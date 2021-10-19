https://sputnik-georgia.ru/20211019/skoro-svadba-v-seti-pozdravlyayut-zvezd-little-big---ilicha-i-tayurskuyu-260676523.html

Скоро свадьба? В Сети поздравляют звезд Little Big – Ильича и Таюрскую

Скоро свадьба? В Сети поздравляют звезд Little Big – Ильича и Таюрскую

Интересно, что сами солисты популярной группы не горят желанием принимать поздравления от друзей и фанатов 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Слухи о грядущей свадьбе солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Сони Таюрской расползлись по Сети – звезд поздравляют друзья и поклонники. Таюрская похоже серьезно настроена выйти замуж. Не так давно солистка известной группы опубликовала в Инстаграм сторис, где ловит букет невесты. А если вспомнить старую примету, девушку, в руки которой попал такой ценный "груз", ждет скорое замужество. Просмотрев видео в соцсетях Сони, коллеги и близкие друзья принялись поздравлять ее и Прусикина с грядущим событием. Интересно и мнение очевидцев, присутствующих на свадьбе. Источники СМИ заявили, что сначала Таюрская очень обрадовалась букету, а после растерялась. Да и по виду ее бойфренда Ильича было видно, что он не готов получать такие намеки от судьбы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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