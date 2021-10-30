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"За то, что любят": жена Моргенштерна похвасталась дорогими подарками

"За то, что любят": жена Моргенштерна похвасталась дорогими подарками

21-летняя Дилара показала презенты от любимого мужа и вызвала зависть у всех подписчиков в Инстаграм 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T07:06+0400

2021-10-30T07:06+0400

2021-10-30T07:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Жена российского рэпера Моргенштерна вызвала зависть у поклонниц - Дилара Зинатуллина похвасталась дорогими подарками от мужа. Дилара ведет активную жизнь светской львицы. Недавно девушка приняла участие в модном показе на Неделе моды в Москве, а также поучаствовала в съемках для глянца и рекламы. Но про отдых она также не забыла. Девушка отправилась в ресторан. На ужин Дилара приехала в белой блузке с пышными рукавами и коротких шортах. Свой образ жена Алишера дополнила ботинками и плотными колготками. Возлюбленная Моргенштерна также решила похвастаться подарками от мужа. Звезда показала дорогие украшения, вызывающие зависть у поклонниц. Сначала в кадр попало обручальное кольцо Динары с бриллиантами, а после - браслет, переливающийся яркими камнями. "Браслетик за то, что меня просто любят, девочки", - написала счастливая избранница эпатажного артиста. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес