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США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили
США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили
Права бывшего главы государства должны быть соблюдены, считают в Госдепе 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T11:34+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии должны обеспечить справедливое отношение к бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который в настоящее время находится под арестом, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.Дело Саакашвили как экзамен для Грузии: как в мире отреагировали на арест экс-президента&gt;&gt;Третий президент Грузии, нелегально вернувшийся на родину, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября.Бывший глава Грузии обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.На днях премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, новости, грузия

США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили

11:34 05.10.2021 (обновлено: 11:39 05.10.2021)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezГосударственный департамент в Вашингтоне, США
Государственный департамент в Вашингтоне, США - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Права бывшего главы государства должны быть соблюдены, считают в Госдепе
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии должны обеспечить справедливое отношение к бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который в настоящее время находится под арестом, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Дело Саакашвили как экзамен для Грузии: как в мире отреагировали на арест экс-президента>>
Третий президент Грузии, нелегально вернувшийся на родину, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября.

"Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое отношение к Саакашвили в соответствии с законами Грузии и ее международными обязательствами в сфере прав человека", – сказал Прайс на брифинге.

Бывший глава Грузии обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
На днях премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.
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