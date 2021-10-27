https://sputnik-georgia.ru/20211027/pytaetsya-slomat-eks-suprug-gagarinoy-manipuliruet-pevitsey--261542126.html

"Пытается сломать": экс-супруг Гагариной манипулирует певицей

"Пытается сломать": экс-супруг Гагариной манипулирует певицей

Поступки известного фотографа не внушают доверия фанатам, а также вызывают опасения за певицу 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T18:21+0400

2021-10-27T18:21+0400

2021-10-27T18:21+0400

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полина гагарина

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Бывший муж российской певицы Полины Гагариной предпринял новую попытку надавить на звезду: поступки фотографа Дмитрия Исхакова удивляют фанатов. Расставание Исхакова и Гагариной состоялось в конце 2019 года, но документы на развод пара подала лишь через год. Пара до конца пыталась поддерживать хорошие отношения ради детей, пока фотограф не передумал и начал вести "плохую игру". Исхаков начал оказывать психологическое давление на Гагарину: фотограф не перестает выставлять условия и манипулировать звездой с помощью дочки и суда. Об этом сообщили близкие источники из окружения певицы, которые посчитали, что моральное насилие над Полиной началось задолго до развода. "Он пытается диктовать свои условия: то ему не нравится, что Гагарина повезла дочь на отдых за границу, то теперь угрожает ей судами. Полина в нем разочаровалась", - отметил промоутер Сергей Лавров в интервью КП.Мужчина также добавил, что Полина вряд ли поддастся манипуляциям и попыткам экс-избранника "сломать" ее, ведь артистка "сильная личность".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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