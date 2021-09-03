Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210903/pevitsa-esche-ta-zapevshaya-volochkova-sravnila-sebya-s-buzovoy-259289355.html
"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой
"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой
Звезда балета поделилась своей "историей жизни" – артистка оценила свои вокальные способности и рассказала, сложно ли ей быть певицей 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T15:31+0400
2021-09-03T15:40+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
анастасия волочкова
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259293705_401:153:2280:1210_1920x0_80_0_0_55b42f1156122b4d68cba8160723ffee.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова оценила свои вокальные способности – звезда сравнила себя с ведущей Ольгой Бузовой. Волочкова не так давно выпустила свой первый альбом под названием "Вселенная", который считает очень автобиографичным. "Это история моей жизни", отметила звезда на презентации и рассказала, насколько сложно быть певицей в музыкальном мире.Волочкова оценила свои способности и призналась, что пишет музыку "для души", а также сравнила себя с коллегой Ольгой Бузовой. "Я записываю песни от души и для души. Быть певицей в шоу-бизнесе – не балет станцевать", – рассказала балерина в беседе с журналистами "МИР 24". "Я не Оля Бузова, не лезу на большие площадки", – уверенно отметила артистка балета и добавила, что любой негатив со стороны слушателей – нормальный творческий процесс. А самое главное – оставаться собой и не бояться рисковать.Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210830/pisayu-pod-elochku---novyy-fleshmob-volochkovoy-porval-set-259137728.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259293705_516:141:2139:1358_1920x0_80_0_0_f7ebb737d532753e795b5baad063f3c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ольга бузова, анастасия волочкова, российский шоу-бизнес

"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой

15:31 03.09.2021 (обновлено: 15:40 03.09.2021)
235
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Звезда балета поделилась своей "историей жизни" – артистка оценила свои вокальные способности и рассказала, сложно ли ей быть певицей
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова оценила свои вокальные способности – звезда сравнила себя с ведущей Ольгой Бузовой.
Волочкова не так давно выпустила свой первый альбом под названием "Вселенная", который считает очень автобиографичным. "Это история моей жизни", отметила звезда на презентации и рассказала, насколько сложно быть певицей в музыкальном мире.
Балерина Анастасия Волочкова - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
"Писаю под елочку" - новый флэшмоб Волочковой "порвал" Сеть
30 августа, 14:34
5191
Волочкова оценила свои способности и призналась, что пишет музыку "для души", а также сравнила себя с коллегой Ольгой Бузовой. "Я записываю песни от души и для души. Быть певицей в шоу-бизнесе – не балет станцевать", – рассказала балерина в беседе с журналистами "МИР 24".
Анастасия отметила, что не претендует на звание великой исполнительницы и понимает, что "та еще певица", но все же попробовала записать больше 20 треков.
"Я не Оля Бузова, не лезу на большие площадки", – уверенно отметила артистка балета и добавила, что любой негатив со стороны слушателей – нормальный творческий процесс. А самое главное – оставаться собой и не бояться рисковать.
Читайте также:
"Когда ей найдут стилиста уже" – подписчики Волочковой опять раскритиковали звезду
"Да выкинь ты копытца эти!" – подписчики раскритиковали обувь Волочковой
т рассвета до заката Настя тянется в шпагате" – подписчики о новом фото Волочковой
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:41В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места
16:32Сильный ветер сохранится в Грузии до 4 сентября
16:21Премьер Грузии: Иванишвили больше не финансирует "Грузинскую мечту"
16:00Театр Руставели откроет новый сезон 20 сентября спектаклем "Награда?!."
15:46Кандидат в мэры Хашури снял свою кандидатуру с выборов в пользу "Грузинской мечты"
15:13Левану Васадзе диагностировали рак крови
14:59Город для людей: Анна Долидзе устроила марш матерей в Тбилиси
14:29Кто как отреагировал на заявление президента Грузии: реакция власти и оппозиции
14:08Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео
13:43Премьер Грузии получил ковид-паспорт
13:28Строительство "Северного потока - 2" близко к завершению – глава Газпрома
12:58Экс-премьер Грузии начал предвыборную кампанию в Тбилиси
12:43Вилли Саньоль: мы увидели большую разницу между сборными Грузии и Косово
12:27НАТО назначила нового спецпредставителя на Южном Кавказе
11:57COVID-статистика Грузии: новый антирекорд смертности
11:41Канатку от Руставели до Мтацминда восстановят: подробности масштабного проекта
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 034
10:26Какая погода ждет жителей Грузии 3 сентября
10:09Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии
09:52Гороскоп на сегодня 4 сентября 2021 по знакам зодиака