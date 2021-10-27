https://sputnik-georgia.ru/20211027/ombudsmen-ukrainy-trebuet-perevesti-saakashvili-v-chastnuyu-kliniku-261538315.html

Омбудсмен Украины требует перевести Саакашвили в частную клинику

Омбудсмен Украины требует перевести Саакашвили в частную клинику

Представитель Украины подчеркнула, что экс-президент против принудительного питания 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T16:52+0400

2021-10-27T16:52+0400

2021-10-27T17:33+0400

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михаил саакашвили

омбудсмен

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Народный защитник Украины Людмила Денисова обратилась к Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии с просьбой в случае необходимости госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили в многопрофильный медицинский центр VivaMedi.Саакашвили голодает уже 27-й день. Личные врачи заключенного опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.При этом, народный защитник Украины подчеркнула, что экс-президент против принудительного питания."Однако мы знаем, что, согласно протоколу Минюста Грузии, существует такая возможность, что если тюремный врач видит, что состояние голодающего человека на грани, то собирает группу врачей и они принимают коллегиальное решение в связи с насильственным питанием. Но Саакашвили говорит, что он против этого", - отметила омбудсмен.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, омбудсмен, возвращение и арест саакашвили