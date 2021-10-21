https://sputnik-georgia.ru/20211021/devushka-saakashvili-obyasnila-pochemu-on-ne-priletel-v-gruziyu-na-samolete-261350848.html

Девушка Саакашвили объяснила, почему он не прилетел в Грузию на самолете

Девушка Саакашвили объяснила, почему он не прилетел в Грузию на самолете

Возлюбленная Саакашвили заявила, что его билет на самолет аннулировали 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T08:16+0400

2021-10-21T08:16+0400

2021-10-21T09:40+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что изначально политик планировал лететь в Грузию на самолете, но его билет был аннулирован, передает РИА Новости.Забронированное Саакашвили место в самолете Киев-Тбилиси осталось свободным>>Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября - день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. Однако, по данным прокуратуры, бывший президент вернулся на родину 29 сентября с помощью грузовика с молочной продукцией, который был доставлен в Грузию паромом из Украины.Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста>>По мнению девушки, Саакашвили в конце концов просто не пропустили бы на самолет. "Думаю, что он не хотел ставить под угрозу безопасность людей, которые летят этим самолетом", - отметила Ясько.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинская сторона не раз заявляла, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили