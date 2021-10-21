https://sputnik-georgia.ru/20211021/khochu-razvidet-eto-volochkova-stala-baykerom-i-vyzvala-nasmeshki-v-seti-261363046.html

"Хочу развидеть это": Волочкова стала байкером и вызвала насмешки в Сети

"Хочу развидеть это": Волочкова стала байкером и вызвала насмешки в Сети

Эпатажная балерина снялась в видеоролике для популярного мотоклуба – фанаты не оценили старания звезды 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T13:32+0400

2021-10-21T13:32+0400

2021-10-21T13:32+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анастасия волочкова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова попробовала себя в роли байкера, но вызвала только насмешки – в Сети обсуждают новое видео от артистки. Волочкова постоянно удивляет фанатов. Звезда садится на шпагаты, говорит о своем возлюбленном и публикует дерзкие фото в Инстаграм. Но на этот раз она превзошла саму себя и снялась в ролике мотоклуба "Ночные волки". В видео Волочкова предстала в образе байкера и вызвала насмешки в Сети – поклонники раскритиковали новую роль балерины. На видео танцовщица эффектно позирует на мотоцикле, а после даже едет на нем. "Почему она всегда выглядит так пошло?", "Редкостный дар Волочковой – испортить все"; "Это не сексуально, это пошло", "Волочкова стала круче Джигурды", "Хочу развидеть это", – прокомментировали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анастасия волочкова, российский шоу-бизнес