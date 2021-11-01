https://sputnik-georgia.ru/20211101/manizha-pokazala-foto-iz-bolnitsy---chto-sluchilos-s-pevitsey-261681617.html

Манижа показала фото из больницы – что случилось с певицей?

Манижа показала фото из больницы – что случилось с певицей?

Артистка и возлюбленная грузинского режиссера по-своему отметила праздник Хэллоуина и шокировала фанатов 01.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Российская певица и звезда "Евровидения - 2021" Манижа шокировала Сеть – певица опубликовала снимок из больничной палаты. Манижа прославилась после участия в шоу "Евровидение", где выступила с номером Russian Woman. С того момента поклонники следят за ее жизнью в Инстаграм, а также обсуждают ее роман с грузинским режиссером Ладо Кватанией. Но теперь артистка дала новый повод для обсуждений. В воскресенье звезда опубликовала неожиданный снимок в Инстаграм и шокировала фанатов. Манижа рассказала, что отметила Хэллоуин в больнице. На кадре из сторис звезда лежит на койке в больничной палате. На лице артистки – защитная маска, а ее рука заклеена после капельницы. "А у вас какой костюм на Halloween?" – подписала фото звезда, заставив подписчиков гадать – госпитализирована ли она на самом деле.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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