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"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии
"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии
Роковой выстрел, как выяснилось, произошел на репетиции, когда Болдуин тренировался держать оружие 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T19:01+0400
2021-10-25T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, раненный актером Алеком Болдуином в результате несчастного случая на киносъемках, рассказал о подробностях трагедии. 21 октября Болдуин выстрелил в членов съемочной группы: в результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу. Оружие, из которого стрелял актер, должно было быть заряжено холостыми, а не боевыми патронами. В отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.Оказывается, роковой выстрел произошел во время репетиции, рассказал Соуза. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на показания пострадавшего.Между тем, как рассказал другой оператор Рид Рассел, Болдуин всегда очень осторожно обращался с оружием.По информации СМИ, на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках, неоднократно жаловались. До этой трагедии команда дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, сша, алек болдуин, зарубежные звезды

"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии

19:01 25.10.2021
© REUTERS / KOB TV NEWSПолиция на месте съемок фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора
Полиция на месте съемок фильма Ржавчина, где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / KOB TV NEWS
Роковой выстрел, как выяснилось, произошел на репетиции, когда Болдуин тренировался держать оружие
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, раненный актером Алеком Болдуином в результате несчастного случая на киносъемках, рассказал о подробностях трагедии.
21 октября Болдуин выстрелил в членов съемочной группы: в результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу. Оружие, из которого стрелял актер, должно было быть заряжено холостыми, а не боевыми патронами. В отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.
Оказывается, роковой выстрел произошел во время репетиции, рассказал Соуза. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на показания пострадавшего.
По его словам, пока команда готовилась к съемке, Алек Болдуин тренировался держать оружие. В это время режиссер стоял за оператором Галиной Хатчинс и услышал громкий хлопок. После этого женщина схватилась за живот и начала падать, а у Соузы пошла кровь из плеча.
Между тем, как рассказал другой оператор Рид Рассел, Болдуин всегда очень осторожно обращался с оружием.
По информации СМИ, на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках, неоднократно жаловались. До этой трагедии команда дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.
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