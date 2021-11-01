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Манижа показала фото из больницы – что случилось с певицей?
11:18 01.11.2021 (обновлено: 11:28 01.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Артистка и возлюбленная грузинского режиссера по-своему отметила праздник Хэллоуина и шокировала фанатов
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Российская певица и звезда "Евровидения - 2021" Манижа шокировала Сеть – певица опубликовала снимок из больничной палаты.
Манижа прославилась после участия в шоу "Евровидение", где выступила с номером Russian Woman. С того момента поклонники следят за ее жизнью в Инстаграм, а также обсуждают ее роман с грузинским режиссером Ладо Кватанией. Но теперь артистка дала новый повод для обсуждений.
Cторис Instagram певицы Манижы
В воскресенье звезда опубликовала неожиданный снимок в Инстаграм и шокировала фанатов. Манижа рассказала, что отметила Хэллоуин в больнице.
На кадре из сторис звезда лежит на койке в больничной палате. На лице артистки – защитная маска, а ее рука заклеена после капельницы.
"А у вас какой костюм на Halloween?" – подписала фото звезда, заставив подписчиков гадать – госпитализирована ли она на самом деле.
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