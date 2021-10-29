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"Он избил ее мать!": Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом
13:17 29.10.2021 (обновлено: 13:41 29.10.2021)
© AFP / TIMOTHY A. CLARYДжиджи Хадид и Зейн Малик
© AFP / TIMOTHY A. CLARY
СМИ рассказали о странном инциденте в семье музыканта и модели. Поклонники начали бить тревогу в Сети
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Американская модель Джиджи Хадид рассталась с певцом Зейном Маликом: по информации СМИ, певец поднял руку на ее мать.
В зарубежной прессе появилась новость о том, что мама моделей Хадид Иоланда хочет написать заявление в полицию на возлюбленного дочки Джиджи. По словам женщины, конфликт с певцом Зейном Маликом привел к необратимым последствиям.
После того, как мама Джиджи сделала заявление, Малек решил оправдаться: музыкант заявил, что никакого рукоприкладства не было и более того - Иоланда пришла в их дом, чтобы намеренно поссориться с "зятем".
Zayn Malik and Gigi hadid break up after the singer's argument with her mom Yolanda (Gigi's mom).Malik family also unfollowed Gigi hadid on IG!!— Shaii⁷ (@iNeedOxyJin_) October 29, 2021
I can't imagine that Yolanda just ruined this wonderful family ): pic.twitter.com/ACJszdujed
Дополнительных комментариев не последовало, но журналисты People узнали, что Джиджи решила расстаться с отцом своей дочери. "Они не вместе. Но они остаются родителями для дочки Хай, которой недавно исполнился год", - рассказали источники.
В это же время в Сети поднялся настоящий ажиотаж. Фанаты не могут поверить, что Зейн ударил мать возлюбленной.
"Он ударил ее мать! Не верю"; "Такая красивая пара была"; "Что не так с Зейном?"; "Неужели это правда?" - пишут возмущенные фанаты.
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