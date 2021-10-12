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https://sputnik-georgia.ru/20211012/timati-zametili-na-svidanii-s-esche-odnoy-uchastnitsey-kholostyaka--260477130.html
Тимати заметили на свидании с еще одной участницей "Холостяка"
Тимати заметили на свидании с еще одной участницей "Холостяка"
Рэпер продолжает менять избранниц как перчатки: недавно он вернулся с отдыха с блондинкой Сашей Дони, а теперь проводит время в обществе старой знакомой 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T16:15+0400
2021-10-12T16:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российский рэп-исполнитель Тимати снова эпатирует публику: музыкант отправился на свидание с еще одной участницей проекта "Холостяк". Недавно Тимати отдыхал в компании украинской модели Саши Дони, а теперь его заметили на свидании с новой девушкой. Рэпер провел время в компании экс-участницы проекта "Холостяк", и это не победительница Екатерина Сафарова. Тимати сходил на свидание с Адель Вейгель: моментами встречи модель поделилась с подписчиками в Инстаграм. На кадрах рэпера не застали, но фанаты сразу поняли, что блогер провела время вместе с ним. Дело в том, что Адель посетила спортивный центр, где взяла урок по серфингу. Именно в этом месте Тимати часто проводит время с приятелями и дочкой Алисой. К тому же, туда он привел и участниц "Холостяка" во время съемок шоу. После съемок, по словам источников, пара сходила в кино: Адель и Тимур были в хорошем настроении и не отрывали глаз друг от друга.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тимати, российский шоу-бизнес

Тимати заметили на свидании с еще одной участницей "Холостяка"

16:15 12.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Тимати
Рэп-исполнитель Тимати - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Рэпер продолжает менять избранниц как перчатки: недавно он вернулся с отдыха с блондинкой Сашей Дони, а теперь проводит время в обществе старой знакомой
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российский рэп-исполнитель Тимати снова эпатирует публику: музыкант отправился на свидание с еще одной участницей проекта "Холостяк".
Недавно Тимати отдыхал в компании украинской модели Саши Дони, а теперь его заметили на свидании с новой девушкой. Рэпер провел время в компании экс-участницы проекта "Холостяк", и это не победительница Екатерина Сафарова.
Тимати сходил на свидание с Адель Вейгель: моментами встречи модель поделилась с подписчиками в Инстаграм. На кадрах рэпера не застали, но фанаты сразу поняли, что блогер провела время вместе с ним.
Дело в том, что Адель посетила спортивный центр, где взяла урок по серфингу. Именно в этом месте Тимати часто проводит время с приятелями и дочкой Алисой. К тому же, туда он привел и участниц "Холостяка" во время съемок шоу.
После съемок, по словам источников, пара сходила в кино: Адель и Тимур были в хорошем настроении и не отрывали глаз друг от друга.
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