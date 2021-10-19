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https://sputnik-georgia.ru/20211019/gruzinskiy-film-mokryy-pesok-pokazhut-na-kinofestivale-v-belgii-261198490.html
Грузинский фильм "Мокрый песок" покажут на кинофестивале в Бельгии
Грузинский фильм "Мокрый песок" покажут на кинофестивале в Бельгии
Фильм грузинки рассказывает о деревне на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга, однако трагедия одной... 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T18:44+0400
2021-10-19T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Полнометражный фильм "Мокрый песок" грузинского режиссера Элене Навериани покажут на Гентском международном кинофестивале в Бельгии 20 и 21 октября.Film Fest Gent считается одним из важнейших кинофестивалей в мире. Впервые он состоялся в 1974 как студенческий фестиваль.Картина Навериани рассказывает о деревне на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.Мировая премьера фильма состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно, где фильм имел успех - актер Гия Агумава был награжден за лучшее исполнение мужской роли.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, грузия, бельгия, грузинское кино, кино

Грузинский фильм "Мокрый песок" покажут на кинофестивале в Бельгии

18:44 19.10.2021
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© photo: Georgian National Film Center / FBГрузинский актер Гия Агумава
Грузинский актер Гия Агумава - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Georgian National Film Center / FB
Фильм грузинки рассказывает о деревне на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга, однако трагедия одной жительницы села все меняет
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Полнометражный фильм "Мокрый песок" грузинского режиссера Элене Навериани покажут на Гентском международном кинофестивале в Бельгии 20 и 21 октября.
Film Fest Gent считается одним из важнейших кинофестивалей в мире. Впервые он состоялся в 1974 как студенческий фестиваль.
Картина Навериани рассказывает о деревне на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.
Мировая премьера фильма состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно, где фильм имел успех - актер Гия Агумава был награжден за лучшее исполнение мужской роли.
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