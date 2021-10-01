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Ответ Волочковой? Новая девушка Тимати показала шикарную растяжку
Ответ Волочковой? Новая девушка Тимати показала шикарную растяжку
19-летняя модель продемонстрировала гимнастический талант и спровоцировала сравнения со звездой российского балета 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T11:16+0400
2021-10-01T11:16+0400
2021-10-01T11:23+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Новая девушка рэпера Тимати не дает покоя его поклонникам – модель Саша Дони показала свою шикарную растяжку и заслужила сравнение с балериной Анастасией Волочковой. Недавно звезда "Холостяка" Тимати закрутил новый роман и отправился в отпуск с новой девушкой. Возлюбленной Тимура стала белокурая модель из Украины Саша Дони. 19-летняя модель произвела фурор в Сети и не перестает вызывать интерес у фанатов рэпера. Недавно новая девушка Тимати опубликовала пикантный ролик в Инстаграм. На видео Дони похвасталась своим гимнастическим талантом – шикарной растяжкой. Модель в облегающих легинсах и сапогах на высоких шпильках подошла к автомобилю и закрыла его багажник легким взмахом длинных ног. Подписчики с радостью оценили новую публикацию блондинки. "Эффектно", "Наш ответ Волочковой", "Теперь понятно, почему Тиман тебя выбрал", "Ну просто куколка", "Волочкова курит в сторонке", "Гимнастка, оказывается", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тимати, российский шоу-бизнес, саша дони
Ответ Волочковой? Новая девушка Тимати показала шикарную растяжку
11:16 01.10.2021 (обновлено: 11:23 01.10.2021)
19-летняя модель продемонстрировала гимнастический талант и спровоцировала сравнения со звездой российского балета
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Новая девушка рэпера Тимати не дает покоя его поклонникам – модель Саша Дони показала свою шикарную растяжку и заслужила сравнение с балериной Анастасией Волочковой.
Недавно звезда "Холостяка" Тимати закрутил новый роман и отправился в отпуск с новой девушкой. Возлюбленной Тимура стала белокурая модель из Украины Саша Дони. 19-летняя модель произвела фурор в Сети и не перестает вызывать интерес у фанатов рэпера.
Недавно новая девушка Тимати опубликовала пикантный ролик в Инстаграм. На видео Дони похвасталась своим гимнастическим талантом – шикарной растяжкой.
Модель в облегающих легинсах и сапогах на высоких шпильках подошла к автомобилю и закрыла его багажник легким взмахом длинных ног. Подписчики с радостью оценили новую публикацию блондинки.
"Эффектно", "Наш ответ Волочковой", "Теперь понятно, почему Тиман тебя выбрал", "Ну просто куколка", "Волочкова курит в сторонке", "Гимнастка, оказывается", – прокомментировали в Сети.
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