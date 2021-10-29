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Почему голодает Саакашвили? Экс-президент объяснил свои действия
Почему голодает Саакашвили? Экс-президент объяснил свои действия
Сам экс-президент, его личный врач и адвокаты согласны на его перевод в гражданскую многофункциональную клинику 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T19:47+0400
2021-10-29T19:47+0400
2021-10-29T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что объявил голодовку в тюрьме, так как иначе не имеет возможности выразить свою позицию.Очередное письмо Саакашвили, который голодает 29-й день со дня задержания, было зачитано его адвокатами вечером в пятницу. Сам экс-президент, его личный врач и адвокаты согласны на его перевод в гражданскую многофункциональную клинику. В свою очередь, власти предлагают заключенному больницу глданской тюрьмы №18 в Тбилиси.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Почему голодает Саакашвили? Экс-президент объяснил свои действия
19:47 29.10.2021 (обновлено: 20:31 29.10.2021)
Сам экс-президент, его личный врач и адвокаты согласны на его перевод в гражданскую многофункциональную клинику
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что объявил голодовку в тюрьме, так как иначе не имеет возможности выразить свою позицию.
Очередное письмо Саакашвили, который голодает 29-й день со дня задержания, было зачитано его адвокатами вечером в пятницу.
"Почему я голодаю? Потому что мой голос заглушили запретом на телефонные звонки. Я не могу громко выразить свою позицию по поводу того, что меня не везут уже месяц на суд. Я один раз выглянул из окна, и они закрыли весь этаж. Теперь меня водят издалека. Не соблюдены никакие правовые нормы", - написал Саакашвили.
Сам экс-президент, его личный врач и адвокаты согласны на его перевод в гражданскую многофункциональную клинику. В свою очередь, власти предлагают заключенному больницу глданской тюрьмы №18 в Тбилиси.
Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам.
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