https://sputnik-georgia.ru/20211029/pochemu-golodaet-saakashvili-eks-prezident-obyasnil-svoi-deystviya-261608017.html

Почему голодает Саакашвили? Экс-президент объяснил свои действия

Почему голодает Саакашвили? Экс-президент объяснил свои действия

Сам экс-президент, его личный врач и адвокаты согласны на его перевод в гражданскую многофункциональную клинику 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T19:47+0400

2021-10-29T19:47+0400

2021-10-29T20:31+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260184939_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_ee9a873bf7a7c74f214b87172b840f5f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что объявил голодовку в тюрьме, так как иначе не имеет возможности выразить свою позицию.Очередное письмо Саакашвили, который голодает 29-й день со дня задержания, было зачитано его адвокатами вечером в пятницу. Сам экс-президент, его личный врач и адвокаты согласны на его перевод в гражданскую многофункциональную клинику. В свою очередь, власти предлагают заключенному больницу глданской тюрьмы №18 в Тбилиси.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили