https://sputnik-georgia.ru/20211102/krivoy-fotoshok-novuyu-devushku-timati-potrollili-v-seti--261712895.html
"Кривой фотошок": новую девушку Тимати "потроллили" в Сети
"Кривой фотошок": новую девушку Тимати "потроллили" в Сети
19-летняя фотомодель позировала в бикини на Мальдивах. Все было бы хорошо, если бы Саша Дони не перестаралась с ретушью фото 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T12:12+0400
2021-11-02T12:12+0400
2021-11-02T12:12+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
российский шоу-бизнес
саша дони
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260070156_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_55b1519411b0199c21bff5844a4f3aca.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Новая возлюбленная рэпера Тимати снова стала объектом для троллинга фанатов – модель Саша Дони перешла все границы в фотошопе собственных снимков. Украинская модель отправилась отдыхать к Индийскому океану. Девушка наслаждается отпуском в компании своего бойфренда Тимати. Компанию влюбленным составили мама и родной брат музыканта, а также старшая дочка Алиса. Дони не перестает хвастаться своей фигурой, пытаясь произвести впечатление на фанатов Тимати, но в ответ получает только критику и троллинг. Недавно модель опубликовала снимок, на котором позировала на берегу океана. Блондинка надела черный купальник с декольте, кепку и темные очки. Подписчики Дони рассмотрели фото и указали ей на неумелый фотошоп."Что с ладонью? Оторвало фотошопом?", "Беда, сплошной фотошоп", "Как она заретушировала ноги и руки", "Ноги, как два Тимати и рука спичка", "Кривой фотошок", "Научите девочку фотошопить", – прокомментировали подписчики в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260070156_0:1:1050:789_1920x0_80_0_0_ab3c3aa9c52e524da67bdfcd523c7f99.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тимати, российский шоу-бизнес, саша дони
"Кривой фотошок": новую девушку Тимати "потроллили" в Сети
19-летняя фотомодель позировала в бикини на Мальдивах. Все было бы хорошо, если бы Саша Дони не перестаралась с ретушью фото
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Новая возлюбленная рэпера Тимати снова стала объектом для троллинга фанатов – модель Саша Дони перешла все границы в фотошопе собственных снимков.
Украинская модель отправилась отдыхать к Индийскому океану. Девушка наслаждается отпуском в компании своего бойфренда Тимати. Компанию влюбленным составили мама и родной брат музыканта, а также старшая дочка Алиса.
Дони не перестает хвастаться своей фигурой, пытаясь произвести впечатление на фанатов Тимати, но в ответ получает только критику и троллинг.
Недавно модель опубликовала снимок, на котором позировала на берегу океана. Блондинка надела черный купальник с декольте, кепку и темные очки. Подписчики Дони рассмотрели фото и указали ей на неумелый фотошоп.
"Что с ладонью? Оторвало фотошопом?", "Беда, сплошной фотошоп", "Как она заретушировала ноги и руки", "Ноги, как два Тимати и рука спичка", "Кривой фотошок", "Научите девочку фотошопить", – прокомментировали подписчики в Сети.
Тимати заметили на свидании с еще одной участницей "Холостяка"
Ответ Волочковой?
Новая девушка Тимати показала шикарную растяжку
Битва блондинок: новая девушка Тимати опозорилась перед его бывшей
Шпагаты и декольте
: образы новой девушки Тимати взволновали Сеть
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.