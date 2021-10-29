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Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящейся попытке переворота
https://sputnik-georgia.ru/20211029/sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-zayavila-o-gotovyascheysya-popytki-perevorota-261605411.html
Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящейся попытке переворота
Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящейся попытке переворота
Все лица, приглашенные в качестве свидетелей на опрос в следственные органы, отказались давать показания, заявил представитель СГБ 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T18:20+0400
2021-10-29T19:13+0400
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служба госбезопасности грузии
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии объявила, что ведет расследование по делу о попытке госпереворота, фигуранты которого намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы."СГБ Грузии ведет расследование по факту мятежа с целью свержения и захвата госвласти... По доказательствам, полученным в ходе расследования, установлено, что фигуранты дела планируют некие деструктивные действия", - заявил заявил замначальника контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии Бача Мгеладзе.По его словам, отдельные лица собираются помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу и осуществить антигосударственные действия. В частности, они планировали помешать этапированию осужденного Михаила Сааакашвили в Глданскую тюрьму №8. В качестве доказательства Мгеладзе привел часть двухчасовой аудиозаписи, сделанной в президентской библиотеки в Тбилиси. На ней, по данным СГБ, член главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Бесо Цередиани и другие лица обсуждают план блокировки дорог при перевозке Саакашвили в тюремную клинику.Представитель СГБ заявил, что уголовное дело возбуждено по первой части 315 статьи Уголовного кодекса - "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии".По словам Мгеладзе, все лица, приглашенные в качестве свидетелей на опрос в следственные органы, отказались давать показания.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Сегодня Саакашвили отказался как от сотрудничества с консилиумом врачей, так и от приема лекарств, которые облегчают ему голодовку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, служба госбезопасности грузии, возвращение и арест саакашвили

Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящейся попытке переворота

18:20 29.10.2021 (обновлено: 19:13 29.10.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliСлужба государственной безопасности Грузии
Служба государственной безопасности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Все лица, приглашенные в качестве свидетелей на опрос в следственные органы, отказались давать показания, заявил представитель СГБ
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии объявила, что ведет расследование по делу о попытке госпереворота, фигуранты которого намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы.
"СГБ Грузии ведет расследование по факту мятежа с целью свержения и захвата госвласти... По доказательствам, полученным в ходе расследования, установлено, что фигуранты дела планируют некие деструктивные действия", - заявил заявил замначальника контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии Бача Мгеладзе.
По его словам, отдельные лица собираются помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу и осуществить антигосударственные действия.
В частности, они планировали помешать этапированию осужденного Михаила Сааакашвили в Глданскую тюрьму №8.

"Для этой цели этими лицами планировалось блокировать дороги, ведущие к этому учреждению, и тем самым создать неконтролируемую ситуацию, хаос и помешать этапированию Михаила Саакашвили", - сказал Мгеладзе.

В качестве доказательства Мгеладзе привел часть двухчасовой аудиозаписи, сделанной в президентской библиотеки в Тбилиси. На ней, по данным СГБ, член главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Бесо Цередиани и другие лица обсуждают план блокировки дорог при перевозке Саакашвили в тюремную клинику.
Представитель СГБ заявил, что уголовное дело возбуждено по первой части 315 статьи Уголовного кодекса - "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии".
По словам Мгеладзе, все лица, приглашенные в качестве свидетелей на опрос в следственные органы, отказались давать показания.
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Сегодня Саакашвили отказался как от сотрудничества с консилиумом врачей, так и от приема лекарств, которые облегчают ему голодовку.
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