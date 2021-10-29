https://sputnik-georgia.ru/20211029/on-izbil-ee-mat-dzhidzhi-khadid-rasstalas-s-zeynom-malikom-261589550.html

"Он избил ее мать!": Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом

"Он избил ее мать!": Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом

СМИ рассказали о странном инциденте в семье музыканта и модели. Поклонники начали бить тревогу в Сети 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T13:17+0400

2021-10-29T13:17+0400

2021-10-29T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Американская модель Джиджи Хадид рассталась с певцом Зейном Маликом: по информации СМИ, певец поднял руку на ее мать. В зарубежной прессе появилась новость о том, что мама моделей Хадид Иоланда хочет написать заявление в полицию на возлюбленного дочки Джиджи. По словам женщины, конфликт с певцом Зейном Маликом привел к необратимым последствиям. После того, как мама Джиджи сделала заявление, Малек решил оправдаться: музыкант заявил, что никакого рукоприкладства не было и более того - Иоланда пришла в их дом, чтобы намеренно поссориться с "зятем". Дополнительных комментариев не последовало, но журналисты People узнали, что Джиджи решила расстаться с отцом своей дочери. "Они не вместе. Но они остаются родителями для дочки Хай, которой недавно исполнился год", - рассказали источники. В это же время в Сети поднялся настоящий ажиотаж. Фанаты не могут поверить, что Зейн ударил мать возлюбленной. "Он ударил ее мать! Не верю"; "Такая красивая пара была"; "Что не так с Зейном?"; "Неужели это правда?" - пишут возмущенные фанаты. Читайте также:

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белла хадид, светская хроника, зарубежные звезды, джиджи хадид