Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Альбом Канье Уэста Donda набрал миллиард прослушиваний на Spotify
11:05 28.10.2021 (обновлено: 11:32 28.10.2021)
© AP Photo / Chris PizzelloКанье Уэст
© AP Photo / Chris Pizzello
Donda – десятый студийный альбом американского рэпера и продюсера Канье Уэста. Это была самая успешная музыкальная премьера 2021 года
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Новый альбом популярного американского рэпера Канье Уэста Donda показал шикарные результаты – пластинка набрала миллиард прослушиваний на музыкальной платформе Spotify, сообщает издание Digital Music News.
Фанаты дождались релиза сборника 29 августа 2021 года. И это была самая успешная музыкальная премьера 2021 года.
Только в первый день Donda прослушали 94 миллиона пользователей на Spotify и 60 миллионов на Apple Music. Но буквально через несколько дней Уэста опередил канадский рэпер Дрейк, выпустивший свою шестую студийную пластинку "Certified Lover Boy".
К слову, его альбом за первые сутки прослушали на Spotify 150 миллионов раз, а отметки в миллиард он достиг менее чем через месяц после выпуска. Donda на это потребовалось почти два.
Digital Music News отмечает, что два "рэп-гиганта" давно не ладят друг с другом. В этом году, например, Канье сделал все, чтобы рекламные щиты с упоминанием его альбома превосходили по численности те, что купил Дрейк для продвижения "Certified Lover Boy".
Donda – десятый студийный альбом американского рэпера и продюсера Канье Уэста. Он был выпущен на лейблах GOOD Music и Def Jam Recordings.
Читайте также:
Дружба с бывшим? Уэст отписался от Кардашьян, но помог ей на Met Gala
Ким Кардашьян пришла на концерт экс-супруга Канье Уэста в свадебном платье
Сошлись? Канье Уэст и Ким Кардашьян сходили на свидание
Все кончилось, даже не начавшись – новые детали об Ирине Шейк и Канье Уэсте
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.