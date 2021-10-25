https://sputnik-georgia.ru/20211025/khatchins-skhvatilas-za-zhivot-i-nachala-padat-ranennyy-bolduinom-rezhisser-o-tragedii-261472444.html

"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии

"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии

Роковой выстрел, как выяснилось, произошел на репетиции, когда Болдуин тренировался держать оружие 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T19:01+0400

2021-10-25T19:01+0400

2021-10-25T19:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

происшествия

новости

в мире

сша

алек болдуин

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261423859_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_196ba8727e29432c311d4db7e18e41a4.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, раненный актером Алеком Болдуином в результате несчастного случая на киносъемках, рассказал о подробностях трагедии. 21 октября Болдуин выстрелил в членов съемочной группы: в результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу. Оружие, из которого стрелял актер, должно было быть заряжено холостыми, а не боевыми патронами. В отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.Оказывается, роковой выстрел произошел во время репетиции, рассказал Соуза. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на показания пострадавшего.Между тем, как рассказал другой оператор Рид Рассел, Болдуин всегда очень осторожно обращался с оружием.По информации СМИ, на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках, неоднократно жаловались. До этой трагедии команда дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, сша, алек болдуин, зарубежные звезды