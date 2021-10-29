https://sputnik-georgia.ru/20211029/slava-metreveli-primet-chernogo-lva-261603589.html

"Слава Метревели" примет "Черного Льва"

"Слава Метревели" примет "Черного Льва"

Да-да, матч 4-го тура Суперкубка Rugby Europe состоится на арене, носящей имя великого грузинского футболиста 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T18:05+0400

2021-10-29T18:05+0400

2021-10-29T18:12+0400

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В субботу, 30 октября, в 13:00 по тбилисскому времени на юге России, в городе Сочи начнется одна из ключевых встреч группы "Восток" - бессменный чемпион России последних лет "Енисей-СТМ" примет первую грузинскую профессиональную франшизу "Черный Лев". От результата данного матча во многом зависит дальнейшая судьба обеих команд.У кого какой багажНа сегодняшний день сибирский клуб является лидером восточного квартета нового регбийного еврокубка, но неделю назад над перспективами красноярцев сгустились тучи. "Енисей" в Москве принял израильскую франшизу "Тель-Авив Хит" и потерпел сенсационное поражение – 31:34. Этот крайне неожиданный прокол красноярцев может им стоить места в полуфинале, а ведь старт в турнире у команды получился более чем обнадеживающим.В первом туре "Тяжелая машина" (прозвище "Енисея") в родном Красноярске приняла вице-чемпиона России "Локомотив-Пенза" и одержала победу с бонусом – 22:6. Потом COVID-19 вмешался в календарь турнира и указанным командам пришлось проводить междусобойчик уже из второго круга. В Пензе "Енисей" сыграл еще уверенней – 21:44, и команда многоопытного Александра Первухина забрала премиальное очко и в этой встрече.Казалось бы, все в норме и перед стартом Суперкубка единодушно признанный главным фаворитом турнира красноярский клуб свое высокое реноме подтверждает полностью, но московский провал все поставил с ног на голову.Тем временем, "Черный Лев" повторил стартовый результат "Енисея" - две победы с бонусом. Сначала в Тбилиси над "Тель-Авив Хит" (33:10), а неделю назад в Пензе над "Локомотивом" (27:11). Исходя из перечисленного, на позицию главного фаворита переместилась грузинская команда и "Енисей" должен очень постараться, чтобы добиться положительного результата с растущими от матча к матчу грузинами.Причем тут Сочи?Действительно, что может быть общего у Сочи с международным регби? Все просто – поздняя осень в Красноярске связана с наступлением морозов, и главы европейского регби не позволяют самому регбийному городу страны принять международную встречу в октябре-ноябре. Бывало, что в марте Красноярск принимал матчи Кубка Наций, в основном с Грузией, и всегда безрезультатно для россиян. Хотя, как утверждают красноярцы, морозы в их краях наступают обычно после 5 ноября и играть с израильтянами и грузинами вполне можно было в Красноярске, а не в Москве и Сочи.Впрочем, Сочи не принес никаких дивидендов сборной России по регби. В 2011 году "Лелос" выиграли со счетом 15:9, в 2013-ом - 23:9, в 2016-ом - 24:7.Ну а официально самый старый сочинский стадион называется "Юг-Спорт" имени Славы Метревели. Иначе и быть не могло – легенда грузинского, советского и мирового футбола родилась именно в Сочи.И вкратце о составахЗа "Енисей" играет немало членов национальной сборной России, несколько южноафриканцев довольно высокого уровня и бывший крайний сборной Грузии U20 Давит Месхи, который исправно записывает на свой счет попытки. И вообще, за эту сибирскую команду всегда играли классные грузины. Достаточно назвать Давита Качарава – рекордсмена сборной Грузии по количеству проведенных за нее матчей, а ныне – депутата Парламента страны и главу Правления Союза регби Грузии.К слову, в субботу против "Енисея" в стартовом составе "Льва" будет сразу два регбиста, в свое время успешно поигравших за "Енисей" - столб Ника Хатиашвили и хукер Шалва Мамукашвили. Оба – игроки "Лелос". Кроме них есть еще и Михаил Циклаури, также имеющий опыт игры в российской Премьер-лиге.Хатиашвили дебютирует в своей новой команде. Карьера взрывного форварда очень разнообразна – помимо Премьер-лиги и чемпионата Грузии он успел поиграть в США в MRL, во Франции в Про Д2 и даже в Супер Регби (сильнейший клубный турнир планеты) за японскую франшизу "Санвулвз"! Кроме Николоза в "Черном Льве" еще один дебютант – молодой форвард второй-третьей линий Иосеб Гушарашвили. Оба дебютанта долечили травмы и готовы к сочинскому матчу. Все остальные – уже знакомые лица.Итак, 30 октября в 13:00 – "Енисей-СТМ" Vs "Черный Лев".Состав "Черного Льва":1. Николоз Хатиашвили, 2. Шалва Мамукашвили, 3. Гиорги Пертаиа, 4. Нодар Чеишвили, 5. Давит Гигаури, 6. Лука Иванишвили, 7. Сандро Мамамтавришвили, 8. Торнике Акубардиа, 9. Тенгиз Перанидзе, 10. Гиорги Бабунашвили, 11. Сандро Тодуа, 12. Мераб Шарикадзе (капитан. ), 13. Демур Тапладзе, 14. Акаки Табуцадзе, 15. Лаша Хмаладзе.Запасные: 16. Тенгиз Замтарадзе, 17. Гога Кадариа, 18. Михеил Циклаури, 19. Михеил Бабунашвили, 20. Иосеб Гушарашвили, 21. Гиорги Бегадзе, 22. Лаша Ломидзе, 23. Мириан Модебадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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