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Скоро свадьба? В Сети поздравляют звезд Little Big – Ильича и Таюрскую
12:23 19.10.2021 (обновлено: 12:25 19.10.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Интересно, что сами солисты популярной группы не горят желанием принимать поздравления от друзей и фанатов
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Слухи о грядущей свадьбе солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Сони Таюрской расползлись по Сети – звезд поздравляют друзья и поклонники.
Таюрская похоже серьезно настроена выйти замуж. Не так давно солистка известной группы опубликовала в Инстаграм сторис, где ловит букет невесты. А если вспомнить старую примету, девушку, в руки которой попал такой ценный "груз", ждет скорое замужество.
Софья Тарюская ловит букет невесты. Скрин сторис Инстаграм
Просмотрев видео в соцсетях Сони, коллеги и близкие друзья принялись поздравлять ее и Прусикина с грядущим событием.
Интересно и мнение очевидцев, присутствующих на свадьбе. Источники СМИ заявили, что сначала Таюрская очень обрадовалась букету, а после растерялась. Да и по виду ее бойфренда Ильича было видно, что он не готов получать такие намеки от судьбы.
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