https://sputnik-georgia.ru/20211027/posolstvo-ssha-sledit-za-sostoyaniem-mikhaila-saakashvili-261551538.html

Посольство США следит за состоянием Михаила Саакашвили

Посольство США следит за состоянием Михаила Саакашвили

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Посольство США озабочено состоянием здоровья сидящего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила посол США в Грузии... 27.10.2021, Sputnik Грузия

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новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Посольство США озабочено состоянием здоровья сидящего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.Саакашвили голодает уже 27-й день в знак протеста против своего заключения. Он отказывается от приема медикаментов, выписанных в связи с ухудшением его здоровья.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили