https://sputnik-georgia.ru/20211023/trevis-barker-sdelal-predlozhenie-kortni-kardashyan-261345748.html

Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян

Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян

До того, как выбрать друг друга в спутники жизни, Трэвис и Баркер долго дружили 23.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Барабанщик панк-группы blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение своей возлюбленной Кортни Кардашьян на берегу океана в Монтесито.Трэвис Баркер предложил руку и сердце Кортни Кардашьян в романтической атмосфере. Он привел любимую на пляж, уставленный большими белыми свечами и сотнями роз.Кардашьян, конечно, ответила на предложение согласием. После она опубликовала снимки с пляжа в Instagram, подписав их словом "навсегда".Под фото всемирно известные звезды поздравляют пару с помолвкой. Публикация уже набрала более 8 миллионов лайков.О том, что Баркер и Кардашьян встречаются, стало известно в феврале. Отмечается, что в течение нескольких лет до начала отношений они поддерживали тесную дружескую связь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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зарубежные звезды, кортни кардашьян