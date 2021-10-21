https://sputnik-georgia.ru/20211021/tarantino-nameknul-chto-sobiraetsya-snyat-ubit-billa-3--261358674.html
Тарантино намекнул, что собирается снять "Убить Билла 3"
Тарантино намекнул, что собирается снять "Убить Билла 3"
Во время пресс-конференции в Риме знаменитый режиссер поделился своими планами на будущее и обнадежил поклонников 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T12:45+0400
2021-10-21T12:45+0400
2021-10-21T12:45+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23535/03/235350313_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ceeb4d07e9fa4844d53a27fa2819e10a.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал о своих планах на будущее – кинематографист намекнул, что хочет снять продолжение "Убить Билла". 58-летний Тарантино – один из самых знаменитых режиссеров 21 века. Его картины всегда выделяются среди других. Чего только стоит "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", а также новая работа "Однажды в Голливуде", заслужившая множество наград. Недавно Тарантино получил премию на Римском кинофестивале, после чего пообщался с журналистами. Многие репортеры захотели узнать, работает ли режиссер над новым проектом и есть ли у него идеи для будущих кассовых сюжетов. Во время интервью Тарантино намекнул, что планирует снять "Убить Билла 3", но пока это только в стадии задумки. А вот следующим фильмом Квентина может стать вестерн с элементами комедии. "Я задумался о том, чтобы снять спагетти-вестерн, в котором все будут общаться на разных языках", – заявил режиссер. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23535/03/235350313_670:311:4628:3280_1920x0_80_0_0_53ae2afed19ad0be0a23fddb3b907c4d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зарубежные звезды
Тарантино намекнул, что собирается снять "Убить Билла 3"
Во время пресс-конференции в Риме знаменитый режиссер поделился своими планами на будущее и обнадежил поклонников
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал о своих планах на будущее – кинематографист намекнул, что хочет снять продолжение "Убить Билла".
58-летний Тарантино – один из самых знаменитых режиссеров 21 века. Его картины всегда выделяются среди других. Чего только стоит "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", а также новая работа "Однажды в Голливуде", заслужившая множество наград.
Недавно Тарантино получил премию на Римском кинофестивале, после чего пообщался с журналистами. Многие репортеры захотели узнать, работает ли режиссер над новым проектом и есть ли у него идеи для будущих кассовых сюжетов.
Во время интервью Тарантино намекнул, что планирует снять "Убить Билла 3", но пока это только в стадии задумки. А вот следующим фильмом Квентина может стать вестерн с элементами комедии.
"Я задумался о том, чтобы снять спагетти-вестерн, в котором все будут общаться на разных языках", – заявил режиссер.
1.
"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"
2.
Грузинский фильм "Мокрый песок" покажут на кинофестивале в Бельгии
3.
Кэрри и Мистер Биг вновь в Париже: фото со съемок сиквела "Секса в большом городе"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.