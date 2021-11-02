https://sputnik-georgia.ru/20211102/krivoy-fotoshok-novuyu-devushku-timati-potrollili-v-seti--261712895.html

"Кривой фотошок": новую девушку Тимати "потроллили" в Сети

"Кривой фотошок": новую девушку Тимати "потроллили" в Сети

19-летняя фотомодель позировала в бикини на Мальдивах. Все было бы хорошо, если бы Саша Дони не перестаралась с ретушью фото 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T12:12+0400

2021-11-02T12:12+0400

2021-11-02T12:12+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

тимати

российский шоу-бизнес

саша дони

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260070156_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_55b1519411b0199c21bff5844a4f3aca.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Новая возлюбленная рэпера Тимати снова стала объектом для троллинга фанатов – модель Саша Дони перешла все границы в фотошопе собственных снимков. Украинская модель отправилась отдыхать к Индийскому океану. Девушка наслаждается отпуском в компании своего бойфренда Тимати. Компанию влюбленным составили мама и родной брат музыканта, а также старшая дочка Алиса. Дони не перестает хвастаться своей фигурой, пытаясь произвести впечатление на фанатов Тимати, но в ответ получает только критику и троллинг. Недавно модель опубликовала снимок, на котором позировала на берегу океана. Блондинка надела черный купальник с декольте, кепку и темные очки. Подписчики Дони рассмотрели фото и указали ей на неумелый фотошоп."Что с ладонью? Оторвало фотошопом?", "Беда, сплошной фотошоп", "Как она заретушировала ноги и руки", "Ноги, как два Тимати и рука спичка", "Кривой фотошок", "Научите девочку фотошопить", – прокомментировали подписчики в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тимати, российский шоу-бизнес, саша дони