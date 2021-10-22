Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211022/prava-na-novyy-roman-nino-kharatishvili-priobrelo-krupneyshee-izdatelstvo-ssha-261359958.html
Права на новый роман Нино Харатишвили приобрело крупнейшее издательство США
Права на новый роман Нино Харатишвили приобрело крупнейшее издательство США
Еще неизданный роман знаменитой грузинки имеет оглушительный успех - права на его издание приобрели уже 10 стран мира 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T08:31+0400
2021-10-22T08:31+0400
культура
новости
в мире
грузия
сша
германия
книга
нино харатишвили
грузинская литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24625/46/246254622_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_24fa335934dbff8a3cb8e02a5e6c1db1.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Ведущее американское издательство "Харпер Коллинз" (HarperCollins) приобрело авторские права на новый роман известной грузинской писательницы Нино Харатишвили "Пятно света" ("The Lack of Light") еще до выхода книги.HarperCollins Publishers LLC — одна из крупнейших издательских компаний в мире, входит в "большую пятерку" англоязычных издательств наряду с Hachette, Holtzbrinck/Macmillan, Penguin Random House и Simon &amp; Schuster.Права на издание книги знаменитой грузинки, по словам Джобава, помимо США, приобрели уже девять стран. В их числе и Грузия. Ожидается, что роман выйдет в свет весной 2022 года.Роман "Пятно света" повествует о судьбах четырех грузинских девушек - Кето, Нене, Дины и Ине. Они живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси, в 90-х. В книге Харатишвили подробно описывает социально-экономическое положение в стране: насилие и хаос, уличные беспорядки, междоусобицы, голод и холод.Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.А родилась Нино в 1983 году в Тбилиси. Училась на кинорежиссера, а потом в Гамбурге на театрального режиссера. Как автор пьес и руководительница немецко-грузинской театральной группы, она с ранних лет привлекла к себе внимание. Сегодня спектакли по ее пьесам ставят во многих странах мира.Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24625/46/246254622_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_7e3d2049a4c7b8ec27557639a9de02ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, в мире, грузия, сша, германия, книга, нино харатишвили, грузинская литература

Права на новый роман Нино Харатишвили приобрело крупнейшее издательство США

08:31 22.10.2021
205
© Facebook / Nino Haratischwili Грузинская писательница и драматург Нино Харатишвили
Грузинская писательница и драматург Нино Харатишвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© Facebook / Nino Haratischwili
Еще неизданный роман знаменитой грузинки имеет оглушительный успех - права на его издание приобрели уже 10 стран мира
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Ведущее американское издательство "Харпер Коллинз" (HarperCollins) приобрело авторские права на новый роман известной грузинской писательницы Нино Харатишвили "Пятно света" ("The Lack of Light") еще до выхода книги.
HarperCollins Publishers LLC — одна из крупнейших издательских компаний в мире, входит в "большую пятерку" англоязычных издательств наряду с Hachette, Holtzbrinck/Macmillan, Penguin Random House и Simon & Schuster.

"Грузинская литература такого не помнит! Это событие, с которым можно поздравить не только Нино, это прекрасная возможность для грузинской литературы!"- написала в Facebook представитель тбилисского издания "Интеллект" Гванца Джобава.

Права на издание книги знаменитой грузинки, по словам Джобава, помимо США, приобрели уже девять стран. В их числе и Грузия. Ожидается, что роман выйдет в свет весной 2022 года.
Роман "Пятно света" повествует о судьбах четырех грузинских девушек - Кето, Нене, Дины и Ине. Они живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси, в 90-х. В книге Харатишвили подробно описывает социально-экономическое положение в стране: насилие и хаос, уличные беспорядки, междоусобицы, голод и холод.
Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.
© Photo: Nino Haratischwili / FBГрузинская писательница и драматург Нино Харатишвили
Грузинская писательница и драматург Нино Харатишвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Грузинская писательница и драматург Нино Харатишвили
© Photo: Nino Haratischwili / FB
А родилась Нино в 1983 году в Тбилиси. Училась на кинорежиссера, а потом в Гамбурге на театрального режиссера. Как автор пьес и руководительница немецко-грузинской театральной группы, она с ранних лет привлекла к себе внимание. Сегодня спектакли по ее пьесам ставят во многих странах мира.
Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.
Читайте также:
Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021"
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
Роман писателя из Грузии получил немецкую литературную премию "Идея единства"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на четверг – 3,141 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию вырос с начала года на 38%
08:31Права на новый роман Нино Харатишвили приобрело крупнейшее издательство США
08:01Заявление Путина о новом консерватизме оценили эксперты и депутаты
07:32"Осторожно, мошенники": Нацбанк предупреждает жителей Грузии
07:15Алек Болдуин застрелил на киносъемках женщину-оператора
07:01Грузинский банк получил многомиллионную ссуду для кредитования предприятий
ВчераФигуранта по делу о въезде Саакашвили в Грузию отправили за решетку до суда
ВчераЭксперты прокомментировали слова Путина по реформе ООН
ВчераЛичный врач экс-президента Грузии заявил об отказе Саакашвили от тюремной больницы
ВчераОтец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом
ВчераАдминистрация тюрем: появлением перед камерами Саакашвили нарушил распорядок
ВчераГрузинские футболистки проиграли Финляндии в отборочном матче ЧМ-2023
ВчераГрузия и Япония углубляют сотрудничество в разных сферах
ВчераТбилгорсуд принял решение не отпускать на свободу напавших на журналистов 5 июля
ВчераРешающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии
ВчераТрамп создал собственную социальную сеть
ВчераПутин призвал западные страны не лезть в чужой дом со своими ценностями
ВчераПутин: пандемия коронавируса стала напоминанием того, как хрупко наше общество
ВчераПутин: мы живем в эпоху перемен