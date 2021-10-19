https://sputnik-georgia.ru/20211019/kozha-da-kosti-iskhudavshaya-dzholi-poyavilas-na-premere-vechnykh-260676928.html

"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"

"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"

Звезда посетила мероприятие вместе со своими детьми и обеспокоила всех поклонников 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T12:54+0400

2021-10-19T12:54+0400

2021-10-19T12:54+0400

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анджелина джоли

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли снова заставила поклонников волноваться – исхудавшая звезда появилась на премьере фильма "Вечные". Экс-жена Брэда Питта и ее дети отправились на премьеру фильма Marvel "Вечные", где актриса сыграла роль воина Тену. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе и наделало шума в социальных сетях. Поклонники были потрясены видом Джоли. Несмотря на свой женственный наряд звезда выглядела очень исхудавшей. Джоли вышла в свет в длинном платье с открытыми плечами и спиной. Свой образ звезда дополнила особенными украшениями – золотым каффом на губе и крупными серьгами в цвет. И хотя актриса попыталась скрыть фигуру за мешковатым платьем, поклонники сразу же заметили изменения в ее силуэте. "Кожа да кости", "Какая она худая", "Такие острые плечи, можно пораниться", – пишут в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды