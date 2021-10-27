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Посольство США следит за состоянием Михаила Саакашвили
Посольство США следит за состоянием Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Посольство США озабочено состоянием здоровья сидящего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила посол США в Грузии... 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T23:07+0400
2021-10-27T23:07+0400
2021-10-28T00:10+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Посольство США озабочено состоянием здоровья сидящего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.Саакашвили голодает уже 27-й день в знак протеста против своего заключения. Он отказывается от приема медикаментов, выписанных в связи с ухудшением его здоровья.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Посольство США следит за состоянием Михаила Саакашвили
23:07 27.10.2021 (обновлено: 00:10 28.10.2021)
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Посольство США озабочено состоянием здоровья сидящего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Саакашвили голодает уже 27-й день в знак протеста против своего заключения. Он отказывается от приема медикаментов, выписанных в связи с ухудшением его здоровья.
"Мы обеспокоены из-за состояния здоровья Михаила Саакашвили. Когда вопрос касается здоровья человека, очень важно наблюдение квалифицированных специалистов. Мы рады, что есть многодисциплинарная группа, которая следит за его здоровьем. Мы также активно наблюдаем за его состоянием", - сказала Дегнан.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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