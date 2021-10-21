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Тарантино намекнул, что собирается снять "Убить Билла 3"

Тарантино намекнул, что собирается снять "Убить Билла 3"

Во время пресс-конференции в Риме знаменитый режиссер поделился своими планами на будущее и обнадежил поклонников 21.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал о своих планах на будущее – кинематографист намекнул, что хочет снять продолжение "Убить Билла". 58-летний Тарантино – один из самых знаменитых режиссеров 21 века. Его картины всегда выделяются среди других. Чего только стоит "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", а также новая работа "Однажды в Голливуде", заслужившая множество наград. Недавно Тарантино получил премию на Римском кинофестивале, после чего пообщался с журналистами. Многие репортеры захотели узнать, работает ли режиссер над новым проектом и есть ли у него идеи для будущих кассовых сюжетов. Во время интервью Тарантино намекнул, что планирует снять "Убить Билла 3", но пока это только в стадии задумки. А вот следующим фильмом Квентина может стать вестерн с элементами комедии. "Я задумался о том, чтобы снять спагетти-вестерн, в котором все будут общаться на разных языках", – заявил режиссер. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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