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Девушка Саакашвили объяснила, почему он не прилетел в Грузию на самолете
Девушка Саакашвили объяснила, почему он не прилетел в Грузию на самолете
Возлюбленная Саакашвили заявила, что его билет на самолет аннулировали 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T08:16+0400
2021-10-21T08:16+0400
2021-10-21T09:40+0400
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грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что изначально политик планировал лететь в Грузию на самолете, но его билет был аннулирован, передает РИА Новости.Забронированное Саакашвили место в самолете Киев-Тбилиси осталось свободным>>Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября - день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. Однако, по данным прокуратуры, бывший президент вернулся на родину 29 сентября с помощью грузовика с молочной продукцией, который был доставлен в Грузию паромом из Украины.Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста>>По мнению девушки, Саакашвили в конце концов просто не пропустили бы на самолет. "Думаю, что он не хотел ставить под угрозу безопасность людей, которые летят этим самолетом", - отметила Ясько.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинская сторона не раз заявляла, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Девушка Саакашвили объяснила, почему он не прилетел в Грузию на самолете
08:16 21.10.2021 (обновлено: 09:40 21.10.2021)
Возлюбленная Саакашвили заявила, что его билет на самолет аннулировали
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik.
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что изначально политик планировал лететь в Грузию на самолете, но его билет был аннулирован, передает РИА Новости
.
Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября - день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. Однако, по данным прокуратуры, бывший президент вернулся на родину 29 сентября с помощью грузовика с молочной продукцией, который был доставлен в Грузию паромом из Украины.
"Была информация, что его не пустят на самолет или его самолет не полетит. Он понимал, что ему, скорее всего, не дадут полететь на этом самолете. Как он принимал решение дальше, я не могу прокомментировать, потому что я была в Страсбурге. Билет был куплен, но он был аннулирован. Есть система бронирования, туда были направлены атаки. Было сделано все, чтобы у него не было этого билета, чтобы система бронирования его не пропустила", - заявила Ясько в интервью украинской журналистке Алесе Бацман, которое транслировалось на ее YouTube-канале
.
По мнению девушки, Саакашвили в конце концов просто не пропустили бы на самолет.
"Думаю, что он не хотел ставить под угрозу безопасность людей, которые летят этим самолетом", - отметила Ясько.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинская сторона не раз заявляла, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
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