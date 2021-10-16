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Кэрри и Мистер Биг вновь в Париже: фото со съемок сиквела "Секса в большом городе"
Кэрри и Мистер Биг вновь в Париже: фото со съемок сиквела "Секса в большом городе"
Фанаты культового сериала с нетерпением ждут продолжения и смакуют каждую фотографию со съемок нового сезона 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T10:10+0400
2021-10-16T10:10+0400
2021-10-16T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Знаменитая кинопара Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг снова оказались в Париже – съемки продолжения "Секса в большом городе" подходят к концу.Фотографам удалось запечатлеть Кэрри Брэдшоу и мистера Биг на мосту Искусств – том самом, где они воссоединись в конце шестого сезона. Внимательные поклонники заметят и другое совпадение, что на Кэрри даже похожий наряд – платье с пышной юбкой.Ранее создатели сериала, стриминговый сервис HBO Max, выпустили первый полноценный трейлер с участием Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис. Известно, что Саманты в продолжении увидеть не удастся, зато к основному касту присоединятся новые героини.Как известно, в сериале появятся три героини "Секса в большом городе" – Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк (Саманты Джонс в числе персонажей нет). Действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущего сериала.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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сериал "секс в большом городе", сара джессика паркер, зарубежные звезды
Кэрри и Мистер Биг вновь в Париже: фото со съемок сиквела "Секса в большом городе"
Фанаты культового сериала с нетерпением ждут продолжения и смакуют каждую фотографию со съемок нового сезона
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Знаменитая кинопара Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг снова оказались в Париже – съемки продолжения "Секса в большом городе" подходят к концу.
Фотографам удалось запечатлеть Кэрри Брэдшоу и мистера Биг на мосту Искусств – том самом, где они воссоединись в конце шестого сезона. Внимательные поклонники заметят и другое совпадение, что на Кэрри даже похожий наряд – платье с пышной юбкой.
Ранее создатели сериала, стриминговый сервис HBO Max, выпустили первый полноценный трейлер с участием Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис. Известно, что Саманты в продолжении увидеть не удастся, зато к основному касту присоединятся новые героини.
Как известно, в сериале появятся три героини "Секса в большом городе" – Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк (Саманты Джонс в числе персонажей нет). Действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущего сериала.
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