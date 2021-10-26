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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211026/novye-kim-i-kane-ivleevu-zametili-v-obyatiyakh-drugoy-zvezdy-261496478.html
Новые Ким и Канье? Ивлееву заметили в объятиях другой звезды
Новые Ким и Канье? Ивлееву заметили в объятиях другой звезды
Поклонники не сразу узнали экс-возлюбленную рэпера Элджея и удивились неожиданной смене ее имиджа 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T13:44+0400
2021-10-26T14:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
ксения собчак
канье уэст
настя ивлеева
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева удивила подписчиков – звезда сменила имидж и снялась в объятиях знаменитого коллеги. Ивлеева пытается искать себя в новых направлениях. После разрыва с мужем Элджеем звезда публично поцеловалась с Ксенией Собчак, чем вызвала скандал в Сети. А теперь решила сменить образ и оказалась в объятиях коллеги по цеху. Ивлеева поделилась новым кадром в Инстаграм и поклонники не сразу признали звезду "Орла и Решки". Ведущая надела бело-розовое платье, подчеркивающее ее фигуру, а также сделала новую прическу. Звезда, которая обычно носит каре, показалась в кадре с длинными локонами и прямой челкой. Но больше всего фанатов удивило то, что Настю нежно обнимал известный танцор и судья "Новых танцев" Мигель в черном костюме. "Новые Ким и Канье", "Новая пара, я надеюсь?", "Инь и Ян", "Такие классные вместе", "Ну все, ждем новый роман", "Не узнала Настю", – написали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, ксения собчак, канье уэст, настя ивлеева, российский шоу-бизнес

Новые Ким и Канье? Ивлееву заметили в объятиях другой звезды

13:44 26.10.2021 (обновлено: 14:16 26.10.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Поклонники не сразу узнали экс-возлюбленную рэпера Элджея и удивились неожиданной смене ее имиджа
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева удивила подписчиков – звезда сменила имидж и снялась в объятиях знаменитого коллеги.
Ивлеева пытается искать себя в новых направлениях. После разрыва с мужем Элджеем звезда публично поцеловалась с Ксенией Собчак, чем вызвала скандал в Сети. А теперь решила сменить образ и оказалась в объятиях коллеги по цеху.
Ивлеева поделилась новым кадром в Инстаграм и поклонники не сразу признали звезду "Орла и Решки". Ведущая надела бело-розовое платье, подчеркивающее ее фигуру, а также сделала новую прическу.
Звезда, которая обычно носит каре, показалась в кадре с длинными локонами и прямой челкой. Но больше всего фанатов удивило то, что Настю нежно обнимал известный танцор и судья "Новых танцев" Мигель в черном костюме.
"Новые Ким и Канье", "Новая пара, я надеюсь?", "Инь и Ян", "Такие классные вместе", "Ну все, ждем новый роман", "Не узнала Настю", – написали в Сети.
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