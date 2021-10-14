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"Синяки на ногах никто не отменял": Потап высмеял Каменских на свидании
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© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaМеждународный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День первый
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Знаменитые супруги улетели отдыхать в Испанию: пара делится с фанатами новыми видео и фотографиями с отпуска, а также не перестают подкалывать друг друга
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Украинский рэпер Потап "потроллил" свою супругу Настю Каменских: музыкант пригласил возлюбленную на свидание в Испании, а после посмеялся над ее внешним видом.
34-летняя Каменских отдыхает вместе с 40-летним мужем Потапом в Валенсии. Недавно пара решила сходить на свидание. Певица основательно подготовилась к ужину и надела красивое мини-платье оттенка электрик, а также тонкие колготки, которые не смогли скрыть несовершенства на ногах звезды.
Потап обратил внимание на "прокол" жены: рэпер решил высмеять Каменских перед свиданием. "Синяки на ногах никто не отменял", - подшутил музыкант по дороге в дорогой ресторан.
Поклонников позабавил комментарий Потапа, и многие решили прокомментировать пост знаменитостей.
"Вы настоящие - это чувствуется через фото"; "Насте безумно идет такой наряд"; "Платье под цвет синяков"; "У Потапа истинно-мужской юмор"; "Затроллил жену"; "Настя, моргни, если тебя обижают", - прокомментировали фанаты.
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