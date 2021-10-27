Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211027/posolstvo-ssha-sledit-za-sostoyaniem-mikhaila-saakashvili-261551538.html
Посольство США следит за состоянием Михаила Саакашвили
Посольство США следит за состоянием Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Посольство США озабочено состоянием здоровья сидящего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила посол США в Грузии... 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T23:07+0400
2021-10-28T00:10+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/09/251110539_0:99:1435:906_1920x0_80_0_0_5aa510345f65656e3ecf088911af96ea.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Посольство США озабочено состоянием здоровья сидящего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.Саакашвили голодает уже 27-й день в знак протеста против своего заключения. Он отказывается от приема медикаментов, выписанных в связи с ухудшением его здоровья.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/09/251110539_47:0:1388:1006_1920x0_80_0_0_648b21bdc998613e1254e2fb0fc5cb33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Посольство США следит за состоянием Михаила Саакашвили

23:07 27.10.2021 (обновлено: 00:10 28.10.2021)
© Facebook / photo: US Embassy Tbilisi, Georgia / FBКелли Дегнан
Келли Дегнан - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Facebook / photo: US Embassy Tbilisi, Georgia / FB
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Посольство США озабочено состоянием здоровья сидящего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Саакашвили голодает уже 27-й день в знак протеста против своего заключения. Он отказывается от приема медикаментов, выписанных в связи с ухудшением его здоровья.
"Мы обеспокоены из-за состояния здоровья Михаила Саакашвили. Когда вопрос касается здоровья человека, очень важно наблюдение квалифицированных специалистов. Мы рады, что есть многодисциплинарная группа, которая следит за его здоровьем. Мы также активно наблюдаем за его состоянием", - сказала Дегнан.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Читайте также:
Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем
В Грузии заговорили о конституционной революции
"Это не отель"- число посетителей Саакашвили в тюрьме будут контролировать
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераОпрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах
ВчераСторонники Саакашвили в Зугдиди провели крупную акцию - видео
ВчераИнтересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат
ВчераВ Зугдиди оппозиция проводит многотысячную предвыборную акцию
ВчераНародный защитник Грузии встревожена проблемами украинской коллеги на грузинской границе
ВчераНесколько тысяч абонентов на сутки останутся без газа в Тбилиси
ВчераВ Минюсте Украины рассказали о сложностях экстрадиции Саакашвили
ВчераУченые рассказали о последствиях коронавируса в виде потери памяти
ВчераВ США выдали первый паспорт с отметкой о гендере "X"
ВчераКак прошла многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси - фото
ВчераВ Windows 11 будет новый антивирус от Microsoft
ВчераАкция "Мечты" в центре Тбилиси перед выборами - видео с дрона
ВчераСамолет Каир-Москва вернулся в аэропорт из-за сообщений с угрозами
ВчераАкция на площади Свободы завершилась: основные посылы "Грузинской мечты"
ВчераВыпускник Оксфорда и бывший заключенный: биография Ники Мелия
ВчераКоронавирус и безопасность в Тихом океане: Путин выступил на Восточноазиатском саммите
ВчераГрузинское кино отправляется на Международный кинофестиваль в Котбус
ВчераСаакашвили отказался от медицинской помощи - врач из Украины
Вчера"Грузинская мечта" вывела на улицы тысячи сторонников - видео
Вчера"Горжусь Таней! Она великолепна" - Манижа об участнице "Детского Евровидения" от России