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https://sputnik-georgia.ru/20211019/skoro-svadba-v-seti-pozdravlyayut-zvezd-little-big---ilicha-i-tayurskuyu-260676523.html
Скоро свадьба? В Сети поздравляют звезд Little Big – Ильича и Таюрскую
Скоро свадьба? В Сети поздравляют звезд Little Big – Ильича и Таюрскую
Интересно, что сами солисты популярной группы не горят желанием принимать поздравления от друзей и фанатов 19.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-19T12:25+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
little big
софья таюрская
илья прусикин
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Слухи о грядущей свадьбе солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Сони Таюрской расползлись по Сети – звезд поздравляют друзья и поклонники. Таюрская похоже серьезно настроена выйти замуж. Не так давно солистка известной группы опубликовала в Инстаграм сторис, где ловит букет невесты. А если вспомнить старую примету, девушку, в руки которой попал такой ценный "груз", ждет скорое замужество. Просмотрев видео в соцсетях Сони, коллеги и близкие друзья принялись поздравлять ее и Прусикина с грядущим событием. Интересно и мнение очевидцев, присутствующих на свадьбе. Источники СМИ заявили, что сначала Таюрская очень обрадовалась букету, а после растерялась. Да и по виду ее бойфренда Ильича было видно, что он не готов получать такие намеки от судьбы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, little big, софья таюрская, илья прусикин, российский шоу-бизнес

Скоро свадьба? В Сети поздравляют звезд Little Big – Ильича и Таюрскую

12:23 19.10.2021 (обновлено: 12:25 19.10.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Интересно, что сами солисты популярной группы не горят желанием принимать поздравления от друзей и фанатов
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Слухи о грядущей свадьбе солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Сони Таюрской расползлись по Сети – звезд поздравляют друзья и поклонники.
Таюрская похоже серьезно настроена выйти замуж. Не так давно солистка известной группы опубликовала в Инстаграм сторис, где ловит букет невесты. А если вспомнить старую примету, девушку, в руки которой попал такой ценный "груз", ждет скорое замужество.
© Instagram / malian.oxСофья Тарюская ловит букет невесты. Скрин сторис Инстаграм
Софья Тарюская ловит букет невесты. Скрин сторис Инстаграм - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
Софья Тарюская ловит букет невесты. Скрин сторис Инстаграм
© Instagram / malian.ox
Просмотрев видео в соцсетях Сони, коллеги и близкие друзья принялись поздравлять ее и Прусикина с грядущим событием.
Интересно и мнение очевидцев, присутствующих на свадьбе. Источники СМИ заявили, что сначала Таюрская очень обрадовалась букету, а после растерялась. Да и по виду ее бойфренда Ильича было видно, что он не готов получать такие намеки от судьбы.
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