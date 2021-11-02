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https://sputnik-georgia.ru/20211102/krivoy-fotoshok-novuyu-devushku-timati-potrollili-v-seti--261712895.html
"Кривой фотошок": новую девушку Тимати "потроллили" в Сети
"Кривой фотошок": новую девушку Тимати "потроллили" в Сети
19-летняя фотомодель позировала в бикини на Мальдивах. Все было бы хорошо, если бы Саша Дони не перестаралась с ретушью фото 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T12:12+0400
2021-11-02T12:12+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
российский шоу-бизнес
саша дони
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Новая возлюбленная рэпера Тимати снова стала объектом для троллинга фанатов – модель Саша Дони перешла все границы в фотошопе собственных снимков. Украинская модель отправилась отдыхать к Индийскому океану. Девушка наслаждается отпуском в компании своего бойфренда Тимати. Компанию влюбленным составили мама и родной брат музыканта, а также старшая дочка Алиса. Дони не перестает хвастаться своей фигурой, пытаясь произвести впечатление на фанатов Тимати, но в ответ получает только критику и троллинг. Недавно модель опубликовала снимок, на котором позировала на берегу океана. Блондинка надела черный купальник с декольте, кепку и темные очки. Подписчики Дони рассмотрели фото и указали ей на неумелый фотошоп."Что с ладонью? Оторвало фотошопом?", "Беда, сплошной фотошоп", "Как она заретушировала ноги и руки", "Ноги, как два Тимати и рука спичка", "Кривой фотошок", "Научите девочку фотошопить", – прокомментировали подписчики в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тимати, российский шоу-бизнес, саша дони

"Кривой фотошок": новую девушку Тимати "потроллили" в Сети

12:12 02.11.2021
© Instagram / sashadonyМодель Саша Дони
Модель Саша Дони - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© Instagram / sashadony
19-летняя фотомодель позировала в бикини на Мальдивах. Все было бы хорошо, если бы Саша Дони не перестаралась с ретушью фото
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Новая возлюбленная рэпера Тимати снова стала объектом для троллинга фанатов – модель Саша Дони перешла все границы в фотошопе собственных снимков.
Украинская модель отправилась отдыхать к Индийскому океану. Девушка наслаждается отпуском в компании своего бойфренда Тимати. Компанию влюбленным составили мама и родной брат музыканта, а также старшая дочка Алиса.
Дони не перестает хвастаться своей фигурой, пытаясь произвести впечатление на фанатов Тимати, но в ответ получает только критику и троллинг.
Недавно модель опубликовала снимок, на котором позировала на берегу океана. Блондинка надела черный купальник с декольте, кепку и темные очки. Подписчики Дони рассмотрели фото и указали ей на неумелый фотошоп.
"Что с ладонью? Оторвало фотошопом?", "Беда, сплошной фотошоп", "Как она заретушировала ноги и руки", "Ноги, как два Тимати и рука спичка", "Кривой фотошок", "Научите девочку фотошопить", – прокомментировали подписчики в Сети.
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