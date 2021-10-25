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"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии
© REUTERS / KOB TV NEWSПолиция на месте съемок фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора
© REUTERS / KOB TV NEWS
Роковой выстрел, как выяснилось, произошел на репетиции, когда Болдуин тренировался держать оружие
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, раненный актером Алеком Болдуином в результате несчастного случая на киносъемках, рассказал о подробностях трагедии.
21 октября Болдуин выстрелил в членов съемочной группы: в результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу. Оружие, из которого стрелял актер, должно было быть заряжено холостыми, а не боевыми патронами. В отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.
Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI— Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021
Оказывается, роковой выстрел произошел во время репетиции, рассказал Соуза. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на показания пострадавшего.
По его словам, пока команда готовилась к съемке, Алек Болдуин тренировался держать оружие. В это время режиссер стоял за оператором Галиной Хатчинс и услышал громкий хлопок. После этого женщина схватилась за живот и начала падать, а у Соузы пошла кровь из плеча.
Между тем, как рассказал другой оператор Рид Рассел, Болдуин всегда очень осторожно обращался с оружием.
По информации СМИ, на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках, неоднократно жаловались. До этой трагедии команда дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.
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