.
Латария обвиняется в умышленном убийстве, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).
Еще один задержанный в рамках дела, Бидзина Хасия, обвиняется в сокрытии убийства Шаталовой, в попытке убийства полицейских при задержании и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов (ручные гранаты).
Что касается третьего задержанного, Левана Раджаева, ему прокуратура предъявила обвинение в оказании сопротивления полиции с применением насилия во время задержания Хасия и в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах (героина).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.