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https://sputnik-georgia.ru/20211001/otvet-volochkovoy-novaya-devushka-timati-pokazala-shikarnuyu-rastyazhku-260070717.html
Ответ Волочковой? Новая девушка Тимати показала шикарную растяжку
Ответ Волочковой? Новая девушка Тимати показала шикарную растяжку
19-летняя модель продемонстрировала гимнастический талант и спровоцировала сравнения со звездой российского балета 01.10.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Новая девушка рэпера Тимати не дает покоя его поклонникам – модель Саша Дони показала свою шикарную растяжку и заслужила сравнение с балериной Анастасией Волочковой. Недавно звезда "Холостяка" Тимати закрутил новый роман и отправился в отпуск с новой девушкой. Возлюбленной Тимура стала белокурая модель из Украины Саша Дони. 19-летняя модель произвела фурор в Сети и не перестает вызывать интерес у фанатов рэпера. Недавно новая девушка Тимати опубликовала пикантный ролик в Инстаграм. На видео Дони похвасталась своим гимнастическим талантом – шикарной растяжкой. Модель в облегающих легинсах и сапогах на высоких шпильках подошла к автомобилю и закрыла его багажник легким взмахом длинных ног. Подписчики с радостью оценили новую публикацию блондинки. "Эффектно", "Наш ответ Волочковой", "Теперь понятно, почему Тиман тебя выбрал", "Ну просто куколка", "Волочкова курит в сторонке", "Гимнастка, оказывается", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тимати, российский шоу-бизнес, саша дони

Ответ Волочковой? Новая девушка Тимати показала шикарную растяжку

11:16 01.10.2021 (обновлено: 11:23 01.10.2021)
149
© Instagram / sashadonyМодель Саша Дони
Модель Саша Дони - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Instagram / sashadony
19-летняя модель продемонстрировала гимнастический талант и спровоцировала сравнения со звездой российского балета
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Новая девушка рэпера Тимати не дает покоя его поклонникам – модель Саша Дони показала свою шикарную растяжку и заслужила сравнение с балериной Анастасией Волочковой.
Недавно звезда "Холостяка" Тимати закрутил новый роман и отправился в отпуск с новой девушкой. Возлюбленной Тимура стала белокурая модель из Украины Саша Дони. 19-летняя модель произвела фурор в Сети и не перестает вызывать интерес у фанатов рэпера.
Недавно новая девушка Тимати опубликовала пикантный ролик в Инстаграм. На видео Дони похвасталась своим гимнастическим талантом – шикарной растяжкой.
Модель в облегающих легинсах и сапогах на высоких шпильках подошла к автомобилю и закрыла его багажник легким взмахом длинных ног. Подписчики с радостью оценили новую публикацию блондинки.
"Эффектно", "Наш ответ Волочковой", "Теперь понятно, почему Тиман тебя выбрал", "Ну просто куколка", "Волочкова курит в сторонке", "Гимнастка, оказывается", – прокомментировали в Сети.
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