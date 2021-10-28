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https://sputnik-georgia.ru/20211028/sheya-ischezla-salmu-khayek-raskritikovali-za-neudachnyy-naryad-261566931.html
"Шея исчезла": Сальму Хайек раскритиковали за неудачный наряд
"Шея исчезла": Сальму Хайек раскритиковали за неудачный наряд
55-летняя актриса "засветилась" на лондонской премьере фильма "Вечные" и спровоцировала критику в Сети 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T15:28+0400
2021-10-28T15:36+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
сальма хайек
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Мексиканская актриса Сальма Хайек вызвала неодобрение публики: звезду раскритиковали за неудачный наряд на премьере "Вечных" в Британии. Пока одни фанаты расхваливают удачные наряды Анджелины Джоли во время тура фильма "Вечные", другие наблюдают за ее коллегами. Так на премьере фильма в Лондоне поклонники присмотрелись к актрисе Сальме Хайек и были неприятно удивлены ее видом. Перед фотографами Хайек предстала в красном платье с пайетками и принтом в полоску. Такой силуэт должен был сделать актрису визуально стройнее и выше, но злую шутку с образом сыграла деталь, скрывшая шею. Фанаты были не в восторге от такого решения стилистов и возмутились в комментариях к фото в Сети. "Сальма прекрасна, но стилиста я бы уволила"; "Куда исчезла шея?"; "Деталь на шее убила весь образ"; "Она будто без шеи, выглядит жутко", - пишут фанаты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды, сальма хайек

"Шея исчезла": Сальму Хайек раскритиковали за неудачный наряд

15:28 28.10.2021 (обновлено: 15:36 28.10.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкБерлинский кинофестиваль
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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55-летняя актриса "засветилась" на лондонской премьере фильма "Вечные" и спровоцировала критику в Сети
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Мексиканская актриса Сальма Хайек вызвала неодобрение публики: звезду раскритиковали за неудачный наряд на премьере "Вечных" в Британии.
Пока одни фанаты расхваливают удачные наряды Анджелины Джоли во время тура фильма "Вечные", другие наблюдают за ее коллегами. Так на премьере фильма в Лондоне поклонники присмотрелись к актрисе Сальме Хайек и были неприятно удивлены ее видом.
Перед фотографами Хайек предстала в красном платье с пайетками и принтом в полоску. Такой силуэт должен был сделать актрису визуально стройнее и выше, но злую шутку с образом сыграла деталь, скрывшая шею.
Фанаты были не в восторге от такого решения стилистов и возмутились в комментариях к фото в Сети. "Сальма прекрасна, но стилиста я бы уволила"; "Куда исчезла шея?"; "Деталь на шее убила весь образ"; "Она будто без шеи, выглядит жутко", - пишут фанаты.
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