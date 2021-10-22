https://sputnik-georgia.ru/20211022/prava-na-novyy-roman-nino-kharatishvili-priobrelo-krupneyshee-izdatelstvo-ssha-261359958.html

Права на новый роман Нино Харатишвили приобрело крупнейшее издательство США

Права на новый роман Нино Харатишвили приобрело крупнейшее издательство США

Еще неизданный роман знаменитой грузинки имеет оглушительный успех - права на его издание приобрели уже 10 стран мира 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T08:31+0400

2021-10-22T08:31+0400

2021-10-22T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Ведущее американское издательство "Харпер Коллинз" (HarperCollins) приобрело авторские права на новый роман известной грузинской писательницы Нино Харатишвили "Пятно света" ("The Lack of Light") еще до выхода книги.HarperCollins Publishers LLC — одна из крупнейших издательских компаний в мире, входит в "большую пятерку" англоязычных издательств наряду с Hachette, Holtzbrinck/Macmillan, Penguin Random House и Simon & Schuster.Права на издание книги знаменитой грузинки, по словам Джобава, помимо США, приобрели уже девять стран. В их числе и Грузия. Ожидается, что роман выйдет в свет весной 2022 года.Роман "Пятно света" повествует о судьбах четырех грузинских девушек - Кето, Нене, Дины и Ине. Они живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси, в 90-х. В книге Харатишвили подробно описывает социально-экономическое положение в стране: насилие и хаос, уличные беспорядки, междоусобицы, голод и холод.Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.А родилась Нино в 1983 году в Тбилиси. Училась на кинорежиссера, а потом в Гамбурге на театрального режиссера. Как автор пьес и руководительница немецко-грузинской театральной группы, она с ранних лет привлекла к себе внимание. Сегодня спектакли по ее пьесам ставят во многих странах мира.Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, в мире, грузия, сша, германия, книга, нино харатишвили, грузинская литература