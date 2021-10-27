https://sputnik-georgia.ru/20211027/narodnyy-zaschitnik-gruzii-vstrevozhena-problemami-ukrainskoy-kollegi-na-gruzinskoy-granitse-261548476.html

Народный защитник Грузии встревожена проблемами украинской коллеги на грузинской границе

Народный защитник Грузии встревожена проблемами украинской коллеги на грузинской границе

Подобные факты категорически неприемлемы для демократической Грузии и вредят репутации страны, считает она 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T21:20+0400

2021-10-27T21:20+0400

2021-10-27T22:56+0400

новости

грузия

украина

михаил саакашвили

народный защитник грузии

нино ломджария

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24101/54/241015413_0:110:1000:673_1920x0_80_0_0_7e80021759eed7a96f4da66b4ec5f3a1.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария встревожена заявлением своей украинской коллеги Людмилы Денисовой о проблемах со въездом в Грузию.Денисова прибыла в Грузию в среду. По приезде она заявила, что, несмотря на наличие у нее дипломатического паспорта, ее задержали на грузинской границе и пропустили только после звонка "определенным лицам". Она также пожаловалась на циничное обращение на грузинской границе.В Грузии Денисова уже встретилась с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины и находится в грузинской тюрьме. После встречи она обратилась к Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии с просьбой в случае необходимости госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили в многопрофильный медицинский центр VivaMedi.Саакашвили голодает уже 27-й день. Личные врачи заключенного опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность, в случае если его переведут в тюремную больницу.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, украина, михаил саакашвили, народный защитник грузии, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили