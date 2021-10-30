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"За то, что любят": жена Моргенштерна похвасталась дорогими подарками
"За то, что любят": жена Моргенштерна похвасталась дорогими подарками
21-летняя Дилара показала презенты от любимого мужа и вызвала зависть у всех подписчиков в Инстаграм 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T07:06+0400
2021-10-30T07:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Жена российского рэпера Моргенштерна вызвала зависть у поклонниц - Дилара Зинатуллина похвасталась дорогими подарками от мужа. Дилара ведет активную жизнь светской львицы. Недавно девушка приняла участие в модном показе на Неделе моды в Москве, а также поучаствовала в съемках для глянца и рекламы. Но про отдых она также не забыла. Девушка отправилась в ресторан. На ужин Дилара приехала в белой блузке с пышными рукавами и коротких шортах. Свой образ жена Алишера дополнила ботинками и плотными колготками. Возлюбленная Моргенштерна также решила похвастаться подарками от мужа. Звезда показала дорогие украшения, вызывающие зависть у поклонниц. Сначала в кадр попало обручальное кольцо Динары с бриллиантами, а после - браслет, переливающийся яркими камнями. "Браслетик за то, что меня просто любят, девочки", - написала счастливая избранница эпатажного артиста. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

"За то, что любят": жена Моргенштерна похвасталась дорогими подарками

07:06 30.10.2021
© Instagram / Morgen_ShternРэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина
Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© Instagram / Morgen_Shtern
21-летняя Дилара показала презенты от любимого мужа и вызвала зависть у всех подписчиков в Инстаграм
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Жена российского рэпера Моргенштерна вызвала зависть у поклонниц - Дилара Зинатуллина похвасталась дорогими подарками от мужа.
Дилара ведет активную жизнь светской львицы. Недавно девушка приняла участие в модном показе на Неделе моды в Москве, а также поучаствовала в съемках для глянца и рекламы. Но про отдых она также не забыла.
Девушка отправилась в ресторан. На ужин Дилара приехала в белой блузке с пышными рукавами и коротких шортах. Свой образ жена Алишера дополнила ботинками и плотными колготками.
Возлюбленная Моргенштерна также решила похвастаться подарками от мужа. Звезда показала дорогие украшения, вызывающие зависть у поклонниц.
Сначала в кадр попало обручальное кольцо Динары с бриллиантами, а после - браслет, переливающийся яркими камнями. "Браслетик за то, что меня просто любят, девочки", - написала счастливая избранница эпатажного артиста.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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