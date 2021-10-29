Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/ischut-dokazatelstva-fanaty-nadeyutsya-na-roman-krisa-evansa-i-seleny-gomes-261595242.html
Ищут доказательства: фанаты надеются на роман Криса Эванса и Селены Гомес
Ищут доказательства: фанаты надеются на роман Криса Эванса и Селены Гомес
Фанаты уверенны, что между звездами что-то есть и всеми силами ищут в социальных сетях знаменитостей факты 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T14:50+0400
2021-10-29T14:50+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
селена гомес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24039/11/240391109_0:138:3012:1832_1920x0_80_0_0_add8f07d25d37f8c6c02e049154bf0fd.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Поклонники верят в роман актера Криса Эванса и певицы Селены Гомес и ищут соответствующие доказательства. На этот раз подписчики атаковали Instagram Криса.Фанаты продолжают "прочесывать" Instagram-аккаунты обеих звезд в поисках доказательств их романа. На этот раз поводом стал сторис актера, где он играет на пианино.Поклонники увидели в отражении пианино якобы черноволосую девушку и решили, что это Селена.В начале этого месяца в Сети стали активно муссироваться слухи о романе 40-летнего Криса Эванса с 29-летней Селеной Гомес.Слухи о звездном романе стали распространятся после того, как Эванса и Гомес заметили выходящими из одного и того же ресторана. Интересно и то, что Крис подписан на страничку Селены в Инстаграме и активно следит за обновлениями артистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24039/11/240391109_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_ad13ae65d8b064fd38e59e47e047ee16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
светская хроника, селена гомес, зарубежные звезды

Ищут доказательства: фанаты надеются на роман Криса Эванса и Селены Гомес

14:50 29.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкСелена Гомес
Селена Гомес - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Фанаты уверенны, что между звездами что-то есть и всеми силами ищут в социальных сетях знаменитостей факты
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Поклонники верят в роман актера Криса Эванса и певицы Селены Гомес и ищут соответствующие доказательства. На этот раз подписчики атаковали Instagram Криса.
Фанаты продолжают "прочесывать" Instagram-аккаунты обеих звезд в поисках доказательств их романа. На этот раз поводом стал сторис актера, где он играет на пианино.
 
Поклонники увидели в отражении пианино якобы черноволосую девушку и решили, что это Селена.
В начале этого месяца в Сети стали активно муссироваться слухи о романе 40-летнего Криса Эванса с 29-летней Селеной Гомес.
Слухи о звездном романе стали распространятся после того, как Эванса и Гомес заметили выходящими из одного и того же ресторана. Интересно и то, что Крис подписан на страничку Селены в Инстаграме и активно следит за обновлениями артистки.
Читайте также:
Новая пара в Голливуде: Селена Гомес встречается с Крисом Эвансом?
"Это точно она?": поклонники не узнали располневшую Селену Гомес - ФОТО
У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство
Селена Гомес появилась на Met Gala в платье от грузинского дизайнера
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:07В Швейцарии знакомятся с грузинскими винами
15:51Лидер "Третьей силы" заболел коронавирусом
15:35Нико Пиросмани vs. Ираклий Парджиани: в Тбилиси открывается необычная выставка
15:20Скандал с опросом: телеканал "Мтавари архи" расторг контракт с компанией IPSOS
15:04Целый арсенал оружия, боеприпасов и большую сумму денег изъяли у жителя Гардабани
14:59Вайноне Райдер – 50: от фантастического "Битлджюса" до "Очень странных дел"
14:34Выходит новый "постковидный" эпизод "Южного парка": дата выхода
14:33Акции, провокации и фактор Саакашвили: чего ждать от выборов в Грузии?
14:19"Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили
14:02Как прошла встреча Александра Лукашенко и Игоря Краснова – видео
13:47Прогресс достигнут - IRI обнародовал отчет по первому туру местных выборов в Грузии
13:31Должен ли Саакашвили отсидеть в тюрьме присужденный ему срок?
13:02Lancet: ученые обнаружили новый путь снизить риск госпитализации с COVID-19
12:46Сельский Отелло ранил жену и расправился с любовником - убийство на востоке Грузии
12:43Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров
12:33Кто планировал ликвидацию лидеров ЕНД? Премьер Грузии снова обвинил Саакашвили
12:31Во втором туре выборов в Грузии избирателей ждут новые кабинки для голосования
12:16COVID-статистика Грузии: число зараженных незначительно, но снизилось
12:01Какая-какая волна?
11:44"Есть только – да или нет": дом-летопись одной из самых знаменитых грузинских семей