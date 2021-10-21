https://sputnik-georgia.ru/20211021/khochu-razvidet-eto-volochkova-stala-baykerom-i-vyzvala-nasmeshki-v-seti-261363046.html
"Хочу развидеть это": Волочкова стала байкером и вызвала насмешки в Сети
"Хочу развидеть это": Волочкова стала байкером и вызвала насмешки в Сети
Эпатажная балерина снялась в видеоролике для популярного мотоклуба – фанаты не оценили старания звезды 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T13:32+0400
2021-10-21T13:32+0400
2021-10-21T13:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анастасия волочкова
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252613242_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5a315574b332ecd7c44ef2d3097e476e.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова попробовала себя в роли байкера, но вызвала только насмешки – в Сети обсуждают новое видео от артистки. Волочкова постоянно удивляет фанатов. Звезда садится на шпагаты, говорит о своем возлюбленном и публикует дерзкие фото в Инстаграм. Но на этот раз она превзошла саму себя и снялась в ролике мотоклуба "Ночные волки". В видео Волочкова предстала в образе байкера и вызвала насмешки в Сети – поклонники раскритиковали новую роль балерины. На видео танцовщица эффектно позирует на мотоцикле, а после даже едет на нем. "Почему она всегда выглядит так пошло?", "Редкостный дар Волочковой – испортить все"; "Это не сексуально, это пошло", "Волочкова стала круче Джигурды", "Хочу развидеть это", – прокомментировали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252613242_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_f7e186be49bcaedba57f6269f66083c1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
анастасия волочкова, российский шоу-бизнес
"Хочу развидеть это": Волочкова стала байкером и вызвала насмешки в Сети
Эпатажная балерина снялась в видеоролике для популярного мотоклуба – фанаты не оценили старания звезды
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова попробовала себя в роли байкера, но вызвала только насмешки – в Сети обсуждают новое видео от артистки.
Волочкова постоянно удивляет фанатов. Звезда садится на шпагаты, говорит о своем возлюбленном и публикует дерзкие фото в Инстаграм. Но на этот раз она превзошла саму себя и снялась в ролике мотоклуба "Ночные волки".
В видео Волочкова предстала в образе байкера и вызвала насмешки в Сети – поклонники раскритиковали новую роль балерины.
На видео танцовщица эффектно позирует на мотоцикле, а после даже едет на нем. "Почему она всегда выглядит так пошло?", "Редкостный дар Волочковой – испортить все"; "Это не сексуально, это пошло", "Волочкова стала круче Джигурды", "Хочу развидеть это", – прокомментировали подписчики.
"Певица еще та
": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой
"Когда ей найдут стилиста уже
" – подписчики Волочковой опять раскритиковали звезду
"Да выкинь ты копытца эти!" – подписчики раскритиковали обувь Волочковой
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.