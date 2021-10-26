https://sputnik-georgia.ru/20211026/novye-kim-i-kane-ivleevu-zametili-v-obyatiyakh-drugoy-zvezdy-261496478.html

Новые Ким и Канье? Ивлееву заметили в объятиях другой звезды

Новые Ким и Канье? Ивлееву заметили в объятиях другой звезды

Поклонники не сразу узнали экс-возлюбленную рэпера Элджея и удивились неожиданной смене ее имиджа 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T13:44+0400

2021-10-26T13:44+0400

2021-10-26T14:16+0400

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настя ивлеева

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева удивила подписчиков – звезда сменила имидж и снялась в объятиях знаменитого коллеги. Ивлеева пытается искать себя в новых направлениях. После разрыва с мужем Элджеем звезда публично поцеловалась с Ксенией Собчак, чем вызвала скандал в Сети. А теперь решила сменить образ и оказалась в объятиях коллеги по цеху. Ивлеева поделилась новым кадром в Инстаграм и поклонники не сразу признали звезду "Орла и Решки". Ведущая надела бело-розовое платье, подчеркивающее ее фигуру, а также сделала новую прическу. Звезда, которая обычно носит каре, показалась в кадре с длинными локонами и прямой челкой. Но больше всего фанатов удивило то, что Настю нежно обнимал известный танцор и судья "Новых танцев" Мигель в черном костюме. "Новые Ким и Канье", "Новая пара, я надеюсь?", "Инь и Ян", "Такие классные вместе", "Ну все, ждем новый роман", "Не узнала Настю", – написали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ким кардашьян, ксения собчак, канье уэст, настя ивлеева, российский шоу-бизнес