https://sputnik-georgia.ru/20211029/ischut-dokazatelstva-fanaty-nadeyutsya-na-roman-krisa-evansa-i-seleny-gomes-261595242.html

Ищут доказательства: фанаты надеются на роман Криса Эванса и Селены Гомес

Ищут доказательства: фанаты надеются на роман Криса Эванса и Селены Гомес

Фанаты уверенны, что между звездами что-то есть и всеми силами ищут в социальных сетях знаменитостей факты 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T14:50+0400

2021-10-29T14:50+0400

2021-10-29T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Поклонники верят в роман актера Криса Эванса и певицы Селены Гомес и ищут соответствующие доказательства. На этот раз подписчики атаковали Instagram Криса.Фанаты продолжают "прочесывать" Instagram-аккаунты обеих звезд в поисках доказательств их романа. На этот раз поводом стал сторис актера, где он играет на пианино.Поклонники увидели в отражении пианино якобы черноволосую девушку и решили, что это Селена.В начале этого месяца в Сети стали активно муссироваться слухи о романе 40-летнего Криса Эванса с 29-летней Селеной Гомес.Слухи о звездном романе стали распространятся после того, как Эванса и Гомес заметили выходящими из одного и того же ресторана. Интересно и то, что Крис подписан на страничку Селены в Инстаграме и активно следит за обновлениями артистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светская хроника, селена гомес, зарубежные звезды