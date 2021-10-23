https://sputnik-georgia.ru/20211023/trevis-barker-sdelal-predlozhenie-kortni-kardashyan-261345748.html
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян
До того, как выбрать друг друга в спутники жизни, Трэвис и Баркер долго дружили 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T10:10+0400
2021-10-23T10:10+0400
2021-10-23T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
кортни кардашьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261344835_0:36:2841:1634_1920x0_80_0_0_2e0617780769a4bc00539ef0bc589c16.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Барабанщик панк-группы blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение своей возлюбленной Кортни Кардашьян на берегу океана в Монтесито.Трэвис Баркер предложил руку и сердце Кортни Кардашьян в романтической атмосфере. Он привел любимую на пляж, уставленный большими белыми свечами и сотнями роз.Кардашьян, конечно, ответила на предложение согласием. После она опубликовала снимки с пляжа в Instagram, подписав их словом "навсегда".Под фото всемирно известные звезды поздравляют пару с помолвкой. Публикация уже набрала более 8 миллионов лайков.О том, что Баркер и Кардашьян встречаются, стало известно в феврале. Отмечается, что в течение нескольких лет до начала отношений они поддерживали тесную дружескую связь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261344835_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0dc4923ac3efa04e1d85cb399c1050b5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зарубежные звезды, кортни кардашьян
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян
До того, как выбрать друг друга в спутники жизни, Трэвис и Баркер долго дружили
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Барабанщик панк-группы blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение своей возлюбленной Кортни Кардашьян на берегу океана в Монтесито.
Трэвис Баркер предложил руку и сердце Кортни Кардашьян в романтической атмосфере. Он привел любимую на пляж, уставленный большими белыми свечами и сотнями роз.
Кардашьян, конечно, ответила на предложение согласием. После она опубликовала снимки с пляжа в Instagram, подписав их словом "навсегда".
Под фото всемирно известные звезды поздравляют пару с помолвкой. Публикация уже набрала более 8 миллионов лайков.
О том, что Баркер и Кардашьян встречаются, стало известно в феврале. Отмечается, что в течение нескольких лет до начала отношений они поддерживали тесную дружескую связь.
Очень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТО
Кайли Дженнер официально подтвердила свою беременность – видео
Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.