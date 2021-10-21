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https://sputnik-georgia.ru/20211021/figuranta-po-delu-o-vezde-saakashvili-v-gruziyu-otpravili-za-reshetku-do-suda-261387343.html
Фигуранта по делу о въезде Саакашвили в Грузию отправили за решетку до суда
Фигуранта по делу о въезде Саакашвили в Грузию отправили за решетку до суда
На суде адвокаты Нариманидзе требовали отпустить его под залог, однако суд принял сторону обвинения 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T23:52+0400
2021-10-21T23:52+0400
новости
грузия
тбилисский городской суд
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Георгия Нариманидзе, обвиняемого в сокрытии незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Нариманидзе был задержан в среду. Его обвиняют в том, что он знал что Саакашвили незаконно попал в Грузию и даже сопровождал из Абашского района в Тбилиси.На время следствия "помощники" Саакашвили отправлены в заключение &gt;&gt;На суде адвокаты Нариманидзе требовали отпустить его под залог, однако суд принял сторону обвинения, которая требовала отправить его за решетку.В случае обвинительного приговора ему грозит до 4 лет лишения свободы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили

Фигуранта по делу о въезде Саакашвили в Грузию отправили за решетку до суда

23:52 21.10.2021
78
© Sputnik / Alex ShlamovТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
На суде адвокаты Нариманидзе требовали отпустить его под залог, однако суд принял сторону обвинения
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Георгия Нариманидзе, обвиняемого в сокрытии незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Нариманидзе был задержан в среду. Его обвиняют в том, что он знал что Саакашвили незаконно попал в Грузию и даже сопровождал из Абашского района в Тбилиси.
На время следствия "помощники" Саакашвили отправлены в заключение >>
На суде адвокаты Нариманидзе требовали отпустить его под залог, однако суд принял сторону обвинения, которая требовала отправить его за решетку.
В случае обвинительного приговора ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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