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"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"
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© AFP / KEVIN WINTERАнджелина Джоли
© AFP / KEVIN WINTER
Звезда посетила мероприятие вместе со своими детьми и обеспокоила всех поклонников
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли снова заставила поклонников волноваться – исхудавшая звезда появилась на премьере фильма "Вечные".
Экс-жена Брэда Питта и ее дети отправились на премьеру фильма Marvel "Вечные", где актриса сыграла роль воина Тену. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе и наделало шума в социальных сетях.
Поклонники были потрясены видом Джоли. Несмотря на свой женственный наряд звезда выглядела очень исхудавшей.
The #Eternals premiere was a family affair for Angelina Jolie.— Entertainment Tonight (@etnow) October 19, 2021
(📸: Getty Images) pic.twitter.com/C1rtWp3Rgx
Джоли вышла в свет в длинном платье с открытыми плечами и спиной. Свой образ звезда дополнила особенными украшениями – золотым каффом на губе и крупными серьгами в цвет.
И хотя актриса попыталась скрыть фигуру за мешковатым платьем, поклонники сразу же заметили изменения в ее силуэте.
"Кожа да кости", "Какая она худая", "Такие острые плечи, можно пораниться", – пишут в Сети.
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