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https://sputnik-georgia.ru/20211028/albom-kane-uesta-donda-nabral-milliard-proslushivaniy-na-spotify-261556729.html
Альбом Канье Уэста Donda набрал миллиард прослушиваний на Spotify
Альбом Канье Уэста Donda набрал миллиард прослушиваний на Spotify
Donda – десятый студийный альбом американского рэпера и продюсера Канье Уэста. Это была самая успешная музыкальная премьера 2021 года 28.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Новый альбом популярного американского рэпера Канье Уэста Donda показал шикарные результаты – пластинка набрала миллиард прослушиваний на музыкальной платформе Spotify, сообщает издание Digital Music News.Фанаты дождались релиза сборника 29 августа 2021 года. И это была самая успешная музыкальная премьера 2021 года. К слову, его альбом за первые сутки прослушали на Spotify 150 миллионов раз, а отметки в миллиард он достиг менее чем через месяц после выпуска. Donda на это потребовалось почти два.Digital Music News отмечает, что два "рэп-гиганта" давно не ладят друг с другом. В этом году, например, Канье сделал все, чтобы рекламные щиты с упоминанием его альбома превосходили по численности те, что купил Дрейк для продвижения "Certified Lover Boy".Donda – десятый студийный альбом американского рэпера и продюсера Канье Уэста. Он был выпущен на лейблах GOOD Music и Def Jam Recordings.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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сша, канье уэст, зарубежные звезды

Альбом Канье Уэста Donda набрал миллиард прослушиваний на Spotify

11:05 28.10.2021 (обновлено: 11:32 28.10.2021)
© AP Photo / Chris PizzelloКанье Уэст
Канье Уэст - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
Donda – десятый студийный альбом американского рэпера и продюсера Канье Уэста. Это была самая успешная музыкальная премьера 2021 года
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Новый альбом популярного американского рэпера Канье Уэста Donda показал шикарные результаты – пластинка набрала миллиард прослушиваний на музыкальной платформе Spotify, сообщает издание Digital Music News.
Фанаты дождались релиза сборника 29 августа 2021 года. И это была самая успешная музыкальная премьера 2021 года.

Только в первый день Donda прослушали 94 миллиона пользователей на Spotify и 60 миллионов на Apple Music. Но буквально через несколько дней Уэста опередил канадский рэпер Дрейк, выпустивший свою шестую студийную пластинку "Certified Lover Boy".

К слову, его альбом за первые сутки прослушали на Spotify 150 миллионов раз, а отметки в миллиард он достиг менее чем через месяц после выпуска. Donda на это потребовалось почти два.
Digital Music News отмечает, что два "рэп-гиганта" давно не ладят друг с другом. В этом году, например, Канье сделал все, чтобы рекламные щиты с упоминанием его альбома превосходили по численности те, что купил Дрейк для продвижения "Certified Lover Boy".
Donda – десятый студийный альбом американского рэпера и продюсера Канье Уэста. Он был выпущен на лейблах GOOD Music и Def Jam Recordings.
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