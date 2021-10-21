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Девушка Саакашвили объяснила, почему он не прилетел в Грузию на самолете
Девушка Саакашвили объяснила, почему он не прилетел в Грузию на самолете
Возлюбленная Саакашвили заявила, что его билет на самолет аннулировали 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T08:16+0400
2021-10-21T09:40+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что изначально политик планировал лететь в Грузию на самолете, но его билет был аннулирован, передает РИА Новости.Забронированное Саакашвили место в самолете Киев-Тбилиси осталось свободным&gt;&gt;Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября - день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. Однако, по данным прокуратуры, бывший президент вернулся на родину 29 сентября с помощью грузовика с молочной продукцией, который был доставлен в Грузию паромом из Украины.Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста&gt;&gt;По мнению девушки, Саакашвили в конце концов просто не пропустили бы на самолет. "Думаю, что он не хотел ставить под угрозу безопасность людей, которые летят этим самолетом", - отметила Ясько.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинская сторона не раз заявляла, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Девушка Саакашвили объяснила, почему он не прилетел в Грузию на самолете

08:16 21.10.2021 (обновлено: 09:40 21.10.2021)
511
© Facebook / Lisa YaskoЛиза Ясько
Лиза Ясько - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© Facebook / Lisa Yasko
Возлюбленная Саакашвили заявила, что его билет на самолет аннулировали
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что изначально политик планировал лететь в Грузию на самолете, но его билет был аннулирован, передает РИА Новости.
Забронированное Саакашвили место в самолете Киев-Тбилиси осталось свободным>>
Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября - день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. Однако, по данным прокуратуры, бывший президент вернулся на родину 29 сентября с помощью грузовика с молочной продукцией, который был доставлен в Грузию паромом из Украины.
Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста>>
"Была информация, что его не пустят на самолет или его самолет не полетит. Он понимал, что ему, скорее всего, не дадут полететь на этом самолете. Как он принимал решение дальше, я не могу прокомментировать, потому что я была в Страсбурге. Билет был куплен, но он был аннулирован. Есть система бронирования, туда были направлены атаки. Было сделано все, чтобы у него не было этого билета, чтобы система бронирования его не пропустила", - заявила Ясько в интервью украинской журналистке Алесе Бацман, которое транслировалось на ее YouTube-канале.
По мнению девушки, Саакашвили в конце концов просто не пропустили бы на самолет.
"Думаю, что он не хотел ставить под угрозу безопасность людей, которые летят этим самолетом", - отметила Ясько.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинская сторона не раз заявляла, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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