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Ищут доказательства: фанаты надеются на роман Криса Эванса и Селены Гомес
Ищут доказательства: фанаты надеются на роман Криса Эванса и Селены Гомес
Фанаты уверенны, что между звездами что-то есть и всеми силами ищут в социальных сетях знаменитостей факты 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T14:50+0400
2021-10-29T14:50+0400
2021-10-29T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Поклонники верят в роман актера Криса Эванса и певицы Селены Гомес и ищут соответствующие доказательства. На этот раз подписчики атаковали Instagram Криса.Фанаты продолжают "прочесывать" Instagram-аккаунты обеих звезд в поисках доказательств их романа. На этот раз поводом стал сторис актера, где он играет на пианино.Поклонники увидели в отражении пианино якобы черноволосую девушку и решили, что это Селена.В начале этого месяца в Сети стали активно муссироваться слухи о романе 40-летнего Криса Эванса с 29-летней Селеной Гомес.Слухи о звездном романе стали распространятся после того, как Эванса и Гомес заметили выходящими из одного и того же ресторана. Интересно и то, что Крис подписан на страничку Селены в Инстаграме и активно следит за обновлениями артистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
светская хроника, селена гомес, зарубежные звезды
Ищут доказательства: фанаты надеются на роман Криса Эванса и Селены Гомес
Фанаты уверенны, что между звездами что-то есть и всеми силами ищут в социальных сетях знаменитостей факты
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik.
Поклонники верят в роман актера Криса Эванса и певицы Селены Гомес и ищут соответствующие доказательства. На этот раз подписчики атаковали Instagram
Криса.
Фанаты продолжают "прочесывать" Instagram-аккаунты обеих звезд в поисках доказательств их романа. На этот раз поводом стал сторис актера, где он играет на пианино.
Поклонники увидели в отражении пианино якобы черноволосую девушку и решили, что это Селена.
В начале этого месяца в Сети стали активно муссироваться слухи о романе 40-летнего Криса Эванса с 29-летней Селеной Гомес.
Слухи о звездном романе стали распространятся после того, как Эванса и Гомес заметили выходящими из одного и того же ресторана. Интересно и то, что Крис подписан на страничку Селены в Инстаграме и активно следит за обновлениями артистки.
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