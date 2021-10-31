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Без средств? Анастасия Волочкова распродает свои квартиры
Без средств? Анастасия Волочкова распродает свои квартиры
Звезда балета записала видеообращение для фанатов, в котором предложила купить ее недвижимость в Астрахани 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T13:13+0400
2021-10-31T13:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
недвижимость
анастасия волочкова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников – звезда заявила, что распродает свои квартиры и предложила фанатам купить свою недвижимость.Волочкова продолжает эпатировать и удивлять общественность. Недавно знаменитость рассказала, что ее квартиры в Астрахани "разлетаются как горячие пирожки" и спровоцировала слухи о проблемах с финансами.Волочкова похвасталась очередной сделкой по продаже недвижимости и попыталась завлечь фанатов привлекательным соседством."Произошла еще одна сделка по продаже моей квартиры. Разлетаются как пирожки, слава тебе Господи. Ну, будем соседями. Как я сказала, одну квартиру оставлю себе, самую красивую", – отметила балерина."Будем соседями. Это как раз и пугает", "Нет средств на существование?", "Распродает имущество, жить на что-то нужно", "Подкиньте Насте денег", – с юмором прокомментировали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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недвижимость, анастасия волочкова, российский шоу-бизнес

Без средств? Анастасия Волочкова распродает свои квартиры

13:13 31.10.2021
© photo: Sputnik / Ramil SitdikovБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Звезда балета записала видеообращение для фанатов, в котором предложила купить ее недвижимость в Астрахани
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников – звезда заявила, что распродает свои квартиры и предложила фанатам купить свою недвижимость.
Волочкова продолжает эпатировать и удивлять общественность. Недавно знаменитость рассказала, что ее квартиры в Астрахани "разлетаются как горячие пирожки" и спровоцировала слухи о проблемах с финансами.
Волочкова похвасталась очередной сделкой по продаже недвижимости и попыталась завлечь фанатов привлекательным соседством.
"Произошла еще одна сделка по продаже моей квартиры. Разлетаются как пирожки, слава тебе Господи. Ну, будем соседями. Как я сказала, одну квартиру оставлю себе, самую красивую", – отметила балерина.
"Будем соседями. Это как раз и пугает", "Нет средств на существование?", "Распродает имущество, жить на что-то нужно", "Подкиньте Насте денег", – с юмором прокомментировали подписчики.
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