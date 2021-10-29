https://sputnik-georgia.ru/20211029/sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-zayavila-o-gotovyascheysya-popytki-perevorota-261605411.html

Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящейся попытке переворота

Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящейся попытке переворота

Все лица, приглашенные в качестве свидетелей на опрос в следственные органы, отказались давать показания, заявил представитель СГБ 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T18:20+0400

2021-10-29T18:20+0400

2021-10-29T19:13+0400

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служба госбезопасности грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии объявила, что ведет расследование по делу о попытке госпереворота, фигуранты которого намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы."СГБ Грузии ведет расследование по факту мятежа с целью свержения и захвата госвласти... По доказательствам, полученным в ходе расследования, установлено, что фигуранты дела планируют некие деструктивные действия", - заявил заявил замначальника контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии Бача Мгеладзе.По его словам, отдельные лица собираются помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу и осуществить антигосударственные действия. В частности, они планировали помешать этапированию осужденного Михаила Сааакашвили в Глданскую тюрьму №8. В качестве доказательства Мгеладзе привел часть двухчасовой аудиозаписи, сделанной в президентской библиотеки в Тбилиси. На ней, по данным СГБ, член главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Бесо Цередиани и другие лица обсуждают план блокировки дорог при перевозке Саакашвили в тюремную клинику.Представитель СГБ заявил, что уголовное дело возбуждено по первой части 315 статьи Уголовного кодекса - "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии".По словам Мгеладзе, все лица, приглашенные в качестве свидетелей на опрос в следственные органы, отказались давать показания.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Сегодня Саакашвили отказался как от сотрудничества с консилиумом врачей, так и от приема лекарств, которые облегчают ему голодовку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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