https://sputnik-georgia.ru/20211021/figuranta-po-delu-o-vezde-saakashvili-v-gruziyu-otpravili-za-reshetku-do-suda-261387343.html
Фигуранта по делу о въезде Саакашвили в Грузию отправили за решетку до суда
Фигуранта по делу о въезде Саакашвили в Грузию отправили за решетку до суда
На суде адвокаты Нариманидзе требовали отпустить его под залог, однако суд принял сторону обвинения 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T23:52+0400
2021-10-21T23:52+0400
2021-10-21T23:52+0400
новости
грузия
тбилисский городской суд
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494564_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_14659dc5f80f5537f274c60a70e81c01.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Георгия Нариманидзе, обвиняемого в сокрытии незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Нариманидзе был задержан в среду. Его обвиняют в том, что он знал что Саакашвили незаконно попал в Грузию и даже сопровождал из Абашского района в Тбилиси.На время следствия "помощники" Саакашвили отправлены в заключение >>На суде адвокаты Нариманидзе требовали отпустить его под залог, однако суд принял сторону обвинения, которая требовала отправить его за решетку.В случае обвинительного приговора ему грозит до 4 лет лишения свободы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494564_284:0:2951:2000_1920x0_80_0_0_c34d07f3e4a16808a98b8df3137b4b44.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили
Фигуранта по делу о въезде Саакашвили в Грузию отправили за решетку до суда
На суде адвокаты Нариманидзе требовали отпустить его под залог, однако суд принял сторону обвинения
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Георгия Нариманидзе, обвиняемого в сокрытии незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Нариманидзе был задержан в среду. Его обвиняют в том, что он знал что Саакашвили незаконно попал в Грузию и даже сопровождал из Абашского района в Тбилиси.
На суде адвокаты Нариманидзе требовали отпустить его под залог, однако суд принял сторону обвинения, которая требовала отправить его за решетку.
В случае обвинительного приговора ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Читайте также:
Голодающий в тюрьме Саакашвили
отказывается от медпомощи
Администрация порта Поти сделала заявление о въезде Саакашвили
в Грузию
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.