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"Пытается сломать": экс-супруг Гагариной манипулирует певицей
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков. XI церемония вручения премии журнала HELLO! "Самые стильные в России - 2016!"
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев/
Поступки известного фотографа не внушают доверия фанатам, а также вызывают опасения за певицу
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Бывший муж российской певицы Полины Гагариной предпринял новую попытку надавить на звезду: поступки фотографа Дмитрия Исхакова удивляют фанатов.
Расставание Исхакова и Гагариной состоялось в конце 2019 года, но документы на развод пара подала лишь через год. Пара до конца пыталась поддерживать хорошие отношения ради детей, пока фотограф не передумал и начал вести "плохую игру".
Исхаков начал оказывать психологическое давление на Гагарину: фотограф не перестает выставлять условия и манипулировать звездой с помощью дочки и суда.
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов/
Об этом сообщили близкие источники из окружения певицы, которые посчитали, что моральное насилие над Полиной началось задолго до развода.
"Он пытается диктовать свои условия: то ему не нравится, что Гагарина повезла дочь на отдых за границу, то теперь угрожает ей судами. Полина в нем разочаровалась", - отметил промоутер Сергей Лавров в интервью КП.
Мужчина также добавил, что Полина вряд ли поддастся манипуляциям и попыткам экс-избранника "сломать" ее, ведь артистка "сильная личность".
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