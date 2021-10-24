https://sputnik-georgia.ru/20211024/chernyy-lev---potentsialnyy-lider-vostoka-261447721.html

"Черный Лев" - потенциальный лидер Востока

"Черный Лев" - потенциальный лидер Востока

"Черный Лев" в субботу уверенно одолел вице-чемпиона России, после чего, с учетом итога второго матча Восточной группы Суперкубка Европы по регби, стал... 24.10.2021, Sputnik Грузия

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Неделей ранееПервая грузинская профессиональная франшиза 16 октября на тбилисском стадионе "Авчала" с бонусом обыграла себе подобного новичка из Израиля – "Черный Лев" без архиусилий занес в зачетное поле "Тель-Авив Хит" четыре попытки, пропустив лишь одну и очень спорную штрафную попытку, а, по регламенту турнира, если победившая команда занесет на три попытки больше соперника, получает за это премиальное очко – т. н. атакующий бонус.Львиный дебют в Тбилиси >>В том матче блеснул крайний трех-четвертной "Льва" и сборной Грузии Акаки Табуцадзе, исполнивший хет-трик. Еще одну попытку на свой счет записал многоопытный хукер Шалва Мамукашвили, результативно завершивший атаку мощным молом."Бронепоезд", сошедший с рельсовМол – это несколько сгруппировавшихся игроков, пытающихся прорвать оборону соперника не подпуская его к мячу, который обычно находится именно у хукера. Это фирменный грузинский элемент атаки, который вместе со схваткой является одним из главных оружий "Лелос".Тем неожиданней было видеть, что регбийный клуб из провинциального города Пенза доставил немало дискомфорта грузинам именно своим молом.Первая поездка "Черного Льва" >>Секрет прост – ассистентом главного тренера "Локомотив-Пенза" Александра Янюшкина и наставником форвардов команды является грузинский специалист Давит Гургенадзе, в свое время поигравший именно хукером за сборную Испании.Особо следует отметить, что в чемпионате России пензенский клуб прозван "бронепоездом" - именно за особую мощь своих форвардов. Одним из лидеров команды является хукер сборной Грузии Гиорги Чкоидзе, правым столбом первой линии схватки играет мощный батумец Тариел Донадзе, и не факт, что первая линия "Льва" намного превосходила своим составом оппонентов из Пензы, как это явно было заметно во встрече грузин с израильтянами.Однако тренером форвардов в "Черном Льве" и сборной Грузии работает Илиа Маисурадзе – специалист очень высокого класса. Поэтому в конечном итоге пензенский "бронепоезд" сошел с рельсов и едва не пошел под откос – вовремя подоспел финальный свисток португальского рефери Дуартэ, кстати, отсудившего матч на порядок уверенней россиянина Лебедева, отработавшего на авчальском стадионе неделей ранее.Игра на пензенском "Первомайском" началась боем, без разведки. Хозяева поля вскоре нарушили правила игры на своей половине поля, и Гиорги Бабунашвили с убойной позиции уверенно послал мяч между мачт. Обязательно надо сказать, что в субботу в Пензе была не очень регбийная погода – поле было тяжелым, игрокам постоянно приходилось сковыривать прилипший к бутсам грунт, а бьющим все - младшему брату главы "Локо" Сергею Янюшкину и упомянутому Бабунашвили при пробитии по воротам или выносе мяча в аут приходилось учитывать направление и силу ветра, бушевавшего над полем.Грузинский "Черный лев" одержал вторую победу в Суперкубке Европы по регби >>И в первом тайме капитан хозяев Янюшкин-младший прекрасно использовал попутный ветер, забив два штрафных подряд в ответ Бабунашвили. Причем, оба пенальти заработала пензенская схватка. Если будем еще точнее, замечу, что оба раза грузинская первая линия была наказана за технический брак и пензенские оппоненты были подмяты грузинами как раз с нарушением правил и никак не из-за какого-либо превосходства в статике со стороны хозяев.6:3 – "Локомотив-Пенза" вышел вперед, причем до пробития этих штрафных хозяева упустили из рук реальнейшую возможность занести попытку – на правом фланге пензенцам удалась острейшая атака, которую завершал Чкоидзе, но к радости гостей грузинский легионер "Локо" в решающий момент выронил мяч уже в самой зачетке...Но эта приятная для россиян ситуация продержалась лишь до 16-й минуты, пока Давит Гигаури не продавил отчаянно оборонявшихся пензенцев после продолжительной атаки грузинской команды. Гио Бабунашвили вновь четко рассчитал направление ветра и точно пробил с подставки – 6:10.