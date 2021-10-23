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Актер Зак Эфрон восхитил фанатов шикарным телом - фото
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Зак Эфрон. 65-й Каннский кинофестиваль
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Актер в прекрасной форме и активно занимается любимой работой на радость поклонницам
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Американский актер Зак Эфрон поразил поклонниц своим телом, выложив фотографию с голым торсом.
Актер поделился фотографией в честь своего дня рождения, которое он отпраздновал в Тайланде. Эфрон также поделился своими мыслями с подписчиками, отметив, что стареет:
"Снова мой день рождения? Старею. Говорю всем, кого люблю – спасибо за день рождения. Мне так повезло, что я могу участвовать в этой удивительно веселой поездке со всеми вами", - подписал Зак фото.
Примечательно, что в Тайланде актер не только отдыхает, но и работает – там проходят съемки нового фильма с участием Эфрона.
"Это кино будет особенное, я снимаюсь в Таиланде вместе с самыми талантливыми и добрыми актерами и съемочной группой. Я думаю, фильм будет потрясающим… Это самые лучшие моменты моей жизни. Очень сильно люблю вас", - признался Эфрон.
Поклонники поспешили поздравить любимого актера с его днем, заметив, что с годами он становится только лучше.
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