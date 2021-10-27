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https://sputnik-georgia.ru/20211027/narodnyy-zaschitnik-gruzii-vstrevozhena-problemami-ukrainskoy-kollegi-na-gruzinskoy-granitse-261548476.html
Народный защитник Грузии встревожена проблемами украинской коллеги на грузинской границе
Народный защитник Грузии встревожена проблемами украинской коллеги на грузинской границе
Подобные факты категорически неприемлемы для демократической Грузии и вредят репутации страны, считает она 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T21:20+0400
2021-10-27T22:56+0400
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нино ломджария
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария встревожена заявлением своей украинской коллеги Людмилы Денисовой о проблемах со въездом в Грузию.Денисова прибыла в Грузию в среду. По приезде она заявила, что, несмотря на наличие у нее дипломатического паспорта, ее задержали на грузинской границе и пропустили только после звонка "определенным лицам". Она также пожаловалась на циничное обращение на грузинской границе.В Грузии Денисова уже встретилась с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины и находится в грузинской тюрьме. После встречи она обратилась к Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии с просьбой в случае необходимости госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили в многопрофильный медицинский центр VivaMedi.Саакашвили голодает уже 27-й день. Личные врачи заключенного опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность, в случае если его переведут в тюремную больницу.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, украина, михаил саакашвили, народный защитник грузии, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили

Народный защитник Грузии встревожена проблемами украинской коллеги на грузинской границе

21:20 27.10.2021 (обновлено: 22:56 27.10.2021)
© Facebook / photo: Ombudsman / FBОмбудсмен Грузии Нино Ломджария
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Facebook / photo: Ombudsman / FB
Подобные факты категорически неприемлемы для демократической Грузии и вредят репутации страны, считает она
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария встревожена заявлением своей украинской коллеги Людмилы Денисовой о проблемах со въездом в Грузию.
Денисова прибыла в Грузию в среду. По приезде она заявила, что, несмотря на наличие у нее дипломатического паспорта, ее задержали на грузинской границе и пропустили только после звонка "определенным лицам". Она также пожаловалась на циничное обращение на грузинской границе.

"Народный защитник Грузии глубоко встревожена препятствиями, с которыми столкнулась ее коллега, правозащитник и официальное лицо дружественного государства по приезде в Грузию. Подобные факты категорически неприемлемы для демократической Грузии и вредят репутации страны", - говорится в заявлении грузинского омбудсмена.

В Грузии Денисова уже встретилась с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины и находится в грузинской тюрьме. После встречи она обратилась к Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии с просьбой в случае необходимости госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили в многопрофильный медицинский центр VivaMedi.
Саакашвили голодает уже 27-й день. Личные врачи заключенного опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность, в случае если его переведут в тюремную больницу.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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