Еще через 7 минут очередной грузинский мол российским железнодорожникам остановить никак не удалось, и группа гостей клином, как нож в масло, вошла в зачетное поле, а Мамукашвили положил мяч на землю, причем мол "Черного Льва" по ходу к цели дисциплинированным строем прошел метров 15-20. На сей раз Бабунашвили реализацию смазал – ветер все-таки внес свои коррективы.6:15 в пользу гостей, которые постепенно стали полными хозяевами положения – инициатива и настрой полностью оказались в руках грузин. Однако незадолго до перерыва реактивный вингер "Локомотива" и сборной России Карзанов чуть было не занес попытку, вернее он мяч в зачетке гостей приземлил, но лишь после того как заступил за боковую линию поля.Концовка тайма прошла уже под полную диктовку "Льва". В одном из финальных эпизодов мяч из оборонительной зоны грузинской команды великолепнейшей игрой веером с несколькими красивыми офлоудами (передачами мяча после того, как владевший им атакующий игрок был захвачен и соответственно, остановлен обороняющимся) был доставлен Луке Иванишвили, попытку которого рефери не засчитал, но атакующий запал не был исчерпан – вновь завладевшие мячом грузины перед самими воротами развели пензенцев и в образовавшуюся брешь вбежал Гиорги Бабунашвили, снабженный мячом от партнера по полузащите Тенгиза Перанидзе. Гиорги четко приземлил мяч, однако упал на него своим телом, что нередко заканчивается плачевно – крайне болезненным повреждением ребер. Бабунашвили явно было больно, но он сумел собраться с силами, точно пробить реализацию и поставить точку первой половине встречи – 22:6 в пользу "Черного Льва".Победная точка гостейВо втором же тайме "Локомотив-Пенза" показал, что он не случайно стал вице-чемпионом прошлого первенства России. В игре гостей участились ошибки, процент технического брака значительно возрос, и будь на месте "Локо" противник классом повыше (каковым явно является следующий соперник "Льва" красноярский "Енисей"), то от материального преимущества грузин ничего бы не осталось.С первых же минут второй половины слаженно заработал мол пензенцев, и Мамукашвили на 45-й минуте пришлось вынужденно нарушить правила. Кстати, в тот момент хозяева поля играли в меньшинстве, поскольку их капитан Янюшкин был удален с поля еще в конце первого тайма.И когда численность составов сравнялась, вот тут-то и проявилось умение "Локомотива" порой превращаться в "бронепоезд". Пензенский мол, прекрасно обученный Давитом Гургенадзе, пробил грузинскую оборону, и Владислав Перестяк положил мяч на газон в заветной зоне – 11:22, а едва вернувшийся из синбина (10-минутного удаления) Янюшкин впервые промазал – теперь против ветра пробивать приходилось именно ему.До попытки Перестяка хорошую атаку пензенцев завершал их грузинский центр Ника Цирекидзе, но Мириан Модебадзе успел подложить руку под мяч, и его приземление не было зафиксировано.Как оказалось, на этом атакующая страсть хозяев иссякла – последние полчаса прошли на фоне атак "Черного Льва", которые, тем не менее, были безрезультатны – во-первых, пензенцы сражались как в последний раз, и, во-вторых, грузины допустили почти катастрофическое количество ошибок.И все же, более высокий потенциал "Черного Льва" принес в итоге то, что на 66-й минуте пензенец Герман Силенко увидел перед собой желтую карточку, а стоило ему вернуться на поле, как запасной хукер гостей Гога Хуродзе результативно завершил очередной мол "Льва" - 27:11, причем попытка Хуродзе принесла гостям призовое очко.Интрига на Востоке возрослаБлагодаря этому бонусу "Черный Лев" набрал возможный максимум – 10 очков. Но интрига в Восточной группе Суперкубка еще та! Причиной тому стал "Енисей", изначально считавшийся главным претендентом на итоговый успех в новом еврокубке.Красноярцы в Москве приняли "Тель-Авив Хит" и сенсационно продули израильской команде, которая была создана параллельно с "Черным Львом" пару месяцев назад, причем специально для участия в Суперкубке – 31:34, и чемпион России получил лишь утешительный бонус за поражение с малой разницей, а тель-авивцы оправдали выданные им после тбилисской игры авансы. Вот так...Расклад в группе таков – у "Енисея" 11 очков после трех матчей, у "Черного Льва" - 10 после двух, у "Хита" 4 в двух играх, и на дне таблицы – "Локо" с "нолем" в графе очков, причем пензенцы, как и красноярцы, уже сыграли половину группового турнира.В следующую субботу обе игры группы вновь состоятся в России – организаторы спешат завершить тамошние игры до наступления морозов, и доигрываться групповой турнир будет уже в благоприятных в данном смысле Израиле и Грузии. Итак, в субботу "Енисей" вновь в Москве примет "Черного Льва", а "Локомотив" в Пензе – "Тель-Авив Хит". Уже смело можно надеяться, что обе игры будут крайне интересными.

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