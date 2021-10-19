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"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"
"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"
Звезда посетила мероприятие вместе со своими детьми и обеспокоила всех поклонников 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T12:54+0400
2021-10-19T12:54+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
брэд питт
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли снова заставила поклонников волноваться – исхудавшая звезда появилась на премьере фильма "Вечные". Экс-жена Брэда Питта и ее дети отправились на премьеру фильма Marvel "Вечные", где актриса сыграла роль воина Тену. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе и наделало шума в социальных сетях. Поклонники были потрясены видом Джоли. Несмотря на свой женственный наряд звезда выглядела очень исхудавшей. Джоли вышла в свет в длинном платье с открытыми плечами и спиной. Свой образ звезда дополнила особенными украшениями – золотым каффом на губе и крупными серьгами в цвет. И хотя актриса попыталась скрыть фигуру за мешковатым платьем, поклонники сразу же заметили изменения в ее силуэте. "Кожа да кости", "Какая она худая", "Такие острые плечи, можно пораниться", – пишут в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды

"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"

12:54 19.10.2021
348
© AFP / KEVIN WINTERАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© AFP / KEVIN WINTER
Звезда посетила мероприятие вместе со своими детьми и обеспокоила всех поклонников
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли снова заставила поклонников волноваться – исхудавшая звезда появилась на премьере фильма "Вечные".
Экс-жена Брэда Питта и ее дети отправились на премьеру фильма Marvel "Вечные", где актриса сыграла роль воина Тену. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе и наделало шума в социальных сетях.
Поклонники были потрясены видом Джоли. Несмотря на свой женственный наряд звезда выглядела очень исхудавшей.
Джоли вышла в свет в длинном платье с открытыми плечами и спиной. Свой образ звезда дополнила особенными украшениями – золотым каффом на губе и крупными серьгами в цвет.
И хотя актриса попыталась скрыть фигуру за мешковатым платьем, поклонники сразу же заметили изменения в ее силуэте.
"Кожа да кости", "Какая она худая", "Такие острые плечи, можно пораниться", – пишут в Сети.
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