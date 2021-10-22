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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211022/razbitoe-serdtse-potap-rasskazal-o-tom-kak-brosil-zhenu-radi-kamenskikh-261396349.html
Разбитое сердце: Потап рассказал о том, как бросил жену ради Каменских
Разбитое сердце: Потап рассказал о том, как бросил жену ради Каменских
Рэп-исполнитель дал откровенное интервью каналу 1+1, где рассказал о своих женщинах и чувствах 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T11:59+0400
2021-10-22T11:59+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
потап
настя каменских
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Украинский рэпер Потап решился на откровенность: в новом интервью артист вспомнил, как бросил жену ради певицы Насти Каменских. Слухи о том, что Каменских и Потапа связывают романтические отношения появились задолго до их свадьбы в 2019-м году. В это время рэпер был женат на Ирине Горовой, которая родила ему сына. Недавно музыкант стал гостем шоу на канале 1+1 и откровенно рассказал о разводе с женой, с которой прожил 14 лет. Потап признался, что больше не мог обманывать свою супругу и ушел из семьи из-за чувств к Насте Каменских. "Для меня это было очень сложно, больно. Тогда сердце разбивалось. Но у меня хватило сил это сделать. Сейчас смотрю и понимаю - все сделал правильно", - рассказал певец и посоветовал всегда слушать свое сердце. Благодаря своей искренности, музыкант смог сохранить дружескую связь с экс-женой. Пара продолжила растить сына и развивать продюсерский центр MOZGI. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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потап, настя каменских, российский шоу-бизнес

Разбитое сердце: Потап рассказал о том, как бросил жену ради Каменских

11:59 22.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaМеждународный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День первый
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День первый - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Рэп-исполнитель дал откровенное интервью каналу 1+1, где рассказал о своих женщинах и чувствах
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Украинский рэпер Потап решился на откровенность: в новом интервью артист вспомнил, как бросил жену ради певицы Насти Каменских.
Слухи о том, что Каменских и Потапа связывают романтические отношения появились задолго до их свадьбы в 2019-м году. В это время рэпер был женат на Ирине Горовой, которая родила ему сына. Недавно музыкант стал гостем шоу на канале 1+1 и откровенно рассказал о разводе с женой, с которой прожил 14 лет.
Потап признался, что больше не мог обманывать свою супругу и ушел из семьи из-за чувств к Насте Каменских.
"Для меня это было очень сложно, больно. Тогда сердце разбивалось. Но у меня хватило сил это сделать. Сейчас смотрю и понимаю - все сделал правильно", - рассказал певец и посоветовал всегда слушать свое сердце.
Благодаря своей искренности, музыкант смог сохранить дружескую связь с экс-женой. Пара продолжила растить сына и развивать продюсерский центр MOZGI.
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