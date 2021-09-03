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"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой
"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой
Звезда балета поделилась своей "историей жизни" – артистка оценила свои вокальные способности и рассказала, сложно ли ей быть певицей 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T15:31+0400
2021-09-03T15:31+0400
2021-09-03T15:40+0400
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анастасия волочкова
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова оценила свои вокальные способности – звезда сравнила себя с ведущей Ольгой Бузовой. Волочкова не так давно выпустила свой первый альбом под названием "Вселенная", который считает очень автобиографичным. "Это история моей жизни", отметила звезда на презентации и рассказала, насколько сложно быть певицей в музыкальном мире.Волочкова оценила свои способности и призналась, что пишет музыку "для души", а также сравнила себя с коллегой Ольгой Бузовой. "Я записываю песни от души и для души. Быть певицей в шоу-бизнесе – не балет станцевать", – рассказала балерина в беседе с журналистами "МИР 24". "Я не Оля Бузова, не лезу на большие площадки", – уверенно отметила артистка балета и добавила, что любой негатив со стороны слушателей – нормальный творческий процесс. А самое главное – оставаться собой и не бояться рисковать.Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210830/pisayu-pod-elochku---novyy-fleshmob-volochkovoy-porval-set-259137728.html
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ольга бузова, анастасия волочкова, российский шоу-бизнес
"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой
15:31 03.09.2021 (обновлено: 15:40 03.09.2021)
Звезда балета поделилась своей "историей жизни" – артистка оценила свои вокальные способности и рассказала, сложно ли ей быть певицей
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова оценила свои вокальные способности – звезда сравнила себя с ведущей Ольгой Бузовой.
Волочкова не так давно выпустила свой первый альбом под названием "Вселенная", который считает очень автобиографичным. "Это история моей жизни", отметила звезда на презентации и рассказала, насколько сложно быть певицей в музыкальном мире.
Волочкова оценила свои способности и призналась, что пишет музыку "для души", а также сравнила себя с коллегой Ольгой Бузовой. "Я записываю песни от души и для души. Быть певицей в шоу-бизнесе – не балет станцевать", – рассказала балерина в беседе с журналистами "МИР 24".
Анастасия отметила, что не претендует на звание великой исполнительницы и понимает, что "та еще певица", но все же попробовала записать больше 20 треков.
"Я не Оля Бузова, не лезу на большие площадки", – уверенно отметила артистка балета и добавила, что любой негатив со стороны слушателей – нормальный творческий процесс. А самое главное – оставаться собой и не бояться рисковать.
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