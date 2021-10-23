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https://sputnik-georgia.ru/20211023/trevis-barker-sdelal-predlozhenie-kortni-kardashyan-261345748.html
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян
До того, как выбрать друг друга в спутники жизни, Трэвис и Баркер долго дружили 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T10:10+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
кортни кардашьян
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Барабанщик панк-группы blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение своей возлюбленной Кортни Кардашьян на берегу океана в Монтесито.Трэвис Баркер предложил руку и сердце Кортни Кардашьян в романтической атмосфере. Он привел любимую на пляж, уставленный большими белыми свечами и сотнями роз.Кардашьян, конечно, ответила на предложение согласием. После она опубликовала снимки с пляжа в Instagram, подписав их словом "навсегда".Под фото всемирно известные звезды поздравляют пару с помолвкой. Публикация уже набрала более 8 миллионов лайков.О том, что Баркер и Кардашьян встречаются, стало известно в феврале. Отмечается, что в течение нескольких лет до начала отношений они поддерживали тесную дружескую связь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды, кортни кардашьян

Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян

10:10 23.10.2021
© ANGELA WEISS Кортни Кардашьян и Дэвид Баркер
 Кортни Кардашьян и Дэвид Баркер - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© ANGELA WEISS
До того, как выбрать друг друга в спутники жизни, Трэвис и Баркер долго дружили
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Барабанщик панк-группы blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение своей возлюбленной Кортни Кардашьян на берегу океана в Монтесито.
Трэвис Баркер предложил руку и сердце Кортни Кардашьян в романтической атмосфере. Он привел любимую на пляж, уставленный большими белыми свечами и сотнями роз.
Кардашьян, конечно, ответила на предложение согласием. После она опубликовала снимки с пляжа в Instagram, подписав их словом "навсегда".
Под фото всемирно известные звезды поздравляют пару с помолвкой. Публикация уже набрала более 8 миллионов лайков.
О том, что Баркер и Кардашьян встречаются, стало известно в феврале. Отмечается, что в течение нескольких лет до начала отношений они поддерживали тесную дружескую связь.
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