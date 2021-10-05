https://sputnik-georgia.ru/20211005/administratsiya-porta-poti-sdelala-zayavlenie-o-vezde-saakashvili-v-gruziyu-260226835.html

Администрация порта Поти сделала заявление о въезде Саакашвили в Грузию

Администрация порта Поти сделала заявление о въезде Саакашвили в Грузию

По одной из версий, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нелегально проник на территорию страны через Потийский порт 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T10:23+0400

2021-10-05T10:23+0400

2021-10-05T10:23+0400

новости

грузия

потийский порт

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. "Корпорация морской порт Поти" (APM Terminals Poti) не располагает никакой информацией о нелегальном въезде в страну экс-президента Михаила Саакашвили через порт Поти, говорится в распространенном компанией заявлении."Морской порт Поти не полномочен и, соответственно, не ответственен за проверку входящих или выходящих на территорию порта грузов и сопровождающих их лиц. Данный процесс полностью контролируется и управляется соответствующими государственными ведомствами", – говорится в заявлении, опубликованном на странице порта Поти в Facebook.Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура>>В заявлении также отмечено, что корпорация ждет официальной информации следственных органов касательно факта задержания двух сотрудников порта. Руководство "Корпорации морского порта Поти" выражает готовность при необходимости сотрудничать с правоохранительными органами.Накануне стало известно о задержании еще двух человек, оказавших помощь экс-президенту Грузии в нелегальном проникновении на территорию страны. Задержанные – жители Поти, отец и сын Шалва и Зураба Цоцория.Уголовное дело против них возбуждено по статье – "Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии и создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии", которое наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Кроме того, в Грузии уже официально предъявлено обвинение за недонесение о тяжком преступлении Элгудже Цомая – владельцу квартиры, в которой скрывался Саакашвили в Тбилиси. Он уже находится в предварительном заключении.Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября и определен в руставскую тюрьму №12 по заочно вынесенному ему приговору. За незаконное пересечение государственной границы ему обвинение пока не предъявляли.Читайте также:В Грузии начался сбор подписей в защиту Михаила СаакашвилиОн давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращенияСуд арестовал владельца тбилисской квартиры, в которой укрывался СаакашвилиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, потийский порт, возвращение и арест саакашвили