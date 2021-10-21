Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/khochu-razvidet-eto-volochkova-stala-baykerom-i-vyzvala-nasmeshki-v-seti-261363046.html
"Хочу развидеть это": Волочкова стала байкером и вызвала насмешки в Сети
"Хочу развидеть это": Волочкова стала байкером и вызвала насмешки в Сети
Эпатажная балерина снялась в видеоролике для популярного мотоклуба – фанаты не оценили старания звезды 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T13:32+0400
2021-10-21T13:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анастасия волочкова
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252613242_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5a315574b332ecd7c44ef2d3097e476e.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова попробовала себя в роли байкера, но вызвала только насмешки – в Сети обсуждают новое видео от артистки. Волочкова постоянно удивляет фанатов. Звезда садится на шпагаты, говорит о своем возлюбленном и публикует дерзкие фото в Инстаграм. Но на этот раз она превзошла саму себя и снялась в ролике мотоклуба "Ночные волки". В видео Волочкова предстала в образе байкера и вызвала насмешки в Сети – поклонники раскритиковали новую роль балерины. На видео танцовщица эффектно позирует на мотоцикле, а после даже едет на нем. "Почему она всегда выглядит так пошло?", "Редкостный дар Волочковой – испортить все"; "Это не сексуально, это пошло", "Волочкова стала круче Джигурды", "Хочу развидеть это", – прокомментировали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252613242_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_f7e186be49bcaedba57f6269f66083c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
анастасия волочкова, российский шоу-бизнес

"Хочу развидеть это": Волочкова стала байкером и вызвала насмешки в Сети

13:32 21.10.2021
73
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАртистка балета Анастасия Волочкова
Артистка балета Анастасия Волочкова - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Эпатажная балерина снялась в видеоролике для популярного мотоклуба – фанаты не оценили старания звезды
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова попробовала себя в роли байкера, но вызвала только насмешки – в Сети обсуждают новое видео от артистки.
Волочкова постоянно удивляет фанатов. Звезда садится на шпагаты, говорит о своем возлюбленном и публикует дерзкие фото в Инстаграм. Но на этот раз она превзошла саму себя и снялась в ролике мотоклуба "Ночные волки".
В видео Волочкова предстала в образе байкера и вызвала насмешки в Сети – поклонники раскритиковали новую роль балерины.
На видео танцовщица эффектно позирует на мотоцикле, а после даже едет на нем. "Почему она всегда выглядит так пошло?", "Редкостный дар Волочковой – испортить все"; "Это не сексуально, это пошло", "Волочкова стала круче Джигурды", "Хочу развидеть это", – прокомментировали подписчики.
Читайте также:
"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой
"Когда ей найдут стилиста уже" – подписчики Волочковой опять раскритиковали звезду
"Да выкинь ты копытца эти!" – подписчики раскритиковали обувь Волочковой
т рассвета до заката Настя тянется в шпагате" – подписчики о новом фото Волочковой
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:31Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси
13:17Слитки и украшения – в Грузии пресекли контрабанду золота
13:01Главный матч чемпионата Грузии по футболу завершился вничью
12:35Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото
12:34В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung
12:16Пожар на рынке в Марнеули: сгорели склады с одеждой
12:11Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество
12:01Главное о COVID на 21 октября: Тбилиси антилидер по числу зараженных
11:44В Грузии у иностранцев пытались "отжать" земельный участок стоимостью более 4 млн лари
11:29Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре
10:59Юрист из Грузии, программой которой заинтересовался Гарвард, и вино ее собственного бренда
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 411
10:29В Грузии хотят запретить предвыборную рекламу, порочащую кандидатов
10:07Выбирая ANOUKI: модный блогер из США появилась в наряде от грузинского дизайнера
09:20Курс лари на четверг – 3,1411 GEL/$1
09:01Бюджет Тбилиси увеличился – на что пойдут деньги
08:16Девушка Саакашвили объяснила, почему он не прилетел в Грузию на самолете
08:01"Спутника V" проходит финальную стадию одобрения ВОЗ
07:31Новый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы не контролируют Афганистан
07:01Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии