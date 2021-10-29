Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/on-izbil-ee-mat-dzhidzhi-khadid-rasstalas-s-zeynom-malikom-261589550.html
"Он избил ее мать!": Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом
"Он избил ее мать!": Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом
СМИ рассказали о странном инциденте в семье музыканта и модели. Поклонники начали бить тревогу в Сети 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T13:17+0400
2021-10-29T13:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
белла хадид
светская хроника
зарубежные звезды
джиджи хадид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1d/261589725_0:306:2543:1736_1920x0_80_0_0_d1fb2e3d55163b15ea7174befa504599.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Американская модель Джиджи Хадид рассталась с певцом Зейном Маликом: по информации СМИ, певец поднял руку на ее мать. В зарубежной прессе появилась новость о том, что мама моделей Хадид Иоланда хочет написать заявление в полицию на возлюбленного дочки Джиджи. По словам женщины, конфликт с певцом Зейном Маликом привел к необратимым последствиям. После того, как мама Джиджи сделала заявление, Малек решил оправдаться: музыкант заявил, что никакого рукоприкладства не было и более того - Иоланда пришла в их дом, чтобы намеренно поссориться с "зятем". Дополнительных комментариев не последовало, но журналисты People узнали, что Джиджи решила расстаться с отцом своей дочери. "Они не вместе. Но они остаются родителями для дочки Хай, которой недавно исполнился год", - рассказали источники. В это же время в Сети поднялся настоящий ажиотаж. Фанаты не могут поверить, что Зейн ударил мать возлюбленной. "Он ударил ее мать! Не верю"; "Такая красивая пара была"; "Что не так с Зейном?"; "Неужели это правда?" - пишут возмущенные фанаты. Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1d/261589725_0:140:2543:2048_1920x0_80_0_0_4e2dfabe28a7c108234cc341c48b9655.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
белла хадид, светская хроника, зарубежные звезды, джиджи хадид

"Он избил ее мать!": Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом

13:17 29.10.2021 (обновлено: 13:41 29.10.2021)
© AFP / TIMOTHY A. CLARYДжиджи Хадид и Зейн Малик
Джиджи Хадид и Зейн Малик - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© AFP / TIMOTHY A. CLARY
СМИ рассказали о странном инциденте в семье музыканта и модели. Поклонники начали бить тревогу в Сети
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Американская модель Джиджи Хадид рассталась с певцом Зейном Маликом: по информации СМИ, певец поднял руку на ее мать.
В зарубежной прессе появилась новость о том, что мама моделей Хадид Иоланда хочет написать заявление в полицию на возлюбленного дочки Джиджи. По словам женщины, конфликт с певцом Зейном Маликом привел к необратимым последствиям.
После того, как мама Джиджи сделала заявление, Малек решил оправдаться: музыкант заявил, что никакого рукоприкладства не было и более того - Иоланда пришла в их дом, чтобы намеренно поссориться с "зятем".
Дополнительных комментариев не последовало, но журналисты People узнали, что Джиджи решила расстаться с отцом своей дочери. "Они не вместе. Но они остаются родителями для дочки Хай, которой недавно исполнился год", - рассказали источники.
В это же время в Сети поднялся настоящий ажиотаж. Фанаты не могут поверить, что Зейн ударил мать возлюбленной.
"Он ударил ее мать! Не верю"; "Такая красивая пара была"; "Что не так с Зейном?"; "Неужели это правда?" - пишут возмущенные фанаты.
Читайте также:
Модель Джиджи Хадид показала подросшую дочь
Белла Хадид счастлива с новым бойфрендом
Продолжение сериала "Секс в большом городе": в Сети появились первые кадры со съемок
Певец JONY: "Если бы девушка сама сделала предложение, это было бы странно"
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:19"Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили
14:02Как прошла встреча Александра Лукашенко и Игоря Краснова – видео
13:47Прогресс достигнут - IRI обнародовал отчет по первому туру местных выборов в Грузии
13:31Должен ли Саакашвили отсидеть в тюрьме присужденный ему срок?
13:02Lancet: ученые обнаружили новый путь снизить риск госпитализации с COVID-19
12:46Сельский Отелло ранил жену и расправился с любовником - убийство на востоке Грузии
12:43Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров
12:33Кто планировал ликвидацию лидеров ЕНД? Премьер Грузии снова обвинил Саакашвили
12:31Во втором туре выборов в Грузии избирателей ждут новые кабинки для голосования
12:16COVID-статистика Грузии: число зараженных незначительно, но снизилось
12:01Какая-какая волна?
11:44"Есть только – да или нет": дом-летопись одной из самых знаменитых грузинских семей
11:29Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте
11:14В Грузии 30% медиков все еще не вакцинированы
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3965
10:39Определились все полуфиналисты Кубка Грузии по футболу
10:23"Ресурс не безграничен" - врач о голодовке Саакашвили
10:07Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня
09:36"Женщина может", или Самый таинственный уикенд в Тбилиси: куда пойти на выходные?
09:20Курс лари на пятницу – 3,1623 GEL/$1