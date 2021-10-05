https://sputnik-georgia.ru/20211005/ssha-prizvali-gruziyu-soblyudat-prava-saakashvili-260230418.html

США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили

США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили

Права бывшего главы государства должны быть соблюдены, считают в Госдепе 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T11:34+0400

2021-10-05T11:34+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии должны обеспечить справедливое отношение к бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который в настоящее время находится под арестом, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.Дело Саакашвили как экзамен для Грузии: как в мире отреагировали на арест экс-президента>>Третий президент Грузии, нелегально вернувшийся на родину, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября.Бывший глава Грузии обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.На днях премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, новости, грузия