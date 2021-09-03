https://sputnik-georgia.ru/20210903/pevitsa-esche-ta-zapevshaya-volochkova-sravnila-sebya-s-buzovoy-259289355.html

"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой

"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой

Звезда балета поделилась своей "историей жизни" – артистка оценила свои вокальные способности и рассказала, сложно ли ей быть певицей 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T15:31+0400

2021-09-03T15:31+0400

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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

анастасия волочкова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова оценила свои вокальные способности – звезда сравнила себя с ведущей Ольгой Бузовой. Волочкова не так давно выпустила свой первый альбом под названием "Вселенная", который считает очень автобиографичным. "Это история моей жизни", отметила звезда на презентации и рассказала, насколько сложно быть певицей в музыкальном мире.Волочкова оценила свои способности и призналась, что пишет музыку "для души", а также сравнила себя с коллегой Ольгой Бузовой. "Я записываю песни от души и для души. Быть певицей в шоу-бизнесе – не балет станцевать", – рассказала балерина в беседе с журналистами "МИР 24". "Я не Оля Бузова, не лезу на большие площадки", – уверенно отметила артистка балета и добавила, что любой негатив со стороны слушателей – нормальный творческий процесс. А самое главное – оставаться собой и не бояться рисковать.Читайте также:

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ольга бузова, анастасия волочкова, российский шоу-бизнес