https://sputnik-georgia.ru/20211021/novyy-terakt-v-kabule-boi-v-baglane-taliby-ne-kontroliruyut-afganistan-261349073.html

Новый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы не контролируют Афганистан

Новый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы не контролируют Афганистан

После вывода иностранных войск и падения проамериканского правительства в Кабуле афганские СМИ сообщили о 17 терактах, за большинством из которых стоит... 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T07:31+0400

2021-10-21T07:31+0400

2021-10-21T07:31+0400

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После эвакуации иностранных войск из Кабула и падения проамериканского правительства в Афганистане продолжаются террористические акты в крупных городах. На севере страны идут бои талибов с политическими оппонентами, экономика деградирует, временное правительство проявляет высокую внешнеполитическую активность на разных переговорных площадках, но не выражает интересов всего многонационального населения 40-миллионной страны.В афганской столице утром 20 октября прогремел очередной взрыв на оживленном перекрестке Дехмзанг. Точное число жертв теракта пока не известно. Агентство Middle East Press сообщило, что вооруженные люди атаковали полицейский участок на перекрестке, один полицейский погиб и еще один ранен. Нападавшие скрылись. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но почерк совпадает с серией предыдущих терактов ИГ*.Сотрудники службы безопасности Афганистана, которые являются членами "Талибана"*, прокомментировали: "Деструктивные силы пытаются дестабилизировать ситуацию и выставить новое правительство как неспособное контролировать ситуацию в стране, включая ее столицу".Талибы считают, что деятельность ИГ* в Афганистане контролируют зарубежные спецслужбы. Как бы то ни было, "деструктивные силы" более успешны в дестабилизации, чем талибы в государственном управлении и обеспечении безопасности мирных граждан.На этом фоне в Москве 20 октября состоялась встреча по Афганистану с участием министра иностранных дел РФ, спецпредставителя Пакистана и делегации талибов. Обсуждались ситуация в стране и международные усилия по предотвращению гуманитарного кризиса.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что основные угрозы безопасности афганцам создают ИГ* и "Аль-Каида"*. Накануне посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил преждевременность признания талибов.И все же в ближайшее время Москва направит Афганистану гуманитарную помощь. Это решение резко контрастирует с решением Минфина США, который не намерен размораживать госрезервы Афганистана, даже с учетом бедственного положения многих миллионов афганцев.Теракты, бои, экономический крахПосле успеха "Талибана"* в борьбе с войсками Пентагона и НАТО в Афганистан хлынули террористы ИГ* с опытом ведения боевых действий в Ираке и Сирии, что привело к новому витку войны "всех против всех".Боевики 15 октября атаковали шиитскую мечеть в Кандагаре, пострадали более 130 человек. Причем теракт был организован как войсковая операция: начался с применения автоматического оружия, а закончился подрывом смертника. Ответственность за нападение на мечеть взяло на себя "Исламское государство"*, которое становится основным оппонентом власти талибов в Афганистане.После вывода иностранных войск и падения проамериканского правительства в Кабуле афганские СМИ сообщили о 17 терактах, за большинством из которых стоит "Исламское государство"*. От взрывов в столице, Нангархаре, Парване, Кунаре, Кундузе пострадали всего около 600 человек.Взрыв 8 октября в шиитской мечети в уезде Ханабад (сопредельная с Таджикистаном провинция Кундуз) унес жизни 120 человек, более 160 были ранены. Теракты носят ярко выраженный антиталибский характер. К примеру, 3 октября взрыв произошел в кабульской мечети Идгах, где проходила церемония прощания с матерью влиятельного талиба Забихуллы Муджахида.На территории северной провинции Баглан ведут ожесточенные бои с талибами ополченцы Фронта национального сопротивления под руководством этнического таджика Ахмада Масуда-младшего. На территории уездов Пули-Хисар и Дих-Салах талибы потеряли убитыми более 60 человек, и отступили.Ахмад Масуд распространил в Афганистане очередной призыв к согражданам – поднять восстание против террористической группировки "Талибан"*. И подчеркнул, что силы сопротивления "полны решимости освободить Панджшерскую долину".Ранее ополченцы Масуда заявили, что "партизанские действия в Гиндукуше не позволят Пакистану оказывать прямую помощь "Талибану"*. Информация талибов о полном контроле над провинцией Панджшер вряд ли соответствует действительности.Официально-снисходительное отношение "Талибана"* к народному сопротивлению и к боевикам ИГ* не отражает реальных угроз временному правительству, которому явно не хватает "внутренней легитимности". Без которого, по мнению экс-президента ИРА Хамида Карзая, невозможно международное признание новой власти.Таджикско-афганскую границу ежедневно пытаются пересечь до 600 граждан Афганистана, и общее их количество в Таджикистане превышает 15 тысяч человек. Афганские беженцы-нелегалы уже добрались до польской границы.В "эмирате" растут цены на продукты и другие товары первой необходимости. Международный валютный фонд спрогнозировал падение афганской экономики в 2021 году на 30%, при этом приостановил доступ талибов к ресурсам точно так же, как Всемирный банк и Минфин США.Пожалуй, единственным надежным источником доходов остается наркотрафик, и отчасти – продажа (или бартер) брошенного американского вооружения заинтересованным соседям.Обстановка на границеПока министр иностранных дел Сергей Лавров "разруливает" с талибами гуманитарные вопросы в Москве, министр обороны Сергей Шойгу присматривает за военными маневрами вблизи афганских границ на территории Таджикистана и Узбекистана. В этом нет противоречия: оба российских министра разными методами обеспечивают безопасность России и ее союзников на Южном стратегическом направлении.В Афганистане действуют около 20 террористических группировок, и некоторые из них готовы к экспансии в страны Центральной Азии. К примеру, экстремистская "Сеть Хаккани"* даже в составе "Талибана"* сохраняет самостоятельность действий и прочную связь с "Аль-Каидой"*.Таджикское подразделение талибов "Джамаат Ансаруллах"* декларирует готовность к вторжению в Таджикистан. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ заявил, что на севере Афганистана находится около двух тысяч боевиков ИГ*, и призвал совместными усилиями сдерживать террористов на границе Афганистана.Реакция географических соседей закономерна. На таджикских полигонах Харб-Майдон и Момирак войска шести государств ОДКБ отрабатывают варианты оперативного реагирования на прорыв боевиков из Афганистана. Специальными учениями "Эшелон", "Поиск" и совместными маневрами КСОР ОДКБ "Взаимодействие" руководит на месте командующий войсками российского Центрального военного округа Александр Лапин. Задействовано 4 000 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также более 500 единиц боевой техники.Для того, чтобы уверенно побеждать террористов с боевым опытом и современным вооружением, компактной войсковой группировке ОДКБ необходимо явное преимущество.На учениях в Таджикистане отрабатываются новые технологии обнаружения и уничтожения противника, применяются мобильные РЛС, разведывательно-ударные дроны, дальнобойные снайперские винтовки, системы РЭБ.Переброска четырех штурмовиков СУ-25 с российской базы "Кант" в Таджикистан создает мощный авиационный "ударный кулак". Все это позволяет доминировать на раннем этапе вооруженного столкновения в приграничных районах, и наносить решительные удары на уничтожение. Заметим, российские военнослужащие располагают высокотехнологичным вооружением и боевым опытом, которых не имеют страны Центральной Азии.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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