https://sputnik-georgia.ru/20211012/timati-zametili-na-svidanii-s-esche-odnoy-uchastnitsey-kholostyaka--260477130.html
Тимати заметили на свидании с еще одной участницей "Холостяка"
Тимати заметили на свидании с еще одной участницей "Холостяка"
Рэпер продолжает менять избранниц как перчатки: недавно он вернулся с отдыха с блондинкой Сашей Дони, а теперь проводит время в обществе старой знакомой 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T16:15+0400
2021-10-12T16:15+0400
2021-10-12T16:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259294610_0:87:2681:1595_1920x0_80_0_0_6850db76c4520653955d906dcc8f8084.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российский рэп-исполнитель Тимати снова эпатирует публику: музыкант отправился на свидание с еще одной участницей проекта "Холостяк". Недавно Тимати отдыхал в компании украинской модели Саши Дони, а теперь его заметили на свидании с новой девушкой. Рэпер провел время в компании экс-участницы проекта "Холостяк", и это не победительница Екатерина Сафарова. Тимати сходил на свидание с Адель Вейгель: моментами встречи модель поделилась с подписчиками в Инстаграм. На кадрах рэпера не застали, но фанаты сразу поняли, что блогер провела время вместе с ним. Дело в том, что Адель посетила спортивный центр, где взяла урок по серфингу. Именно в этом месте Тимати часто проводит время с приятелями и дочкой Алисой. К тому же, туда он привел и участниц "Холостяка" во время съемок шоу. После съемок, по словам источников, пара сходила в кино: Адель и Тимур были в хорошем настроении и не отрывали глаз друг от друга.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259294610_0:125:2141:1731_1920x0_80_0_0_7ef6f58ee9e7da73497526adb19b2e72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тимати, российский шоу-бизнес
Тимати заметили на свидании с еще одной участницей "Холостяка"
Рэпер продолжает менять избранниц как перчатки: недавно он вернулся с отдыха с блондинкой Сашей Дони, а теперь проводит время в обществе старой знакомой
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российский рэп-исполнитель Тимати снова эпатирует публику: музыкант отправился на свидание с еще одной участницей проекта "Холостяк".
Недавно Тимати отдыхал в компании украинской модели Саши Дони, а теперь его заметили на свидании с новой девушкой. Рэпер провел время в компании экс-участницы проекта "Холостяк", и это не победительница Екатерина Сафарова.
Тимати сходил на свидание с Адель Вейгель: моментами встречи модель поделилась с подписчиками в Инстаграм. На кадрах рэпера не застали, но фанаты сразу поняли, что блогер провела время вместе с ним.
Дело в том, что Адель посетила спортивный центр, где взяла урок по серфингу. Именно в этом месте Тимати часто проводит время с приятелями и дочкой Алисой. К тому же, туда он привел и участниц "Холостяка" во время съемок шоу.
После съемок, по словам источников, пара сходила в кино: Адель и Тимур были в хорошем настроении и не отрывали глаз друг от друга.
Уже не тайна. Тимати поужинал с новой возлюбленной в Сочи – видео
Битва блондинок: новая девушка Тимати опозорилась перед его бывшей
Шпагаты и декольте
: образы новой девушки Тимати взволновали Сеть
Фанаты вычислили новую девушку Тимати – фото
Папина принцесса: дочь Тимати устроила ему неожиданный сюрприз
Серьезная сумма: раскрыт гонорар Тимати за шоу "Холостяк"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.