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Стало известно, кто станет новым героем следующего "Холостяка"
Стало известно, кто станет новым героем следующего "Холостяка"
Каждая из участниц нового сезона популярного шоу сможет определить – "кого она захочет больше" 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T14:01+0400
2021-10-24T14:01+0400
2021-10-24T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Стало известно, кто станет новым героем очередного сезона популярного телешоу "Холостяк": об этом рассказали создатели проекта.В конце весны 2021 года завершился восьмой сезон "Холостяка", где девушки пытались покорить сердце российского рэпера Тимати. Но теперь стало известно, что продюсеры проекта решили сменить его формат. И новый сезон будет отличаться от всех предыдущих.Директор ТНТ Роман Петренко рассказал, что создатели решили подарить участницам свободу выбора. В новом сезоне "Холостяка" зрители будут наблюдать борьбу девушек за внимание не одного, а двух парней сразу!Кого из звезд пригласят в новый сезон пока не понятно, имена засекречены."На этот раз у нас будет сдвоенный "Холостяк" - то есть в шоу будет участвовать два героя. И каждая девушка будет определять, кого она захочет больше", - отметил Петренко.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу "холостяк", российский шоу-бизнес
Стало известно, кто станет новым героем следующего "Холостяка"
Каждая из участниц нового сезона популярного шоу сможет определить – "кого она захочет больше"
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Стало известно, кто станет новым героем очередного сезона популярного телешоу "Холостяк": об этом рассказали создатели проекта.
В конце весны 2021 года завершился восьмой сезон "Холостяка", где девушки пытались покорить сердце российского рэпера Тимати. Но теперь стало известно, что продюсеры проекта решили сменить его формат. И новый сезон будет отличаться от всех предыдущих.
Директор ТНТ Роман Петренко рассказал, что создатели решили подарить участницам свободу выбора. В новом сезоне "Холостяка" зрители будут наблюдать борьбу девушек за внимание не одного, а двух парней сразу!
Кого из звезд пригласят в новый сезон пока не понятно, имена засекречены.
"На этот раз у нас будет сдвоенный "Холостяк" - то есть в шоу будет участвовать два героя. И каждая девушка будет определять, кого она захочет больше", - отметил Петренко.
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