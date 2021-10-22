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Первая поездка "Черного Льва"

Первая поездка "Черного Льва"

Первая грузинская профессиональная регбийная франшиза "Черный Лев" свой второй матч в рамках Суперкубка Европы проведет в субботу в российском городе Пенза 22.10.2021, Sputnik Грузия

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Очередным соперником более чем солидно отыгравших дебютный матч грузин будет вице-чемпион России "Локомотив-Пенза", который в новом европейском турнире стартовал как-раз очень неудачно. Пензенцы успели провести уже два матча Суперкубка, оба - против красноярского "Енисея", причем обе игры завершились бонусными победами сибиряков.Регби в ПензеИсторически Пенза – один из центров российского регби, но из-за нехватки финансов местный клуб никогда не имел возможности развития. Достаточно вспомнить единственную встречу РК "Пенза" с тбилисским "Локомотивом" в Кубке СССР 1985 года. Вернее, встреч было целых четыре – в те времена непрофессионального регби команды играли два матча за два дня (!), и через неделю-две - то же самое повторялось на поле гостя первых матчей. Так вот, обе игры в Тбилиси завершились разгромными победами хозяев поля, причем "Локомотив" переживал тяжелые времена и был не в форме. Информации об ответных матчах найти не удалось, однако на следующую стадию пробрались тбилисцы, т.е. пензенские матчи общей картины не изменили.Позже был создан клуб "Империя", который также не добился особых успехов, но в 2018 году Федерация регби России и "Российская Железная Дорога" договорились о создании нового пензенского регбийного клуба, который получил название "Локомотив-Пенза" и который спонсируется РЖД.Грузинский "Черный лев" одержал первую победу в Суперкубке Европы по регби >>Команда сразу же примкнула к лидерам российского регби и уже в 2020 году выиграла регулярный сезон Премьер-лиги, однако в финале плей-офф уступила лидеру российского регби "Енисею"."Локомотив" выделяется сильной схваткой и быстрыми атаками веером. В команде солидную роль выполняют легионеры – валлийский замок Джеймс Даун, южноафриканцы Хендрик ван Схор (хукер) и Руди ван Ройен, а также пятеро грузин. Причем грузин с именами – капитан сборной Грузии U20 формата 2017 года и член национальной сборной Илиа Спандерашвили, экс-капитан тбилисского "Лело-Сарасенс" и хукер "Борджгалоснеби" Гиорги Чкоидзе, а также очень опытные и высококвалифицированные Тариел Донадзе, Реваз Бродзели и Ника Цирекидзе.Мало того, старшим тренером и правой рукой "Локо" является экс-хукер сборной Испании, известный грузинский специалист Давит Гургенадзе, чьей заслугой во многом и является слаженные действия пензенских форвардов.Львиный дебют в Тбилиси >>Кроме того, тренером по физподготовке в клубе работает авторитетный новозеландец Грант Дирнс.Что касается наставника, то фигура Александра Янюшкина хорошо известна грузинским любителям регби – бывший скрам-хав сборной России как минимум раз десять покидал поле понурив голову после очередного проигрыша матча с "Лелос"..."Лев" в полной готовностиНесмотря на то, что в Пензе значительно похолодало и тамошняя погода сильно отличается от неотступающего бархатного сезона в Тбилиси, этот фактор никак не должен подействовать на игроков "Черного Льва". Все они – профессионалы, в том числе и игроки национальной сборной. К слову, из 23-х заявленных на матч игроков 13 являются членами главный команды страны. Имена довольно громкие – Мамукашвили, Чеишвили, Гигаури, Шарикадзе, Хмаладзе, Табуцадзе и Тодуа и вовсе претенденты на место в стартовом составе "Лелос" на осенние матчи сборной.К сожалению, в матче первого тура Суперкубка еще один "сборник" Сосо Матиашвили получил тяжелую травму – надрыв крестовидных связок колена. По словам тренера "Черного Льва" Левана Маисашвили, Сосо предстоит операция и текущий сезон для него окончен.В его отсутствие в стартовый состав продвинулся опытнейший ветеран Лаша Хмаладзе, который находится в отличной форме. В принципе, по итогам матча против "Тель-Авив Хит" претензий в связи с неудовлетворительной степенью готовности в стане "Льва" быть не должно – все, и ветераны, и новички, выглядели просто отлично.Особенно впечатлила игра грузин в обороне – именно такой агрессивности в защите и не хватает грузинской сборной в последние годы.Если ко всему вышеперечисленному добавить то обстоятельство, что неделю назад "Черный Лев" провел свой первый официальный матч, то в Пензе от грузинской команды следует ожидать большей сыгранности, что повысит ее шансы.Главный тренер грузинского "Черного льва" оценил соперников из России >>Но что и как будет в реальности, покажет сама игра, которая состоится на пензенском стадионе "Первомайский". Причем, пензенцы так же не будут допущены на трибуны стадиона, как неделю тому назад – тбилисцы. Причина – COVID-19. Начало игры в 13:30 по тбилисскому времени.Состав "Черного Льва на матч Суперкубка Европы против "Локомотива-Пензы":1. Михеил Орагвелидзе, 2. Шалва Мамукашвили, 3. Ника Патараиа, 4. Нодар Чеишвили, 5. Давит Гигаури, 6. Нико Апциаури, 7. Сандро Мамамтавришвили, 8. Лука Иванишвили, 9. Тенгиз Перанидзе, 10. Гиорги Бабунашвили, 11. Мириан Модебадзе, 12. Мераб Шарикадзе (капитан), 13. Демур Тапладзе, 14. Акаки Табуцадзе, 15. Лаша Хмаладзе.Запасные: 16. Гога Хурошвили, 17. Гога Кадариа, 18. Гиорги Пертаиа, 19. Михеил Бабунашвили, 20. Торнике Акубардиа, 21. Лука Маткава, 22. Лаша Ломидзе, 23. Сандро Тодуа.Матч между "Черным львом" и "Локомотивом-Пенза" состоится 23 октября и начнется в 13:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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