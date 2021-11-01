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https://sputnik-georgia.ru/20211101/manizha-pokazala-foto-iz-bolnitsy---chto-sluchilos-s-pevitsey-261681617.html
Манижа показала фото из больницы – что случилось с певицей?
Манижа показала фото из больницы – что случилось с певицей?
Артистка и возлюбленная грузинского режиссера по-своему отметила праздник Хэллоуина и шокировала фанатов 01.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Российская певица и звезда "Евровидения - 2021" Манижа шокировала Сеть – певица опубликовала снимок из больничной палаты. Манижа прославилась после участия в шоу "Евровидение", где выступила с номером Russian Woman. С того момента поклонники следят за ее жизнью в Инстаграм, а также обсуждают ее роман с грузинским режиссером Ладо Кватанией. Но теперь артистка дала новый повод для обсуждений. В воскресенье звезда опубликовала неожиданный снимок в Инстаграм и шокировала фанатов. Манижа рассказала, что отметила Хэллоуин в больнице. На кадре из сторис звезда лежит на койке в больничной палате. На лице артистки – защитная маска, а ее рука заклеена после капельницы. "А у вас какой костюм на Halloween?" – подписала фото звезда, заставив подписчиков гадать – госпитализирована ли она на самом деле.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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манижа, российский шоу-бизнес

Манижа показала фото из больницы – что случилось с певицей?

11:18 01.11.2021 (обновлено: 11:28 01.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкРоссийская певица Манижа
Российская певица Манижа - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Артистка и возлюбленная грузинского режиссера по-своему отметила праздник Хэллоуина и шокировала фанатов
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Российская певица и звезда "Евровидения - 2021" Манижа шокировала Сеть – певица опубликовала снимок из больничной палаты.
Манижа прославилась после участия в шоу "Евровидение", где выступила с номером Russian Woman. С того момента поклонники следят за ее жизнью в Инстаграм, а также обсуждают ее роман с грузинским режиссером Ладо Кватанией. Но теперь артистка дала новый повод для обсуждений.
© Instagram / manizhaCторис Instagram певицы Манижы
Cторис Instagram певицы Манижы - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
Cторис Instagram певицы Манижы
© Instagram / manizha
В воскресенье звезда опубликовала неожиданный снимок в Инстаграм и шокировала фанатов. Манижа рассказала, что отметила Хэллоуин в больнице.
На кадре из сторис звезда лежит на койке в больничной палате. На лице артистки – защитная маска, а ее рука заклеена после капельницы.
"А у вас какой костюм на Halloween?" – подписала фото звезда, заставив подписчиков гадать – госпитализирована ли она на самом деле.
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