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Тарантино намекнул, что собирается снять "Убить Билла 3"
Тарантино намекнул, что собирается снять "Убить Билла 3"
Во время пресс-конференции в Риме знаменитый режиссер поделился своими планами на будущее и обнадежил поклонников 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T12:45+0400
2021-10-21T12:45+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал о своих планах на будущее – кинематографист намекнул, что хочет снять продолжение "Убить Билла". 58-летний Тарантино – один из самых знаменитых режиссеров 21 века. Его картины всегда выделяются среди других. Чего только стоит "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", а также новая работа "Однажды в Голливуде", заслужившая множество наград. Недавно Тарантино получил премию на Римском кинофестивале, после чего пообщался с журналистами. Многие репортеры захотели узнать, работает ли режиссер над новым проектом и есть ли у него идеи для будущих кассовых сюжетов. Во время интервью Тарантино намекнул, что планирует снять "Убить Билла 3", но пока это только в стадии задумки. А вот следующим фильмом Квентина может стать вестерн с элементами комедии. "Я задумался о том, чтобы снять спагетти-вестерн, в котором все будут общаться на разных языках", – заявил режиссер. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды

Тарантино намекнул, что собирается снять "Убить Билла 3"

12:45 21.10.2021
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© AFP / TIZIANA FABI Американский режиссер Квентин Тарантино
Американский режиссер Квентин Тарантино - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© AFP / TIZIANA FABI
Во время пресс-конференции в Риме знаменитый режиссер поделился своими планами на будущее и обнадежил поклонников
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал о своих планах на будущее – кинематографист намекнул, что хочет снять продолжение "Убить Билла".
58-летний Тарантино – один из самых знаменитых режиссеров 21 века. Его картины всегда выделяются среди других. Чего только стоит "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", а также новая работа "Однажды в Голливуде", заслужившая множество наград.
Недавно Тарантино получил премию на Римском кинофестивале, после чего пообщался с журналистами. Многие репортеры захотели узнать, работает ли режиссер над новым проектом и есть ли у него идеи для будущих кассовых сюжетов.
Во время интервью Тарантино намекнул, что планирует снять "Убить Билла 3", но пока это только в стадии задумки. А вот следующим фильмом Квентина может стать вестерн с элементами комедии.
"Я задумался о том, чтобы снять спагетти-вестерн, в котором все будут общаться на разных языках", – заявил режиссер.
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