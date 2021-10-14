https://sputnik-georgia.ru/20211014/sinyaki-na-nogakh-nikto-ne-otmenyal-potap-vysmeyal-kamenskikh-na-svidanii-260549290.html

"Синяки на ногах никто не отменял": Потап высмеял Каменских на свидании

"Синяки на ногах никто не отменял": Потап высмеял Каменских на свидании

Знаменитые супруги улетели отдыхать в Испанию: пара делится с фанатами новыми видео и фотографиями с отпуска, а также не перестают подкалывать друг друга 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T17:24+0400

2021-10-14T17:24+0400

2021-10-14T17:24+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

потап

настя каменских

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Украинский рэпер Потап "потроллил" свою супругу Настю Каменских: музыкант пригласил возлюбленную на свидание в Испании, а после посмеялся над ее внешним видом. 34-летняя Каменских отдыхает вместе с 40-летним мужем Потапом в Валенсии. Недавно пара решила сходить на свидание. Певица основательно подготовилась к ужину и надела красивое мини-платье оттенка электрик, а также тонкие колготки, которые не смогли скрыть несовершенства на ногах звезды. Потап обратил внимание на "прокол" жены: рэпер решил высмеять Каменских перед свиданием. "Синяки на ногах никто не отменял", - подшутил музыкант по дороге в дорогой ресторан. Поклонников позабавил комментарий Потапа, и многие решили прокомментировать пост знаменитостей. "Вы настоящие - это чувствуется через фото"; "Насте безумно идет такой наряд"; "Платье под цвет синяков"; "У Потапа истинно-мужской юмор"; "Затроллил жену"; "Настя, моргни, если тебя обижают", - прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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потап, настя каменских, российский шоу-бизнес