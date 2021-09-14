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Дружба с бывшим? Уэст отписался от Кардашьян, но помог ей на Met Gala
16:52 14.09.2021 (обновлено: 17:18 14.09.2021)
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© photo: Sputnik / Asatur Esayants / Перейти в фотобанкАмериканская актриса К.Кардашьян посетила памятные мероприятия, посвященные 100-летию геноцида армян
© photo: Sputnik / Asatur Esayants/
Отношения скандальных экс-супругов сложно назвать простыми. То Кардашьян появляется на презентации альбома Уэста, то он поддерживает ее в стремлении к публичному эпатажу.
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст снова удивил поклонников - музыкант показательно отписался от своей бывшей жены Ким Кардашьян в соцсетях, но поддержал ее во время бала Met Gala 2021.
Недавняя презентация нового альбома Уэста навела шуму в Сети. Поклонники обсуждали появление его экс-жены Кардашьян в свадебном платье. Многие полагали, что пара снова сошлась, но инсайдеры заявили, что звезды пытаются наладить дружеские отношения.
Новое появление Ким на ковровой дорожке бала Met Gala спровоцировало новые слухи, связанные с Уэстом. Ким приехала на бал в странном одеянии от Balenciaga - тело и лицо звезды было полностью скрыто под черной материей наряда.
И если сначала блогер позировала в одиночестве, то позже ее подловили за разговором с незнакомым мужчиной, лицо которого скрывала черная маска.
Многие фанаты вспомнили, что в похожем виде Канье не раз появлялся на публике, что породило предположения - Канье решил поддержать бывшую и сопровождал Ким на мероприятии, но решил сохранить инкогнито.
Интересный факт - за несколько часов до начала торжества Института костюма, подписчики в Инстаграм заметили, что Уэст отписался от Кардашьян. Теперь вопросов стало больше, чем ответов и все ждут официальных комментариев от звезд и их представителей.
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