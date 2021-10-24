https://sputnik-georgia.ru/20211024/obayatelnaya-devochka-zhena-morgenshterna-pokazala-svoy-povsednevnyy-makiyazh-261380039.html

"Обаятельная девочка": жена Моргенштерна показала свой повседневный макияж

"Обаятельная девочка": жена Моргенштерна показала свой повседневный макияж

Девушка поделилась с поклонниками своим повседневным макияжем и вызвала бурю теплых комментариев 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T07:18+0400

2021-10-24T07:18+0400

2021-10-24T08:56+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Супруга популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала, как делает свой повседневный макияж в рубрике "Секреты красоты" Vogue.Девушка продемонстрировала макияж, который наносит каждый день. Блогер отметила, что если хочет, чтобы ее макияж продержался долго, целый день, то она наносит плотную базу. Однако в повседневной жизни использует легкую, которая мгновенно впитывается.Жена рэпера рассказала, что не любит пользоваться тенями для век, поэтому сначала наносит тон, не боясь, так как сухие продукты могут осыпаться.После возлюбленная рэпера рассказала зрителям, как правильно делать контуринг: большой скошенной кистью она добавляет скульптора на самые темные места под скулы, подчеркивая их. Также девушка, конечно, подчеркивает глаза и брови, а на губы наносит блеск. Если хочет, чтобы макияж превратился в вечерний, необходимо добавить стрелки.Пользователи оказались довольны и видео, и самой Диларой. Многие назвали девушку милой и настоящей."Очень обаятельная девочка... Спокойная, без выпендрежа..... Дилара-прелесть....", "Дилара молодец, что не пытается подогнать внешность под инста-кис. Со своей натуральной красотой выгодно выделяется на фоне инкубаторов. Не вызывает негатива ни она, ни Алишер. Удачи ребятам", "Блин, я даже не знала, что Дилара такая спокойная и адекватная! Приятно на нее смотреть", "Какая она милая", - пишут пользователи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес